Thời tiết cả nước dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
GĐXH - Kỳ nghỉ lễ (từ 30/4-3/5), Bắc Bộ có mưa dông cục bộ, Trung Bộ nắng nóng, Nam Bộ oi bức kèm mưa vào chiều tối.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa thông tin dự báo thời tiết dịp nghỉ lễ (từ 30/4-3/5). Theo đó, khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng thời kỳ từ chiều tối 2-3/5, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ; từ 2-3/5 là 31-33 độ, có nơi trên 33 độ.
Khu vực Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trưa chiều trời nắng. Riêng ngày 3/5, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ; từ 2-3/5 là 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất ngày 30/4-1/5 là khoảng 28-31 độ; ngày 2-3/5 là 30-33 độ.
Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế: Ngày và đêm 30/4, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ. Từ 1-3/5, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ; riêng ngày 3/5 là 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.
Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc ngày 30/4 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông (mưa tập trung vào chiều tối và tối). Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ; riêng ngày 3/5 là 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.
Khu vực cao nguyên Trung Bộ: Từ ngày 30/4-3/5, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.
Khu vực Nam Bộ: Ngày và đêm 30/4, ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ, có nơi trên 36 độ. Từ ngày 1-3/5, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối 3/5 có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ thấp nhất 23-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.
Khu vực Hà Nội: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng; riêng chiều tối và đêm 3/5, có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ; từ 2-3/5 là 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ; ngày 2-3/5: 31-33 độ.
