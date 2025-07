Sáng vào hóa chất, tối học, nam sinh ung thư máu đạt 28 điểm thi THPT khối A00

Tháng 6/2023, Trương Huy Bách (sinh năm 2006, ở Thái Nguyên) thường xuyên bị sốt, mệt mỏi. Kết quả khám ở bệnh viện huyện cho thấy dấu hiệu bất thường, Bách được chuyển lên Bệnh viện Gang Thép Thái Nguyên.

Ngay ngày hôm sau, có kết quả xét nghiệm khẳng định, em được chuyển lên Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương để điều trị căn bệnh Lơ-xê-mi cấp dòng tủy (ung thư máu).

Nhận tin mắc trọng bệnh, chàng trai trẻ tuổi khi ấy dù rất mệt mỏi nhưng không dám suy sụp, mạnh mẽ tuân thủ tuyệt đối chỉ định điều trị của thầy thuốc. Bệnh tật buộc Bách phải nghỉ kỳ cuối cùng của chương trình cũ, em xin nhà trường bảo lưu kết quả học tập. Trước đó, suốt nhiều năm liền, Bách là học sinh giỏi, đạt nhiều giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh.

Cùng với những dòng tin nhắn, cuộc gọi từ thầy cô, bạn bè, niềm tin và tình yêu của gia đình là nguồn động viên lớn lao giúp Bách vượt qua nỗi đau đớn khi phải điều trị hoá chất mệt mỏi.

Thạc sĩ, bác sĩ Phan Thị Thùy Trang, Khoa Hồi sức cấp cứu, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, cho biết kết quả xét nghiệm cho thấy Bách có gene tiên lượng đáp ứng hóa chất khá tốt, vì thế bệnh nhân sẽ được điều trị hóa chất liều cao khoảng 4 đợt và củng cố bằng ghép tế bào gốc tạo máu. Tuy nhiên, do không có nguồn cho tế bào gốc phù hợp nên bệnh nhân chỉ điều trị bằng hóa chất.

Một đợt điều trị kéo dài 1-1,5 tháng, thậm chí có những đợt điều trị củng cố kéo dài 2 tháng, người bệnh rất mệt mỏi, khó gắng gượng.

"Buổi sáng điều trị hóa chất, tối Bách lại ngồi học bài. Gần như đợt điều trị nào tại Viện, chúng tôi cũng thấy nam sinh ấy mang sách vở theo, làm bài tập, giải đề rất chăm chỉ. Điều này để lại ấn tượng sâu sắc với các thầy thuốc và bệnh nhân, người nhà trong khoa", bác sĩ Trang chia sẻ ngày 18/7.

Trương Huy Bách cùng các thầy thuốc tại Viện Huyết học, nơi em điều trị ung thư máu, vừa được vinh danh là Á khoa khối A00 của trường với tổng điểm 28. Ảnh: BVCC

Tạm nghỉ học chương trình cũ, Bách nhận thấy chương trình học mới có nhiều thay đổi trong lý thuyết, tên gọi các môn, các bài học. Ban đầu, nam sinh này khá bỡ ngỡ để bắt kịp, nhưng nhờ chăm chỉ, việc học không quá khó khăn.

Bệnh tật không cho phép Bách thức quá khuya, thường phải ngủ trước 23h, có hôm say sưa với bài toán khó, Bách dường như quên thời gian. Từ khi bắt đầu chương trình học mới, thử thách nhất với em là môn Vật lý do có nhiều thay đổi so với chương trình cũ, Bách tham gia học online với một thầy giáo trên mạng, riêng hai môn Toán và Hóa, em tự học ở nhà.

Với Bách, việc học đem lại niềm vui, được làm đề là thoải mái nên bệnh tật không ngăn cản động lực học tập. Kết quả, Trương Huy Bách đạt 28 điểm khối A00, trong đó Toán: 9; Vật lý: 9,25; Hóa học: 9,75. Môn Văn dù đề mới mẻ nhưng Bách cũng nỗ lực đạt 8 điểm. Nhận kết quả thi THPT, em vui mừng, lập tức nhắn tin chia sẻ với bác sĩ Trang.

Với thành tích này, Bách trở thành Á khoa khối A00 của trường THPT Phú Bình, Thái Nguyên. Nguyện vọng của em là vào được trường Đại học Sư phạm Hà Nội, hiện thực hóa mong muốn được làm thầy giáo, đứng trên bục giảng.