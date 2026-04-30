Thời tiết cả nước dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa thông tin dự báo thời tiết dịp nghỉ lễ (từ 30/4-3/5). Theo đó, khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng thời kỳ từ chiều tối 2-3/5, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ; từ 2-3/5 là 31-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trưa chiều trời nắng. Riêng ngày 3/5, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ; từ 2-3/5 là 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất ngày 30/4-1/5 là khoảng 28-31 độ; ngày 2-3/5 là 30-33 độ.

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 miền Bắc trời mát, chiều và tối có mưa ở một số nơi. Ảnh TL

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế: Ngày và đêm 30/4, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ. Từ 1-3/5, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ; riêng ngày 3/5 là 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc ngày 30/4 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông (mưa tập trung vào chiều tối và tối). Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ; riêng ngày 3/5 là 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ: Từ ngày 30/4-3/5, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Khu vực Nam Bộ: Ngày và đêm 30/4, ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ, có nơi trên 36 độ. Từ ngày 1-3/5, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối 3/5 có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ thấp nhất 23-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Khu vực Hà Nội: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng; riêng chiều tối và đêm 3/5, có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ; từ 2-3/5 là 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ; ngày 2-3/5: 31-33 độ.



