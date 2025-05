10 điểm mới của quy chế thi tốt nghiệp THPT 2025, thí sinh đặc biệt lưu ý

Trên VietnamNet, ông Phạm Ngọc Thưởng (Thứ trưởng Bộ GD&ĐT) cho hay, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 có những điểm khác biệt so với những năm trước.

Năm nay kỳ thi tốt nghiệp THPT theo chương trình phổ thông mới. Bên cạnh đó, kỳ thi năm nay cũng tổ chức cho học sinh theo học 2 chương trình, trong đó có khoảng 25.000 thí sinh dự thi theo Chương trình phổ thông 2006. Việc này cũng sẽ tác động đến công tác coi thi, sắp xếp phòng thi cũng như ra đề, in sao đề…

Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2025 đã được Bộ GD&ĐT ban hành, trong đó có nhiều điểm mới. Ảnh minh họa: TL

Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2025 đã được Bộ GD&ĐT ban hành kèm Thông tư số 24/2024/TT-BGDĐT. Quy chế có những điểm mới đáng chú ý như sau:

Giảm 1 buổi thi, giảm 2 môn thi

Tổ chức kỳ thi thành 3 buổi thi, gồm: 1 buổi thi môn Ngữ Văn, 1 buổi thi môn Toán và 1 buổi tổ chức bài thi tự chọn. Các thí sinh dự thi sẽ được sắp xếp theo tổ hợp bài thi tự chọn để tối ưu phòng thi, điểm thi.

Kỳ thi năm nay, giảm 1 buổi thi, giảm 2 môn thi, qua đó giảm áp lực, giảm chi phí xã hội nhưng vẫn bảo đảm chất lượng kỳ thi.

Đề thi in trên giấy A3

Các năm trước, đề thi được in trên khổ A4 nên một đề thi thường có 4 đến 5 trang, gây nhiều khó khăn trong in sao và khả năng rủi ro thiếu trang. Vì vậy, việc chuyển đề thi sang khổ A3 sẽ giúp cho việc in ấn thuận lợi hơn, giảm thiểu rủi ro do giảm số trang.

Số lượng đề in đúng bằng số thí sinh

Năm nay, số lượng đề thi được in theo đúng số lượng thí sinh trong từng phòng thi. Trong khi năm 2024, với các môn thi trắc nghiệm, mỗi túi đề phải đóng đủ 24 mã đề in trên 4 - 5 tờ A4.

Cấm sử dụng Atlat Địa lý

Theo quy định, thí sinh thi theo chương trình giáo dục phổ thông 2006 được mang Atlat vào phòng thi. Thí sinh thi theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 không được mang Atlat vào phòng thi.

Túi đựng bài thi

Với bài thi tự chọn - bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên/khoa học xã hội, các thí sinh thi theo chương trình giáo dục phổ thông cũ, mỗi môn 1 túi bài thi. Với các thí sinh thi theo chương trình giáo dục phổ thông mới, mỗi ca thi 1 túi bài thi. Riêng buổi thi bài thi tự chọn có 2 túi bài thi.

Chứng chỉ ngoại ngữ không được quy đổi thành điểm 10

Chứng chỉ ngoại ngữ vẫn được tiếp tục sử dụng để miễn thi trong xét công nhận tốt nghiệp nhưng không được quy đổi thành điểm 10 trong xét công nhận tốt nghiệp như trước đây; công thức tính điểm xét tốt nghiệp không có điểm ngoại ngữ trong trường hợp này.

Bỏ cộng điểm chứng chỉ nghề đối với tất cả các thí sinh

Năm nay, bỏ cộng điểm chứng chỉ nghề đối với tất cả các thí sinh; bỏ cộng điểm chứng chỉ tin học, ngoại ngữ, bằng trung cấp nghề đối với thí sinh giáo dục thường xuyên.

Nội dung này nhằm phù hợp với Chương trình GDPT 2018, đồng thời tạo sự bình đẳng bởi học sinh tốt nghiệp hệ giáo dục chính quy và thường xuyên đều được cấp chung một loại bằng tốt nghiệp.

Thí sinh là người nước ngoài được sử dụng chứng chỉ tiếng Việt để miễn thi môn Ngữ văn

Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 cho phép thí sinh là người nước ngoài được sử dụng chứng chỉ tiếng Việt để miễn thi môn Ngữ văn trong xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Nội dung này nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc xét công nhận tốt nghiệp cho người nước ngoài học chương trình giáo dục phổ thông ở Việt Nam nhưng vẫn bảo đảm được học vấn cơ bản của môn Ngữ văn thông qua việc học môn Ngữ văn trên lớp và việc thi để lấy chứng chỉ tiếng Việt.

Tăng tỷ lệ sử dụng điểm đánh giá quá trình (học bạ) từ 30% lên 50%

Sử dụng kết hợp điểm đánh giá quá trình (học bạ) và kết quả thi trong xét công nhận tốt nghiệp theo tỷ lệ 50-50. Điểm trung bình học bạ các năm được tính theo trọng số.

Việc tăng tỷ lệ sử dụng điểm đánh giá quá trình (học bạ) từ 30% lên 50% để đánh giá sát hơn về năng lực người học theo Chương trình GDPT 2018 (gồm nhiều năng lực khác mà bài thi tốt nghiệp không đánh giá hết).

Ngoài ra, điểm học bạ các năm lớp 10, lớp 11 cũng được sử dụng (với trọng số nhỏ hơn của lớp 12) thay vì chỉ của lớp 12 như trước đây. Thay đổi này có tác dụng thúc đẩy việc dạy và học ngay từ khi học sinh bước vào bậc học trung học phổ thông.

Chuyển đề thi qua hệ thống đường truyền mã hoá và bảo mật của Ban Cơ yếu Chính phủ

Lần đầu tiên trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 có thêm phương thức vận chuyển đề thi từ địa điểm Hội đồng ra đề thi tới điểm in sao đề thi của 63 tỉnh thành qua hệ thống đường truyền mã hoá và bảo mật của Ban Cơ yếu Chính phủ.

Đây là một bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng công nghệ vào các khâu trọng yếu của quy trình tổ chức kỳ thi. Phương thức vận chuyển đề thi mới này giúp chuyển đề thi gốc nhanh, kịp thời, giảm bớt được thời gian và nhân sự vận chuyển đề thi như phương pháp truyền thống đang áp dụng.

Đây cũng là bước chuẩn bị từ sớm, từ xa và quan trọng trong việc thực hiện phương án thi theo lộ trình chuyển đổi hình thức từ thi trên giấy sang thi trên máy tính đã công bố.