Theo chân CSGT đường thủy Bến Hiệp kiểm tra nồng độ cồn trên sông Luộc ở Hưng Yên
GĐXH - Giữa dòng sông Luộc tấp nập tàu thuyền qua lại, cán bộ, chiến sĩ Trạm CSGT đường thủy Bến Hiệp, Phòng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên ngày ngày bám tuyến, tăng cường kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giao thông đường thủy nội địa.
Giữa cái nắng đầu hè, những con tàu chở đầy hàng hóa vẫn nối đuôi nhau xuôi ngược trên tuyến sông Luộc, đoạn qua xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên. Trên dòng sông nhộn nhịp ấy, cán bộ, chiến sĩ Trạm CSGT đường thủy Bến Hiệp, Phòng CSGT, Công an tỉnh Hưng Yên vẫn miệt mài tuần tra, kiểm soát nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy.
Không chỉ kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện, lực lượng CSGT còn kết hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành quy định cho các thuyền trưởng, thuyền viên, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông ngay từ gốc.
Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi nhận:
Video theo chân CSGT đường thủy Bến Hiệp kiểm tra nồng độ cồn trên sông Luộc ở Hưng Yên:
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