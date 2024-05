Thành phố Hồ Chí Minh: Thành viên trật tự cơ sở tử vong khi làm nhiệm vụ, thân nhân có thể được hỗ trợ mức nào?

Tại một địa phương, cán bộ an ninh trật tự cơ sở tử vong khi làm nhiệm vụ thì thân nhân có thể được hưởng trợ cấp gần 83 triệu đồng GĐXH - Tỉnh Hậu Giang đề xuất, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở chưa tham gia bảo hiểm xã hội, chẳng may bị tử vong khi thực hiện nhiệm vụ thì thân nhân được hưởng trợ cấp một lần bằng 64.800.000 đồng và được hưởng trợ cấp mai táng phí, tiền tuất là 18.000.000 đồng.

Chế độ đối với trật tự cơ sở chưa tham gia bảo hiểm xã hội bị chết trong khi làm nhiệm vụ

Theo dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố Hồ Chí Minh, người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở chưa tham gia bảo hiểm xã hội nếu bị chết trong khi thực hiện nhiệm vụ, thân nhân được hưởng mức trợ cấp như sau:

Trường hợp bị tai nạn dẫn đến chết, thân nhân được hưởng mức trợ cấp mai táng phí là 18.000.000 đồng/trường hợp và mức trợ cấp tuất một lần là 17.000.000 đồng/trường hợp.

Thành phố Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến đóng góp về chế độ chính sách đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở.





Chế độ đối với trật tự cơ sở chưa tham gia bảo hiểm y tế bị ốm đau, tai nạn, bị thương trong khi làm nhiệm vụ

Người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 5 và không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 40/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được hưởng chi phí khám bệnh, chữa bệnh bằng mức hưởng bảo hiểm y tế cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Trong thời gian điều trị nội trú được hỗ trợ tiền ăn hàng ngày là 70.000 đồng/người/ngày đến khi ổn định sức khỏe ra viện.

Mức hỗ trợ mua trang phục hàng năm

Theo đó, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến mức hỗ trợ mua trang phục hàng năm đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở là 1.800.000 đồng/người/năm.

Mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng

Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến chi trả mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng đối với thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở như sau:

Tổ trưởng:

Có trình độ Đại học được hưởng 6.200.000 đồng/tháng.

Có trình độ Cao đẳng được hưởng 5.950.000 đồng/tháng.

Có trình độ Trung cấp trở xuống được hưởng 5.200.000 đồng/tháng.

Tổ phó:

Có trình độ Đại học được hưởng 6.150.000 đồng/tháng.

Có trình độ Cao đẳng được hưởng 5.900.000 đồng/tháng.

Có trình độ Trung cấp trở xuống được hưởng 5.150.000 đồng/tháng.

Tổ viên:

Có trình độ Đại học được hưởng 6.000.000 đồng/tháng.

Có trình độ Cao đẳng được hưởng 5.750.000 đồng/tháng.

Có trình độ Trung cấp trở xuống được hưởng 5.000.000 đồng/tháng.