Đi làm nhiệm vụ A80, 'anh Núi' NSND Xuân Bắc gặp lại 'em gái ruột'
GĐXH - NSND Xuân Bắc đã vô cùng bất ngờ và phấn khởi khi gặp lại "em gái" Biển "Sóng ở đáy sông" khi đi làm nhiệm vụ A80. Khoảnh khắc 2 diễn viên gặp lại nhau khiến khán giả thế hệ 7X, 8X xúc động.
NSND Xuân Bắc trong đêm 21/8 đã bất ngờ khiến khán giả thế hệ 7X, 8X xúc động khi khoe khoảnh khắc gặp lại "em gái ruột" tên Biển. Được biết, khi đóng phim "Sóng ở đáy sông", nam nghệ sĩ vào vai Núi là anh trai của Biển (diễn viên Phạm Minh Nguyêt).
Trên trang cá nhân, NSND Xuân Bắc kể khi đang đứng diễn tập, anh bỗng nhiên nghe tiếng gọi "anh Núi", khoảnh khắc đó, NSND Xuân Bắc đã sững lại vì vừa lạ vừa quen. "Trời, em à. Cái Biển", NSND Xuân Bắc viết trên trang cá nhân. Diễn viên Phạm Nguyệt Minh - người từng đóng vai Biển đã hạnh phúc khi "anh Núi" đã nhận ra. Chị còn nói: "Vâng em đây. Em sợ anh không nhận ra em".
NSND Xuân Bắc đáp lại dí dỏm: "Vớ vẩn, em anh cơ mà". Anh cũng kể ở khoảnh khắc đó, anh nhớ lại ký ức và nhiều kỉ niệm khi đóng phim "Sóng ở đáy sông". Đây là bộ phim mà anh ghi dấu ấn bởi nét diễn cảm xúc tạo được ấn tượng tốt đẹp cho khán giả.
NSND Xuân Bắc khoe gặp lại "em gái ruột" Biển trong dịp làm nhiệm vụ A80. Ảnh: FBNV
Ngay khi chia sẻ khoảnh khắc ý nghĩa này, NSND Xuân Bắc nhận được tình yêu lớn từ khán giả. Phần đa mọi người đều rất xúc động trước sự gặp lại của anh em nhà Núi và Biển. NSND Xuân Bắc còn nhận xét "cái Biển" vẫn hiền hiền, lành lành như trên phim. Anh cũng mong sẽ có "Sóng ở đáy sông" phần 2.
Trò chuyện, NSND Xuâ Bắc biết diễn viên Phạm Nguyệt Minh cũng đang làm nhiệm vụ A80 để chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Cả 2 nghệ sĩ đều hạnh phúc và tự hào với nhiệm vụ mà mình đang làm.
Phim "Sóng ở đây sông" là tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn Lê Lựu, Lê Đức Tiến đạo diễn, nói về một gia đình tư sản cũ ở Hải Phòng những năm 1950. 10 tập phim khắc họa cuộc đời của nhữngngười sinh ra và lớn lên trong giai đoạn đất nước còn chiến tranh cho đến những năm bao cấp. Đó là thời kỳ nhiều biến động, với những tàn dư của nếp sống phong kiến. Phim có dàn diễn viên tên tuổi tham gia như: NSND Xuân Bắc, NSƯT Duy Hậu, NSƯT Kim Oanh, diễn viên Bá Anh, diễn viên Phạm Minh Nguyệt...
Người dân yêu cầu làm rõ nguyên nhân cá chết hàng loạt, lãnh đạo xã tìm cách né tránhXem - nghe - đọc - 1 phút trước
GĐXH - Trong tập 15 "Có anh, nơi ấy bình yên", xuất hiện hàng loạt tin đồn về trại lợn, mỏ đá và tố cáo khiến ông Chủ tịch xã Thứ lao đao.
Xem cầu truyền hình chính luận - nghệ thuật 'Thời cơ vàng' diễn ra tối nay 22/8 tại Hà Nội, Huế và TP.HCMXem - nghe - đọc - 4 phút trước
GĐXH - Chương trình cầu truyền hình "Thời cơ vàng" sẽ được truyền hình trực tiếp vào tối nay trên kênh VTV1 từ ba điểm cầu Hà Nội, Huế và TP.HCM.
Hồ Ngọc Hà gợi cảm, sang trọng đọ sắc cùng dàn sao ViệtGiải trí - 1 giờ trước
GĐXH - Hồ Ngọc Hà thu hút mọi ánh nhìn với phong cách sang trọng trong sự kiện có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ, cùng nhau khoe sắc trên thảm đỏ lộng lẫy.
Oanh suy sụp vì thua lỗ, chồng cũ giành lại quyền nuôi conXem - nghe - đọc - 1 giờ trước
GĐXH - Trong tập 23 "Cầu vồng ở phía chân trời", Oanh đối diện với khó khăn khi thua lỗ cổ phiếu, cùng với đó là sức ép đòi nuôi con từ chồng cũ.
Tiết lộ bất ngờ về người em trai của Thương Tín, làm điều đáng ngưỡng mộ lúc anh trai sa sút, ốm yếuGiải trí - 3 giờ trước
GĐXH - Đây là lần đầu tiên nhạc sĩ Tô Hiếu nhắc đến người em trai ruột của diễn viên Thương Tín. Từ ngày có người em này, cuộc sống của nam diễn viên cũng bất ngờ thay đổi.
Mai Phương Thúy U40 chưa kết hôn: 'Muộn cũng đã muộn rồi, đâu thay đổi được gì'Thế giới showbiz - 5 giờ trước
Ở tuổi 37, Hoa hậu Việt Nam 2006 Mai Phương Thúy có những chia sẻ thẳng thắn về thành công, tình yêu và cách sống của một người phụ nữ hiện đại.
'Mưa đỏ' là cơ hội hội lớn cho các diễn viên thực hiện nhiệm vụ thiêng liêngGiải trí - 17 giờ trước
GĐXH - Tất cả diễn viên tham gia vào phim "Mưa đỏ" với tinh thần người lính thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng. Mỗi đóng góp, nỗ lực đều là nén tâm nhang mà ê kíp gửi đến các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống.
Hoàng Thái Phương - con gái Thanh Thanh Hiền chia sẻ về tiết mục viral với nghệ sĩ Xuân HinhGiải trí - 17 giờ trước
GĐXH - Mới đây, ca sĩ trẻ Hoàng Thái Phương - con gái Thanh Thanh Hiền - gây chú ý khi "quẩy" tiết mục Xẩm Hà Nội "cực chất" cùng nghệ sĩ Xuân Hinh và Đinh Quang Đạt trên Quảng trường Cách mạng Tháng Tám. Tiết mục nhanh chóng viral trên mạng xã hội và nhận "cơn mưa" lời khen từ khán giả về màn kết hợp hiếm có.
VTV Đặc biệt với câu chuyện 'Hạt giống hạnh phúc' từ đất nước CubaXem - nghe - đọc - 18 giờ trước
GĐXH - Bộ phim tài liệu "Hạt giống hạnh phúc" của VTV tái hiện hành trình đưa giống lúa Việt Nam đến Cuba, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai quốc gia.
Chủ tịch xã Thứ tìm cách 'lo lót' giữ ghế sau sáp nhậpXem - nghe - đọc - 21 giờ trước
GĐXH - Trong tập 15 "Có anh, nơi ấy bình yên", nhiều chuyện xảy ra khiến tình hình trong xã căng thẳng, trong khi ông Chủ tịch xã Thứ tìm mọi cách để lo giữ ghế sau khi sáp nhập.
Tiết lộ bất ngờ về người em trai của Thương Tín, làm điều đáng ngưỡng mộ lúc anh trai sa sút, ốm yếuGiải trí
GĐXH - Đây là lần đầu tiên nhạc sĩ Tô Hiếu nhắc đến người em trai ruột của diễn viên Thương Tín. Từ ngày có người em này, cuộc sống của nam diễn viên cũng bất ngờ thay đổi.