3 con giáp định sẵn 'khổ trước sướng sau': Lúc trẻ càng nghèo khó, về già càng được hưởng phúc

3 con giáp có quý nhân phù trợ, làm gì cũng có người giúp đỡ GĐXH - Trong 12 con giáp có 3 con giáp luôn được quý nhân trợ giúp đắc lực trong suốt cuộc đời. Quý nhân không phải từ trên trời rơi xuống, mà do từ trường của chính bạn thu hút họ đến.

Họ trải qua nhiều thử thách gian nan khi còn trẻ, ngược lại tích lũy được phúc đức cho tuổi già. Hãy cùng xem đó là những con giáp nào.

3 con giáp "định sẵn" là khổ trước sướng sau

1. Tuổi Sửu: Tuổi trẻ vất vả, tích lũy dày dặn, thành công muộn

Những người bạn tuổi Sửu thấu hiểu nhất điều này – cuộc đời của bạn giống như leo núi, nửa đầu luôn đặc biệt vất vả.

Anh họ tôi tuổi Sửu là một ví dụ. Hồi nhỏ, gia đình nghèo đến nỗi không mua nổi đôi giày mới, anh phải mặc quần áo cũ của họ hàng. Để kiếm tiền học phí, anh đi khuân gạch ở công trường trong kỳ nghỉ hè, tay phồng rộp hết cả.

Nhưng anh ấy đặc biệt chịu khó, sau khi đi làm thì bắt đầu từ vị trí thấp nhất, thường xuyên làm thêm đến khuya.

Bước ngoặt đến vào năm anh 40 tuổi. Nhờ kinh nghiệm và mối quan hệ tích lũy suốt nhiều năm, anh tự mình khởi nghiệp, và giờ công ty làm ăn rất phát đạt. Năm ngoái, anh mua biệt thự và đón bố mẹ về ở chung.

Những khó khăn vất vả tuổi trẻ của tuổi Sửu đều được chuyển hóa thành kinh nghiệm và trí tuệ. Ảnh minh hoạ

Người tuổi Sửu trời sinh chất phác, vững vàng. Những khó khăn vất vả của tuổi trẻ đều chuyển hóa thành kinh nghiệm và trí tuệ. Bạn chăm chỉ như một con trâu già, có thể khởi đầu chậm hơn người khác, nhưng mỗi bước đi đều rất vững chắc.

Sau tuổi trung niên, những nỗ lực trước đây bắt đầu đơm hoa kết trái, sự nghiệp ổn định đi lên, tài lộc tích lũy bền vững. Tuổi già càng thêm phúc lộc đầy nhà, con cháu hiếu thảo, cuộc sống an nhàn.

Hãy nhớ: Phúc khí của bạn nằm ở phía sau!

2. Tuổi Dậu: Lột xác thành bướm, càng già càng rực rỡ

Người tuổi Dậu thường có xuất thân bình thường, thậm chí một số có gia cảnh nghèo khó, nhưng điều này lại kích thích ý chí chiến đấu trong họ.

Tiểu Mẫn, bạn tôi là một ví dụ điển hình. Cô sinh ra ở một ngôi làng hẻo lánh, đã phải cố gắng học hành để thoát khỏi núi rừng. Thời đại học, cô làm ba công việc bán thời gian cùng lúc, thường xuyên học bài đến tận đêm khuya. Khi mới đi làm, cô cũng gặp nhiều khó khăn, bị đồng nghiệp cô lập, bị lãnh đạo gây khó dễ.

Nhưng cô chưa bao giờ chịu thua. Người khác đi mua sắm thì cô học thêm kỹ năng mới, người khác hẹn hò thì cô đi gặp khách hàng. Năm 35 tuổi, cơ hội cuối cùng đã đến – dự án do cô tự mình lên kế hoạch đã giành được giải thưởng lớn trong ngành, và cô nổi tiếng chỉ sau một đêm.

Hiện tại, cô là Giám đốc của một công ty, thu nhập gấp 10 lần so với trước.

Ảnh minh hoạ

Người tuổi Dậu trời sinh nhạy bén, kiên cường và không bao giờ chịu khuất phục. Sự nghèo khó thời trẻ khiến bạn biết nắm bắt cơ hội hơn và trân trọng hạnh phúc khó khăn mới có được. Bạn giống như viên ngọc đang được mài giũa – càng trải qua nhiều mài giũa càng trở nên rực rỡ.

Đặc biệt là sau tuổi trung niên, tất cả những nỗ lực trước đây sẽ đơm hoa kết trái, sự nghiệp, tài lộc và tình cảm đều sẽ đạt đến đỉnh cao mới.

3. Tuổi Tuất: Trung hậu truyền gia, vận may tuổi già hanh thông

Người bạn tuổi Tuất đáng ngưỡng mộ nhất – bạn có thể không phải là người thông minh nhất, nhưng chắc chắn là người kiên trì nhất.

Bố của bạn tôi, chú Vương, tuổi Tuất, năm nay 68 tuổi. Thời trẻ, chú làm công nhân trong nhà máy, thu nhập ít ỏi, phải nuôi cả một gia đình lớn. Sau này nhà máy đóng cửa, chú từng đạp xe ba gác, bán hàng rong, làm đủ mọi công việc vất vả, nặng nhọc.

Nhưng chú luôn giữ vững hai nguyên tắc: Sống trung thực và làm việc có tâm. Khi mở cửa hàng bán tạp hóa, chú không bao giờ bán hàng hết hạn sử dụng, giá cả phải chăng, dần dần tích lũy được uy tín.

Giờ đây, siêu thị của chú đã mở được 5 chi nhánh, con trai con gái đều tiếp quản công việc kinh doanh, chú hàng ngày đi dạo, chơi cờ, hưởng thụ niềm vui gia đình.

Ảnh minh hoạ

Người tuổi Tuất trung thành, đáng tin cậy và có trách nhiệm. Khi còn trẻ, có thể bị thiệt thòi vì quá thật thà, nhưng qua thời gian, phẩm chất của bạn đã giành được sự tin tưởng và tôn trọng.

Sau tuổi trung niên, những mối quan hệ tốt đẹp tích lũy trước đây bắt đầu phát huy tác dụng, có quý nhân tương trợ, sự nghiệp thăng tiến. Tuổi già gia đình hòa thuận, con cháu sum vầy, tận hưởng cuộc sống an nhàn.

3 con giáp thời trẻ gian nan về già hưởng phúc

Thực ra, "khổ trước sướng sau" không chỉ là quy luật số mệnh, mà còn là một loại trí tuệ nhân sinh.

Nghĩ lại thì đúng, người từng nếm trải gian khổ khi còn nhỏ sẽ biết trân trọng hơn, và cũng giỏi vun đắp cuộc sống hơn. Ngược lại, những người được nuông chiều từ bé, một khi gặp biến cố lại dễ suy sụp.

Vì vậy, nếu bạn đang trải qua giai đoạn khó khăn, đừng nản lòng – đây có thể là cách ông trời đang rèn luyện bạn, đặt nền móng cho hạnh phúc tương lai của bạn.

Tất nhiên, vận mệnh không bao giờ là tuyệt đối, ngay cả khi bạn không thuộc 3 con giáp này, chỉ cần duy trì thái độ tích cực và nỗ lực sống, bạn hoàn toàn có thể tạo ra cuộc đời hạnh phúc cho riêng mình.

Điều quan trọng nhất là, dù ở giai đoạn nào, hãy tin rằng: Mọi khó khăn đều chỉ là tạm thời, chỉ cần không ngừng cố gắng, cuối cùng bạn sẽ đón nhận được những tháng ngày ngọt ngào thuộc về mình.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo