Đi làm nhiệm vụ A80, 'anh Núi' NSND Xuân Bắc gặp lại 'em gái ruột'

NSND Xuân Bắc trong đêm 21/8 đã bất ngờ khiến khán giả thế hệ 7X, 8X xúc động khi khoe khoảnh khắc gặp lại "em gái ruột" tên Biển. Được biết, khi đóng phim "Sóng ở đáy sông", nam nghệ sĩ vào vai Núi là anh trai của Biển (diễn viên Phạm Minh Nguyêt).

Trên trang cá nhân, NSND Xuân Bắc kể khi đang đứng diễn tập, anh bỗng nhiên nghe tiếng gọi "anh Núi", khoảnh khắc đó, NSND Xuân Bắc đã sững lại vì vừa lạ vừa quen. "Trời, em à. Cái Biển", NSND Xuân Bắc viết trên trang cá nhân. Diễn viên Phạm Nguyệt Minh - người từng đóng vai Biển đã hạnh phúc khi "anh Núi" đã nhận ra. Chị còn nói: "Vâng em đây. Em sợ anh không nhận ra em".

NSND Xuân Bắc đáp lại dí dỏm: "Vớ vẩn, em anh cơ mà". Anh cũng kể ở khoảnh khắc đó, anh nhớ lại ký ức và nhiều kỉ niệm khi đóng phim "Sóng ở đáy sông". Đây là bộ phim mà anh ghi dấu ấn bởi nét diễn cảm xúc tạo được ấn tượng tốt đẹp cho khán giả.

NSND Xuân Bắc khoe gặp lại "em gái ruột" Biển trong dịp làm nhiệm vụ A80. Ảnh: FBNV





Ngay khi chia sẻ khoảnh khắc ý nghĩa này, NSND Xuân Bắc nhận được tình yêu lớn từ khán giả. Phần đa mọi người đều rất xúc động trước sự gặp lại của anh em nhà Núi và Biển. NSND Xuân Bắc còn nhận xét "cái Biển" vẫn hiền hiền, lành lành như trên phim. Anh cũng mong sẽ có "Sóng ở đáy sông" phần 2.

Trò chuyện, NSND Xuâ Bắc biết diễn viên Phạm Nguyệt Minh cũng đang làm nhiệm vụ A80 để chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Cả 2 nghệ sĩ đều hạnh phúc và tự hào với nhiệm vụ mà mình đang làm.



Phim "Sóng ở đây sông" là tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn Lê Lựu, Lê Đức Tiến đạo diễn, nói về một gia đình tư sản cũ ở Hải Phòng những năm 1950. 10 tập phim khắc họa cuộc đời của nhữngngười sinh ra và lớn lên trong giai đoạn đất nước còn chiến tranh cho đến những năm bao cấp. Đó là thời kỳ nhiều biến động, với những tàn dư của nếp sống phong kiến. Phim có dàn diễn viên tên tuổi tham gia như: NSND Xuân Bắc, NSƯT Duy Hậu, NSƯT Kim Oanh, diễn viên Bá Anh, diễn viên Phạm Minh Nguyệt...

