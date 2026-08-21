Giờ sinh Âm lịch của người càng làm càng có lộc, cuối năm tiền bạc ùn ùn kéo đến

Trong tử vi, giờ sinh không chỉ phản ánh tính cách mà còn cho thấy vận mệnh, phúc khí của mỗi người. Một số khung giờ Âm lịch đặc biệt được xem là “giờ vàng”, giúp chủ mệnh dễ gặp may mắn, khó khăn nào cũng có người trợ lực, sự nghiệp hanh thông và cuộc sống viên mãn, theo Thời báo Văn học nghệ thuật.

Khung giờ Thìn Âm lịch (7h00 - 9h00): Tự tin, sự nghiệp khởi sắc

Cuối năm được xem là thời điểm người sinh giờ Thìn dễ nhận được sự hỗ trợ từ những người xung quanh. Ảnh minh họa

Theo quan niệm tử vi, giờ Thìn gắn với thời điểm mặt trời buổi sáng đang lên, tượng trưng cho nguồn năng lượng mạnh mẽ và sức sống dồi dào.

Người sinh vào khung giờ Thìn Âm lịch thường có nội lực tốt, sự tự tin và tinh thần hướng về mục tiêu. Một khi đã xác định điều mình muốn, họ thường kiên trì theo đuổi thay vì dễ dàng dao động trước những lời bàn luận bên ngoài.

Sự tự tin giúp họ chủ động hơn trong công việc và giao tiếp. Không chỉ tin vào năng lực của bản thân, họ còn có khả năng truyền cảm hứng, khích lệ những người xung quanh cùng tiến bộ. Đây là lợi thế đáng kể khi làm việc trong môi trường tập thể hoặc đảm nhận những vị trí cần khả năng dẫn dắt.

Cuối năm được xem là thời điểm người sinh giờ Thìn dễ nhận được sự hỗ trợ từ những người xung quanh. Những vấn đề tưởng như khó giải quyết có thể xuất hiện người đưa ra lời khuyên hoặc giúp họ tìm được hướng đi phù hợp.

Khi có thêm nguồn lực và sự hậu thuẫn, sự nghiệp của người sinh giờ Thìn có cơ hội đi đúng quỹ đạo. Thu nhập được dự đoán tăng trưởng ổn định, đời sống vật chất cũng có những cải thiện đáng kể.

Khung giờ Tý Âm lịch (23h00 - 1h00): Nhanh nhạy, dễ gặp quý nhân

Vào thời điểm cuối năm, vận trình của người sinh giờ Tý được dự đoán có nhiều chuyển biến tích cực. Ảnh minh họa

Khi vạn vật chìm vào giấc ngủ, giờ Tý là thời khắc giao thoa giữa ngày cũ và ngày mới. Người sinh vào giờ này thường thâm trầm, điềm đạm, nhưng bên trong lại tiềm ẩn nguồn nội lực mạnh mẽ và trí tuệ sâu sắc, theo Thanh niên Việt.

Theo tử vi, người sinh vào khung giờ Tý Âm lịch thường sở hữu khả năng quan sát nhạy bén và tư duy logic sắc sảo. Họ có thể nhanh chóng nhận ra vấn đề, phân tích tình huống và tìm hướng giải quyết phù hợp ngay cả khi phải đối mặt với những tình huống phức tạp.

Sự thông minh cùng khả năng thích nghi tốt giúp người sinh giờ Tý phù hợp với những công việc đòi hỏi sự quyết đoán, nhạy bén như kinh doanh, tài chính, quản lý hay nghiên cứu. Họ cũng khá khéo léo trong giao tiếp, biết cách xây dựng các mối quan hệ có ích cho công việc và cuộc sống.

Một điểm mạnh khác của người sinh vào giờ Tý là khả năng nắm bắt cơ hội. Khi đứng trước môi trường mới, họ thường nhanh chóng thích nghi và tìm được hướng phát triển cho riêng mình.

Đặc biệt, vào thời điểm cuối năm, vận trình của người sinh giờ Tý được dự đoán có nhiều chuyển biến tích cực. Quý nhân có thể xuất hiện dưới hình thức một người lãnh đạo, đồng nghiệp, đối tác hoặc một người tình cờ gặp gỡ.

Nhờ sự hỗ trợ đúng lúc, những khó khăn trong công việc có thể được tháo gỡ, năng lực cá nhân có thêm cơ hội được thể hiện. Công việc thuận lợi hơn cũng mở ra khả năng gia tăng thu nhập, giúp người sinh giờ Tý có một giai đoạn cuối năm khá rủng rỉnh.

Khung giờ Ngọ Âm lịch (11h00 - 13h00): Nỗ lực hết mình, tài lộc tăng lên

Vào cuối năm, vận trình công việc của người sinh giờ Ngọ được dự đoán có thể xuất hiện bước ngoặt đáng chú ý. Ảnh minh họa

Người sinh vào khung giờ Ngọ Âm lịch thường nổi bật với sự năng động, nhiệt huyết và tinh thần không ngại thử thách. Họ có niềm đam mê với công việc, thích khám phá những điều mới mẻ và luôn muốn tìm kiếm cơ hội để phát triển bản thân.

Một khi đã xác định mục tiêu, người sinh giờ Ngọ thường rất quyết tâm. Họ không dễ bỏ cuộc khi gặp trở ngại mà có xu hướng càng khó khăn càng muốn chinh phục. Chính tinh thần này giúp họ có khả năng hoàn thành những công việc đòi hỏi sự kiên trì và nỗ lực lâu dài.

Bên cạnh đó, sự nhiệt tình cũng giúp người sinh giờ Ngọ dễ tạo được thiện cảm với đồng nghiệp, đối tác và những người xung quanh. Khi có cơ hội phù hợp, họ thường sẵn sàng chủ động nắm bắt thay vì chờ đợi.

Đặc biệt vào cuối năm, vận trình công việc của người sinh giờ Ngọ được dự đoán có thể xuất hiện bước ngoặt đáng chú ý. Nhờ sự xuất hiện của quý nhân, họ có cơ hội tiếp cận thêm nguồn lực, dự án hoặc những hướng phát triển mới.

Tài vận cũng có dấu hiệu khởi sắc. Ngoài nguồn thu nhập chính, người sinh giờ Ngọ có thể tìm được cơ hội kiếm thêm từ các dự án bên ngoài, công việc phụ hoặc những lĩnh vực họ có thế mạnh. Nếu biết tận dụng cơ hội và quản lý tài chính hợp lý, áp lực tiền bạc có thể được giảm bớt, giúp những tháng cuối năm trở nên nhẹ nhàng và dư dả hơn.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.