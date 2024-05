Sơn La: Thành viên trật tự cơ sở tử vong khi làm nhiệm vụ, thân nhân có thể được hỗ trợ mức nào?

Theo dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Sơn La, chính sách cho người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở chưa tham gia bảo hiểm y tế mà bị ốm đau, bị tai nạn, bị thương, bị chết khi làm nhiệm vụ như sau:

Trường hợp bị ốm đau, bị tai nạn, bị thương khi thực hiện nhiệm vụ

Được hỗ trợ chi phí y tế trong quá trình sơ cứu, cấp cứu, điều trị nội trú đến khi ổn định thương tật, xuất viện tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định (có hồ sơ bệnh án kèm theo). Chi phí khám, chữa bệnh như mức hưởng bảo hiểm y tế cho hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân, tối đa không quá 15 ngày/đợt điều trị. Nếu hết 15 ngày bệnh vẫn chưa ổn định thì điều trị đến khi ổn định và được hỗ trợ chi trả theo hóa đơn thực tế khám, chữa bệnh nhưng tối đa không quá 2.000.000đ/đợt điều trị, một năm được hỗ trợ tối đa 02 lần.

Mức hỗ trợ tiền ăn hàng ngày trong thời gian điều trị, kể cả trường hợp vết thương tái phát cho đến khi ổn định sức khỏe ra viện bằng mức tiền ăn cơ bản của hạ sỹ quan, chiến sỹ nghĩa vụ, học viên trong Công an nhân dân, tại thời điểm năm 2024 là 70.000 đồng/người/ngày.

Trường hợp bị tai nạn, chết khi thực hiện nhiệm vụ

Trường hợp bị chết, kể cả trong thời gian điều trị lần đầu, thì thân nhân được trợ cấp tiền tuất bằng 64.800.000 đồng (36 lần mức lương cơ sở). Người lo mai táng được nhận tiền mai táng phí bằng 18.000.000 đồng (10 lần mức lương cơ sở).

Tỉnh Sơn La đang tổ chức lấy ý kiến đóng góp về tiêu chí thành lập, số lượng thành viên và chế độ chính sách đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở. Ảnh minh họa

Mức hỗ trợ khi thôi làm nhiệm vụ



Chế độ hưởng 01 lần: Đối với Công an viên ở bản, Bảo vệ dân phố và Đội trưởng, Đội phó đội Dân phòng do bố trí, sắp xếp theo quy định của Nghị quyết này mà thôi làm nhiệm vụ theo quyết định của cấp có thẩm quyền thì được hưởng mức hỗ trợ một lần bằng tiền là 850.000 đồng.

Chế độ hưởng theo thời gian công tác: Đối với Công an viên ở bản, Bảo vệ dân phố và Đội trưởng, Đội phó đội Dân phòng khi thực hiện theo Nghị quyết này mà thôi làm nhiệm vụ theo quyết định của cấp có thẩm quyền thì được hưởng mức hỗ trợ một lần bằng tiền tương đương mức hỗ trợ được hưởng tại thời điểm trước khi thôi làm nhiệm vụ, tương ứng với thời gian liên tục người hưởng mức hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ Công an viên ở bản, Bảo vệ dân phố và Đội trưởng, Đội phó đội Dân phòng nhưng tối đa không quá 03 tháng.

STT Thời gian liên tục người hưởng mức hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ Mức hỗ trợ được hưởng khi nghỉ việc 1 Dưới 12 tháng 1 tháng 2 Từ đủ 12 tháng đến dưới 18 tháng 1,4 tháng 3 Từ đủ 18 tháng đến dưới 24 tháng 1,8 tháng 4 Từ đủ 24 tháng đến dưới 30 tháng 2,2 tháng 5 Từ đủ 30 tháng đến dưới 36 tháng 2,6 tháng 6 Từ đủ 36 tháng trở lên 3,0 tháng

Các trường hợp tham gia lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được kiện toàn từ lực lượng Công an viên ở bản, Bảo vệ dân phố và Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng khi nghỉ việc, mốc thời gian để tính chế độ thôi việc được tính từ khi có quyết định tuyển dụng vào lực lượng Công an viên ở bản, Bảo vệ dân phố và Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng.

Quy định này không áp dụng đối với người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở bị kỷ luật buộc thôi việc, bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Quy định kiêm nhiệm, mức phụ cấp kiêm nhiệm

Căn cứ khoản 4 Điều 34 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Người tham gia Tổ bảo vệ an ninh, trật tự mà kiêm nhiệm thêm các chức danh: Bí thư chi bộ, Trưởng bản, Trưởng ban Mặt trận Tổ quốc bản, Thôn (bản) đội trưởng hoặc đang được hưởng hỗ trợ, bồi dưỡng các chức danh khác theo quy định thì được hưởng 100% mức hỗ trợ của từng chức danh kiêm nhiệm (không quá 02 chức danh).

Mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng

Tỉnh Sơn La dự kiến mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng đối với thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự như sau: