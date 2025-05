Thành lập 15 tổ kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 ở Hà Nội

Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông thành phố Hà Nội năm 2025 do Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà làm Trưởng ban; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương làm Phó Trưởng ban thường trực.

Các Tổ kiểm tra sẽ có Tổ trưởng và 2 thành viên là lãnh đạo các sở, ngành, quận, huyện, thị xã cùng 1 thư ký. Tổ kiểm tra thực hiện kiểm tra từ ngày 21/6/2025 đến khi hoàn thành nhiệm vụ.

Ảnh minh họa.

Tổ kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra công tác đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất; điều kiện đảm bảo an ninh, an toàn; công tác phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe cho thí sinh tại các điểm thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT theo Quy chế thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các quy định của Trung ương và Thành phố.

Ban Chỉ đạo thi của quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm thành lập Tổ kiểm tra công tác đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất; điều kiện đảm bảo an ninh, an toàn; công tác phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe cho thí sinh tại các điểm thi trên địa bàn quận, huyện, thị xã.

Ban Chỉ đạo thi của quận Cầu Giấy và quận Tây Hồ chịu trách nhiệm thành lập Tổ kiểm tra công tác đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất, an ninh, an toàn, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm tại các địa điểm tổ chức chấm thi, chấm phúc khảo trên địa bàn.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội xây dựng các nội dung kiểm tra, gửi các Tổ kiểm tra để tổ chức, triển khai thực hiện, đảm bảo đúng quy định.