Phụ nữ thông minh, dù ở trước mặt ai, đừng dễ dàng tiết lộ 3 điều này
GĐXH - Phụ nữ thực sự thông minh biết điều gì nên nói, điều gì không nên nói. Giữ vững 3 "quân át chủ bài" này chính là giữ vững phúc khí của bản thân.
Phụ nữ thông minh luôn biết cách giao tiếp một cách tinh tế và hiệu quả. Theo quan niệm xưa, sự khôn ngoan không chỉ nằm ở lời nói mà còn ở cách lắng nghe và thấu hiểu. Những người phụ nữ này thường chọn lọc những gì cần nói và biết khi nào nên im lặng.
Người xưa có câu: "Khôn ngoan, chẳng lọ nói nhiều/ Người khôn, nói một vài điều cũng khôn".
Trong các mối quan hệ, dù thân thiết đến mấy cũng phải giữ chừng mực. Nói thẳng nói thật, nói ra thì sướng miệng nhưng có thể rước họa vào thân; Phơi bày tất cả, thể hiện sự chân thành lại có thể trở thành điểm yếu chí mạng.
Phụ nữ thực sự thông minh hiểu điều gì nên nói, điều gì không nên nói. Người khôn có 3 thứ không bao giờ để lộ ra ngoài, giữ vững 3 "quân át chủ bài" này chính là giữ vững phúc khí của bản thân.
3 điều phụ nữ không nên tiết lộ
1. Không tiết lộ tài chính, phòng tránh thị phi, tranh chấp
"Tài giỏi chớ khoe khoang, giàu sang chớ kênh kiệu", người xưa thường khuyên con cháu mình không nên tự cao, tự đại khi có tài năng hay sự giàu có, bởi điều đó sẽ khiến người khác khó chịu.
Mối quan hệ có thân thiết đến mấy, một khi chuyện tiền bạc được phơi bày, nó có thể gây ra ghen ghét hoặc khinh thường, khiến mối quan hệ trở nên rạn nứt hoặc xa cách.
Quan trọng hơn, nó còn có thể dẫn đến sự so sánh không cần thiết, thậm chí là sự tính toán. Giữ vững túi tiền mới giữ được quyền chủ động trong cuộc sống, tránh xa nhiều thị phi.
Một luật sư từng kể một trường hợp có thật:
Cô Lưu, giáo viên tiểu học đã nghỉ hưu, sau khi chồng mất, để lại hai căn nhà và một khoản tiền tiết kiệm. Cô có một thói quen là thích khoe khoang trong các buổi họp mặt bạn bè: căn nhà này cho thuê bao nhiêu, khoản đầu tư kia lãi bao nhiêu, con cái lại cho cô bao nhiêu tiền sinh hoạt.
Ban đầu mọi người chỉ nghe, cho đến một ngày, người cháu họ nhiều năm không liên lạc bỗng tìm đến nhà, khóc lóc kể lể chuyện làm ăn thất bại, con cái khó khăn chuyện học hành, muốn vay 100 nghìn NDT (khoảng 370 triệu đồng) để xoay xở.
Cô Lưu mủi lòng, nghĩ là người thân nên cho vay, thậm chí còn không viết giấy nợ.
Không nằm ngoài dự đoán, sau khi cầm tiền, người cháu không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn. Cô Lưu tìm đến hỏi, đối phương lại thẳng thừng nói: "Cô có nhiều tiền thuê nhà thế kia, thiếu gì 100 nghìn của cháu? Coi như giúp đỡ người thân đi!".
Cô Lưu vô cùng tức giận, lập tức tìm luật sư, đâm đơn kiện người cháu ra tòa. Mặc dù cuối cùng đã đòi lại được tiền nhưng cô đã tiêu tốn rất nhiều thời gian và công sức, tình thân cũng tan biến.
Người phụ nữ thông minh hiểu rằng nên tập trung năng lượng vào việc vun đắp cuộc sống, chứ không phải khoe khoang gia sản. Cuộc sống là sống cho chính mình, chứ không phải sống cho người khác xem.
Giữ bí mật về kinh tế không chỉ là bảo vệ bản thân, mà còn là bảo vệ sự bình yên của cả gia đình. Sống trên đời, biết cách giấu giàu mới là trí tuệ thực sự.
2. Không tiết lộ mâu thuẫn gia đình, bảo vệ hình ảnh người thân
Sống chung, khó tránh khỏi va chạm, xích mích nhưng những cuộc cãi vã trong nhà một khi được kể ra ngoài, bản chất sẽ thay đổi. Người ngoài chưa chắc đã giúp đỡ được bạn nhưng những lời đàm tiếu có thể biến chuyện nhỏ thành chuyện lớn, lợi bất cập hại.
Người phụ nữ thực sự có trí tuệ không bao giờ biến chuyện nhà thành chuyện để mua vui. Mâu thuẫn trong nhà, đóng cửa tự giải quyết, đừng mang ra kể với người ngoài, đó là sự tôn trọng đối với người thân, cũng là sự bảo vệ hơi ấm, phúc khí của gia đình.
3. Không tiết lộ chuyện cũ đã qua, giữ vững ranh giới cảm xúc
Trong tâm lý học có "hiệu ứng Zeigarnik": Con người thường ám ảnh bởi những việc chưa hoàn thành.
Việc luôn miệng nhắc đến những hối tiếc, ấm ức trong quá khứ liên tục làm tiêu hao cảm xúc hiện tại.
Khi bạn nhắc quá nhiều khiến quá khứ trở thành gông cùm trói buộc chính mình; nói quá chi tiết, có thể khiến vết thương cũ trở thành đề tài trong mắt người khác.
Không phải mọi trải nghiệm đều cần chia sẻ, không phải mọi vết thương đều cần phơi bày. Sự hối tiếc và bất mãn của bạn, nếu nói ra, có thể được trân trọng, nhưng cũng có thể bị lợi dụng.
Đời người, thứ thực sự chữa lành cho bạn chưa bao giờ là sự đồng cảm của người khác, mà là sự thanh thản và tiến về phía trước của chính mình.
Thay vì nói ra miệng, chi bằng học cách buông bỏ, dùng sự im lặng để tích lũy sức mạnh. Giữ vững ranh giới cảm xúc, là sự tôn trọng và trách nhiệm lớn nhất đối với bản thân.
Phụ nữ thông minh giữ vững 3 "quân át chủ bài" để cuộc sống đủ đầy, an vui
Những người phụ nữ thông minh thường biết cách kiểm soát miệng và giữ vững lòng.
Không tiết lộ "quân át chủ bài" kinh tế, tránh xa thị phi phiền phức; Không tiết lộ mâu thuẫn gia đình, bảo vệ sự hài hòa viên mãn; Không tiết lộ chuyện cũ đã qua, nhẹ nhàng và tự tại tiến về phía trước.
Giữ vững 3 "quân át chủ bài" này, tự nhiên gia đình được an ổn, bản thân ung dung tự tại.
Theo Abolouwang
