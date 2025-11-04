Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

Thất bại lớn nhất ở tuổi trung niên: Không phải tiền bạc, mà là không vượt qua được 3 rào cản này

Thứ ba, 19:06 04/11/2025 | Gia đình
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Thất bại lớn nhất của tuổi trung niên, không phải là không có tiền, mà là không vượt qua được 3 rào cản của đời người.

10 điều cần làm khi bước vào tuổi trung niên để có tuổi già hạnh phúc, viên mãn10 điều cần làm khi bước vào tuổi trung niên để có tuổi già hạnh phúc, viên mãn

GĐXH - Tuổi trung niên là quãng thời gian bạn bước vào tuổi 40 đến 65 tuổi. Nhiều thay đổi có thể diễn ra trong thời kỳ chuyển đổi này. Bạn có hạnh phúc, viên mãn hay không, câu trả lời sẽ nằm ở chính giai đoạn này.

Khi bước vào tuổi trung niên, cuộc sống giống như một dòng sông phức tạp, có lúc xuôi dòng nhẹ nhàng, cũng có lúc gặp ghềnh hiểm trở, thử thách ngầm. 

Khi còn trẻ, chúng ta luôn nghĩ thất bại là sự thiếu hụt tiền bạc và địa vị, nhưng thất bại lớn nhất của tuổi trung niên, không phải là túi rỗng, mà là không vượt qua được 3 rào cản của đời người: Rào cản tâm lý, rào cản quan hệ xã hội và rào cản tự nhận thức.

3 rào cản khiến bạn thất bại ở tuổi trung niên 

1. Rào cản tâm lý 

Rào cản tâm lý ở đây đề cập đến khả năng chịu đựng khi đối mặt với những thăng trầm của cuộc sống.

Trước đây, bạn tôi là Tiểu Lâm có sự nghiệp thường xuyên lên xuống, thu nhập thất thường. Khi còn trẻ, anh ấy luôn lo lắng và bồn chồn khi phải đối mặt với những thất bại, thậm chí còn mất ngủ. Một dự án thất bại đã khiến anh ấy chán nản suốt cả tháng, làm giảm đáng kể hiệu quả công việc. 

Sau này, anh ấy bắt đầu điều chỉnh tư duy của mình, coi những được và mất trong cuộc sống là bình thường và và xem mỗi thất bại là một cơ hội để trưởng thành. Anh ấy đã học cách hít thở bình tĩnh qua những cơn bão và tâm lý dần trở nên vững vàng hơn. 

Thất bại lớn nhất ở tuổi trung niên: Không phải tiền bạc, mà là không vượt qua được 3 rào cản này - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Sự khôn ngoan của tuổi trung niên không nằm ở việc một người kiếm được bao nhiêu tiền, mà nằm ở khả năng bình tĩnh đối mặt với những thăng trầm của cuộc sống. Tâm lý và tư duy của một người quyết định chúng ta có thể đi được bao xa.

2. Rào cản của các mối quan hệ

"Rào cản của các mối quan hệ" ám chỉ cách duy trì nguyên tắc và cá tính của một người trong các mối quan hệ phức tạp.

Cô họ tôi là Tiểu Mai đã làm việc trong công ty gia đình nhiều năm, thường xuyên bị cuốn vào những tranh chấp lợi ích giữa những người thân trong gia đình, khiến cô mệt mỏi và bối rối. Cô từng cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người, kết quả là vừa hao tâm tổn sức, lại vừa đánh mất chính mình. 

Thất bại lớn nhất ở tuổi trung niên: Không phải tiền bạc, mà là không vượt qua được 3 rào cản này - Ảnh 3.

Ảnh minh họa

Sau này, cô học được cách phân biệt mức độ ưu tiên, không nói nhiều về những trách nhiệm không thuộc về mình, không tham gia vào những tranh chấp không cần thiết. Dần dần, cô giành được sự tôn trọng trong gia đình, và bảo vệ được chất lượng cuộc sống của bản thân.

Trí tuệ của tuổi trung niên, không nằm ở việc làm hài lòng tất cả mọi người, mà ở việc nhìn rõ mối quan hệ và giữ vững nguyên tắc. Người không vượt qua được rào cản của các mối quan hệ, dù có nhiều tiền đến đâu, cũng có thể bị mắc kẹt trong mạng lưới quan hệ, nội tâm trống rỗng.

3. Rào cản tự nhận thức 

Rào cản tự nhận thức là khả năng nhận ra năng lực, ưu thế và giới hạn của bản thân, từ đó đưa ra lựa chọn phù hợp.

Chú Vương hàng xóm khi còn trẻ đầy tham vọng, cố gắng phát triển đồng thời trong nhiều lĩnh vực, cuối cùng chẳng đạt được gì, kiệt sức về tinh thần. Sau khi nghỉ hưu, chú bắt đầu suy ngẫm về những lựa chọn của mình, tìm ra điều mình giỏi và yêu thích, dồn toàn bộ tâm huyết để điều hành một cửa hàng nhỏ. Vài năm sau, cửa hàng đạt được thành công nhỏ, cuộc sống ổn định và sung túc.

Thất bại lớn nhất ở tuổi trung niên: Không phải tiền bạc, mà là không vượt qua được 3 rào cản này - Ảnh 4.

Người có thể vượt qua rào cản tự nhận thức thường sống ung dung, và dễ dàng gặt hái được thành tựu và hạnh phúc thực sự. Ảnh minh họa

Thất bại của tuổi trung niên, không nằm ở xuất phát điểm thấp, mà ở việc không thể nhận ra chính mình, mù quáng theo đuổi những mục tiêu không phù hợp. Người có thể vượt qua rào cản tự nhận thức thường sống ung dung, và dễ dàng gặt hái được thành tựu và hạnh phúc thực sự.

Học cách vượt qua 3 rào cản này

Tuổi trung niên không đơn thuần là sự tăng lên của tuổi tác, mà là sự tích lũy của kinh nghiệm, trải nghiệm và trách nhiệm. 

Người không vượt qua được 3 rào cản này, dù có tài sản, cũng có thể lo lắng bất an, căng thẳng trong các mối quan hệ, và mất phương hướng. Câu chuyện của Tiểu Lâm, Tiểu Mai và chú Vương nhắc nhở chúng ta, tiền bạc chỉ là công cụ của cuộc sống, trong khi tâm lý, quan hệ xã hội và tự nhận thức, mới là nền tảng cho sự an ổn của tuổi trung niên.

Thất bại lớn nhất ở tuổi trung niên: Không phải tiền bạc, mà là không vượt qua được 3 rào cản này - Ảnh 5.

Người không vượt qua được 3 rào cản này, dù có tài sản, cũng có thể lo lắng bất an, căng thẳng trong các mối quan hệ, và mất phương hướng. Ảnh minh họa

Trong cuộc sống thực tế, chúng ta cũng thường thấy những ví dụ như vậy. Trong công việc, cơ hội thăng tiến có hạn, áp lực lớn, nếu không vượt qua được rào cản tâm lý, người ta dễ rơi vào lo lắng và tự trách; Trong gia đình, các mối quan hệ họ hàng, đồng nghiệp, bạn bè phức tạp, nếu không vượt qua được rào cản quan hệ xã hội, rất dễ bị việc vụn vặt làm kiệt quệ; Trong việc lập kế hoạch cuộc đời, nếu không vượt qua được rào cản tự nhận thức, sẽ lãng phí năng lượng vào những vị trí hoặc lối sống không phù hợp với mình. 

Thất bại đáng sợ nhất của tuổi trung niên, ngoài tiền bạc và thành tựu bên ngoài là thế giới tinh thần bị tiêu hao, nội tâm mất đi sức mạnh.

Học cách vượt qua 3 rào cản này cần có trí tuệ và lòng dũng cảm. 

Rào cản tâm lý: Cần học cách chấp nhận và điều chỉnh, không bị ràng buộc bởi được - mất.

Rào cản các mối quan hệ: Cần học cách phân biệt mức độ ưu tiên, không để tâm đến những chuyện vụn vặt.

Rào cản tự nhận thức: Cần dũng cảm đối diện với ưu và khuyết điểm của bản thân, đưa ra những lựa chọn chân thực và hợp lý. 

Tiền bạc có thể kiếm lại được, nhưng bỏ lỡ sự cân bằng giữa tâm lý và quan hệ xã hội, cùng với nhận thức rõ ràng về bản thân, có thể là một sai lầm suốt đời.

Thất bại lớn nhất ở tuổi trung niên: Không phải tiền bạc, mà là không vượt qua được 3 rào cản này - Ảnh 6.

Ảnh minh họa

Khi bước vào tuổi trung niên, năm tháng in hằn dấu ấn trên khuôn mặt và tích lũy trí tuệ trong tâm hồn. Thất bại lớn nhất không phải là số tiền trong tài khoản ngân hàng, mà là sự bất lực trong việc giữ vững lập trường tư duy, các mối quan hệ xã hội và sự tự nhận thức. Những ai vượt qua được 3 rào cản này, dù có ít tiền, vẫn có thể sống bình thản, thanh thản và viên mãn; những ai không vượt qua được, dù có nhiều tiền, vẫn có thể lạc lối giữa dòng đời.

Vì vậy, khi bạn cảm thấy lo lắng, khó khăn, hoặc hoang mang, hãy nghĩ về 3 rào cản này. Tâm lý vững vàng, quan hệ xã hội rõ ràng, tự nhận thức tỉnh táo, bạn sẽ thực sự an nhiên ở tuổi trung niên. Những năm tháng của bạn sẽ sâu sắc và bình yên, cuộc sống của bạn sẽ tỏa sáng giữa những điều bình dị.


M.Anh (theo ABLW)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Phụ nữ thông minh, dù ở trước mặt ai, đừng dễ dàng tiết lộ 3 điều này

Phụ nữ thông minh, dù ở trước mặt ai, đừng dễ dàng tiết lộ 3 điều này

3 con giáp được định sẵn cả đời giàu sang nhiều tiền bạc, phú quý tự tìm đến

3 con giáp được định sẵn cả đời giàu sang nhiều tiền bạc, phú quý tự tìm đến

5 kiểu người gặp được nhất định phải kết giao trọn đời: Ở bên họ, cuộc đời bạn sẽ thay đổi lớn

5 kiểu người gặp được nhất định phải kết giao trọn đời: Ở bên họ, cuộc đời bạn sẽ thay đổi lớn

3 con giáp định sẵn 'khổ trước sướng sau': Lúc trẻ càng nghèo khó, về già càng được hưởng phúc

3 con giáp định sẵn 'khổ trước sướng sau': Lúc trẻ càng nghèo khó, về già càng được hưởng phúc

3 con giáp có quý nhân phù trợ, làm gì cũng có người giúp đỡ

3 con giáp có quý nhân phù trợ, làm gì cũng có người giúp đỡ

Cùng chuyên mục

90% người có học vấn cao không sống sung túc như tưởng tượng: Nguyên nhân khiến ai cũng giật mình

90% người có học vấn cao không sống sung túc như tưởng tượng: Nguyên nhân khiến ai cũng giật mình

Gia đình - 1 giờ trước

GĐXH - Khi học vấn cao không còn đồng nghĩa với thành công - hàng triệu người có bằng cấp cao đang vật lộn với thu nhập thấp.

Phụ nữ thông minh, dù ở trước mặt ai, đừng dễ dàng tiết lộ 3 điều này

Phụ nữ thông minh, dù ở trước mặt ai, đừng dễ dàng tiết lộ 3 điều này

Gia đình - 5 giờ trước

GĐXH - Phụ nữ thực sự thông minh biết điều gì nên nói, điều gì không nên nói. Giữ vững 3 "quân át chủ bài" này chính là giữ vững phúc khí của bản thân.

15 năm cống hiến rồi 'nghỉ hưu' ở tuổi 39: Thành công lớn nhất là được sống cho mình

15 năm cống hiến rồi 'nghỉ hưu' ở tuổi 39: Thành công lớn nhất là được sống cho mình

Gia đình - 7 giờ trước

GĐXH - Ngày càng nhiều người trẻ chọn "nghỉ hưu sớm" để thoát khỏi áp lực công sở và tìm lại sự tự do trong cuộc sống. Phải chăng đây là cách họ định nghĩa lại hạnh phúc?

5 cung hoàng đạo 'giả nai' đỉnh cao: Càng tỏ ra ngây thơ càng khiến người khác say mê

5 cung hoàng đạo 'giả nai' đỉnh cao: Càng tỏ ra ngây thơ càng khiến người khác say mê

Gia đình - 10 giờ trước

GĐXH - Chính nét "ngây thơ vô số tội" này lại trở thành vũ khí giúp những cung hoàng đạo này dễ dàng đạt được điều mình muốn trong cuộc sống.

Yêu mẹ đơn thân Việt kém 16 tuổi, người đàn ông Ấn Độ vượt 3.000km để kết hôn

Yêu mẹ đơn thân Việt kém 16 tuổi, người đàn ông Ấn Độ vượt 3.000km để kết hôn

Chuyện vợ chồng - 12 giờ trước

Yêu sự bản lĩnh và mạnh mẽ của mẹ đơn thân Việt, chàng trai Ấn Độ không màng đến khoảng cách xa xôi, quyết tâm cưới cô làm vợ.

3 con giáp được định sẵn cả đời giàu sang nhiều tiền bạc, phú quý tự tìm đến

3 con giáp được định sẵn cả đời giàu sang nhiều tiền bạc, phú quý tự tìm đến

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Trong thế giới 12 con giáp, mỗi năm sinh mang đến những cơ hội và thách thức riêng. Hãy khám phá mối liên hệ giữa con giáp của bạn và vận mệnh tài chính. Nhận diện con giáp của mình có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về con đường phát triển tài sản trong tương lai.

Nghỉ hưu đi trông cháu, mẹ chồng lương hưu 20 triệu vẫn 'ngậm đắng nuốt cay' vì con dâu

Nghỉ hưu đi trông cháu, mẹ chồng lương hưu 20 triệu vẫn 'ngậm đắng nuốt cay' vì con dâu

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ một quyết định "vì con vì cháu", cuộc sống nghỉ hưu thanh thản ấy đã biến thành những tháng ngày đầy nước mắt và tổn thương.

Những cung hoàng đạo nữ mạnh mẽ: Không cần đàn ông vẫn đủ bản lĩnh làm chủ cuộc đời

Những cung hoàng đạo nữ mạnh mẽ: Không cần đàn ông vẫn đủ bản lĩnh làm chủ cuộc đời

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Khám phá top cung hoàng đạo nữ độc lập và bản lĩnh, không cần đàn ông vẫn sống hạnh phúc, rực rỡ theo cách riêng.

Tưởng vui mà hóa hại: 4 nơi khiến cuộc sống nghỉ hưu lao đao mà người già hay lui tới

Tưởng vui mà hóa hại: 4 nơi khiến cuộc sống nghỉ hưu lao đao mà người già hay lui tới

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Chính những niềm vui tưởng chừng vô hại ấy lại có thể khiến cuộc sống sau khi nghỉ hưu trở nên mệt mỏi, thậm chí "tan cửa nát nhà" nếu không biết điểm dừng.

Căn biệt thự ven hồ bị bỏ không 5 năm và cuộc gặp của định mệnh

Căn biệt thự ven hồ bị bỏ không 5 năm và cuộc gặp của định mệnh

Gia đình - 1 ngày trước

Tim anh đập mạnh. Ai đó đã dọn dẹp nơi này?

Xem nhiều

Lấy chồng, hãy lấy 3 con giáp này: Phẩm chất tốt, yêu chiều vợ, phúc khí đầy nhà

Lấy chồng, hãy lấy 3 con giáp này: Phẩm chất tốt, yêu chiều vợ, phúc khí đầy nhà

Gia đình

GĐXH - Những người đàn ông thuộc các con giáp này không chỉ có phẩm chất tốt mà còn đặc biệt yêu thương vợ, quả thực là phúc khí cho người phụ nữ nào lấy họ!

Lấy người đàn ông góa vợ để trừ nợ 2 tỷ, đêm tân hôn cô gái ngơ ngẩn vì màn "lột xác" của "ông chú"

Lấy người đàn ông góa vợ để trừ nợ 2 tỷ, đêm tân hôn cô gái ngơ ngẩn vì màn "lột xác" của "ông chú"

Chuyện vợ chồng
Ly thân chồng, không lương hưu, không dựa con cái: Cụ bà vẫn có tuổi già an nhàn, hạnh phúc

Ly thân chồng, không lương hưu, không dựa con cái: Cụ bà vẫn có tuổi già an nhàn, hạnh phúc

Gia đình
Các cung hoàng đạo ưu tú: Đi đến đâu cũng dễ khiến trái tim người khác rung rinh

Các cung hoàng đạo ưu tú: Đi đến đâu cũng dễ khiến trái tim người khác rung rinh

Gia đình
Dù cuộc sống khó khăn đến đâu, cha mẹ có tầm nhìn xa sẽ không bao giờ yêu cầu con cái mình 3 điều này

Dù cuộc sống khó khăn đến đâu, cha mẹ có tầm nhìn xa sẽ không bao giờ yêu cầu con cái mình 3 điều này

Nuôi dạy con

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top