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Mưa lớn sắp lan khắp Bắc Bộ, Thủ đô có mưa to?

Thứ hai, 16:46 15/06/2026 | Đời sống
L.Vũ
L.Vũ
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GĐXH - Theo dự báo từ chiều tối 15/6 đến ngày 17/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to đến rất to. Trong khi đó tại Hà Nội cũng có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Hôm nay có mưa không?

Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, ngày hôm nay (15/6), khu vực vùng núi Bắc Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa từ 07 giờ đến 15 giờ ngày 15/6 cục bộ có nơi trên 40mm.

Dự báo từ chiều tối 15/6 đến ngày 17/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 60-130mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm (thời gian mưa tập trung từ chiều tối đến sáng). Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Ngoài ra, chiều tối và đêm 15/6, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Mưa lớn sắp lan khắp Bắc Bộ, Thủ đô có mưa to? - Ảnh 1.

Dự báo từ chiều tối 15/6 đến ngày 17/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Ảnh minh họa: TL

Ngày mai có mưa không?

Theo dự báo thời tiết, từ đêm 17/6 đến đêm 18/6, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120mm.

Thời tiết Hà Nội có mưa không?

Theo cơ quan khí tượng, thời tiết Hà Nội: Nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ. Trời oi bức.

Cơ quan khí tượng cảnh báo: Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn có khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị và khu công nghiệp; gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên các sườn dốc. 

Mưa lớn sắp lan khắp Bắc Bộ, Thủ đô có mưa to? - Ảnh 2.Miền Bắc lại sắp đón một đợt mưa rất to?

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ nay đến ngày 14/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng diện rộng. Từ chiều tối 14/6 đến ngày 16/6, miền Bắc lại đón mưa lớn diện rộng.

Mưa lớn sắp lan khắp Bắc Bộ, Thủ đô có mưa to? - Ảnh 3.Thời tiết Hà Nội mưa to thế nào khi không khí lạnh tràn về?

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh thời tiết Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Do có mưa trời chuyển mát, mức nhiệt thấp nhất từ 22-25 độ.

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