Tháng sinh Âm lịch của người năng động, càng nỗ lực hậu vận càng giàu

Theo tử vi phương Đông, tháng sinh Âm lịch không chỉ phản ánh phần nào tính cách mà còn gợi mở về xu hướng vận mệnh của mỗi người. Thực tế cho thấy, có những người ngay từ khi còn trẻ đã bộc lộ tố chất khác biệt: tư duy linh hoạt, ý chí mạnh mẽ và khả năng thích nghi vượt trội, theo Thời báo Văn học nghệ thuật.

Đáng chú ý, những người sinh vào 3 tháng Âm lịch dưới đây thường được nhận xét là năng động, quyết đoán, có ý chí vươn lên, càng trưởng thành càng dễ gặt hái thành tựu.

Người sinh tháng 9 Âm lịch: Lý trí, kiên trì

Theo tử vi dân gian, người sinh vào tháng 9 Âm lịch có vận trình tài lộc khá sáng. Ảnh minh họa

Người sinh tháng 9 Âm lịch thường được đánh giá cao bởi sự thực tế và khả năng suy nghĩ lý trí. Họ ít khi đưa ra quyết định chỉ dựa vào cảm xúc mà thường cân nhắc kỹ trước khi lựa chọn.

Đây cũng là nhóm người có tính kiên trì đáng nể. Một khi đã xác định mục tiêu, họ sẵn sàng dành nhiều thời gian và công sức để theo đuổi đến cùng. Khó khăn không dễ khiến họ bỏ cuộc, thậm chí còn trở thành động lực để họ cố gắng nhiều hơn.

Nhờ tính cách chăm chỉ và có kế hoạch, người sinh tháng 9 Âm lịch thường biết cách từng bước xây dựng cuộc sống ổn định. Họ cũng khá cởi mở, có khả năng giao tiếp và dễ tạo dựng các mối quan hệ hữu ích.

Theo tử vi dân gian, người sinh vào tháng 9 Âm lịch có vận trình tài lộc khá sáng. Nam giới được cho là có khả năng tạo dựng sự nghiệp từ sớm nếu biết nắm bắt cơ hội. Nữ giới thường được nhận xét là tháo vát, biết vun vén và có khả năng trở thành chỗ dựa đáng tin cậy cho gia đình.

Người sinh tháng 11 Âm lịch: Quyết đoán, có ý chí vươn lên

Theo tử vi, người sinh tháng 11 Âm lịch có khí chất mạnh mẽ, tháo vát và dễ tạo dựng thành quả bằng chính năng lực của mình. Ảnh minh họa

Trong những tháng sinh Âm lịch được nhắc đến, tháng 11 thường gắn với hình ảnh những người có trực giác tốt và khả năng quan sát sắc bén. Họ thường nhanh chóng nhận ra vấn đề, biết nhìn sâu vào bản chất sự việc thay vì chỉ chú ý đến những gì thể hiện bên ngoài.

Người sinh tháng 11 Âm lịch cũng có tính cách mạnh mẽ và quyết đoán. Khi đã xác định được mục tiêu, họ thường hành động dứt khoát, không dễ bị tác động bởi những lời bàn ra của người khác.

Chính tinh thần tự lập và ý chí tiến thủ được cho là giúp họ có khả năng vươn lên trong hoàn cảnh khó khăn. Có thể những năm tháng đầu đời chưa thật sự thuận lợi, nhưng càng trưởng thành, họ càng tích lũy được kinh nghiệm và biết cách tạo dựng nền tảng cho tương lai.

Theo tử vi, người sinh tháng 11 Âm lịch có khí chất mạnh mẽ, tháo vát và dễ tạo dựng thành quả bằng chính năng lực của mình.

Nam giới thường được cho là càng trải qua thử thách càng trưởng thành, từ đó có cơ hội cải thiện tài chính và sự nghiệp. Nữ giới được nhận xét là vừa có năng lực làm việc vừa khéo léo quản lý gia đình.

Người sinh tháng 3 Âm lịch: Sáng tạo, năng động

Theo quan niệm dân gian, người sinh tháng 3 Âm lịch có nhiều phúc khí, đường đời tương đối thuận lợi. Ảnh minh họa

Trong thời điểm xuân phân vào tháng 3 Âm lịch, mọi vật đều hồi sinh và tràn đầy sức sống. Những người sinh vào tháng Âm lịch này sinh ra đã có danh tiếng tốt, đi đến đâu họ cũng có thể gặp được những quý nhân và nhận sự giúp đỡ.

Họ vui vẻ, lạc quan và luôn mỉm cười trước khó khăn. Thái độ tích cực này không chỉ khiến cuộc sống của họ tràn ngập ánh nắng mà còn khiến mọi người xung quanh sẵn sàng đến gần và giúp đỡ, theo Tri thức và Cuộc sống.

Những người sinh vào tháng 3 Âm lịch còn sở hữu tinh thần năng động, yêu thích khám phá và không ngại thử sức ở những lĩnh vực mới. Họ có trí tưởng tượng phong phú, nhiều ý tưởng và luôn muốn tìm cách tạo ra sự khác biệt.

Sự sáng tạo giúp người sinh tháng 3 Âm lịch dễ thích nghi với môi trường mới. Trong công việc, họ thường không muốn bó mình trong những khuôn khổ quá cứng nhắc mà thích tìm tòi, học hỏi và phát triển theo cách riêng.

Bên cạnh sự năng động, những người sinh vào tháng Âm lịch này còn được cho là khá nhạy cảm và giàu lòng đồng cảm. Họ dễ nhận biết cảm xúc của người khác, sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ khi bạn bè, người thân gặp khó khăn.

Theo quan niệm dân gian, người sinh tháng 3 Âm lịch có nhiều phúc khí, đường đời tương đối thuận lợi. Nam giới thường được nhận xét là có chí tiến thủ, dễ tạo dựng sự nghiệp nếu biết phát huy năng lực. Nữ giới được cho là khéo léo, biết vun vén gia đình và có khả năng mang đến năng lượng tích cực cho những người thân yêu.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.