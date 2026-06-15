Theo chân CSGT đường thủy Bến Hiệp kiểm tra nồng độ cồn trên sông Luộc ở Hưng Yên

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Giữa cái nắng đầu hè, những con tàu chở đầy hàng hóa vẫn nối đuôi nhau xuôi ngược trên tuyến sông Luộc, đoạn qua xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên. Trên dòng sông nhộn nhịp ấy, cán bộ, chiến sĩ Trạm CSGT đường thủy Bến Hiệp, Phòng CSGT, Công an tỉnh Hưng Yên vẫn miệt mài tuần tra, kiểm soát nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy.

Không chỉ kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện, lực lượng CSGT còn kết hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành quy định cho các thuyền trưởng, thuyền viên, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông ngay từ gốc.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi nhận:

Theo ghi nhận của phóng viên, hằng ngày, ngay từ sáng sớm, tổ công tác Trạm CSGT đường thủy Bến Hiệp, Phòng CSGT, Công an tỉnh Hưng Yên đã kiểm tra phương tiện, trang thiết bị, máy đo nồng độ cồn, áo phao và các công cụ hỗ trợ trước khi lên ca tuần tra trên tuyến sông Luộc.

Khi phát hiện tàu hàng lưu thông trên tuyến, tổ công tác phát tín hiệu yêu cầu phương tiện giảm tốc độ, cập mạn để thực hiện kiểm tra theo đúng quy định, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Cán bộ CSGT tiến hành kiểm tra giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, giấy đăng ký, đăng kiểm phương tiện và các giấy tờ liên quan, đồng thời đối chiếu thông tin với trường hợp vi phạm hoặc chưa vi phạm.

Thuyền trưởng được hướng dẫn sử dụng thiết bị đo nồng độ cồn theo đúng quy trình. Việc kiểm tra diễn ra công khai, minh bạch, góp phần nâng cao ý thức "đã điều khiển phương tiện thì không sử dụng rượu, bia".

Ngoài nồng độ cồn, lực lượng chức năng kiểm tra áo phao, dụng cụ cứu sinh, bình chữa cháy và các điều kiện bảo đảm an toàn kỹ thuật trên phương tiện nhằm hạn chế rủi ro khi hoạt động trên sông.

Sau khi kiểm tra, cán bộ CSGT dành thời gian trao đổi với thuyền trưởng, thuyền viên về các quy định của Luật Giao thông đường thủy nội địa, nhắc nhở chấp hành nghiêm quy định về tải trọng, tín hiệu giao thông và phòng chống sử dụng rượu bia.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, cán bộ chiến sĩ cũng ghi nhận những phản ánh, kiến nghị của chủ phương tiện về tình hình giao thông trên tuyến, từ đó phục vụ tốt hơn công tác quản lý nhà nước và bảo đảm an toàn giao thông.

Theo ghi nhận của phóng viên, trên tuyến sông Luộc, chảy qua địa bàn xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên có nhiều tàu, sà lan vận chuyển hàng hóa đi qua. Dọc bờ sông nơi đây cũng có nhiều cảng bến thủy nội địa, Trạm CSGT đường thủy Bến Hiệp thường xuyên kiểm tra hằng ngày.



Bất kể thời tiết nắng nóng, tổ công tác vẫn duy trì tuần tra lưu động, kiểm soát nhiều phương tiện hoạt động trên tuyến sông Luộc, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm, phòng ngừa tai nạn giao thông đường thủy.

Khi chiều buông xuống, những chuyến tàu vẫn tiếp tục hành trình trong trật tự. Đằng sau sự bình yên ấy là sự tận tụy, trách nhiệm của những cán bộ, chiến sĩ CSGT đường thủy ngày đêm bám tuyến, giữ gìn an toàn cho dòng sông và cuộc sống của người dân.

Video theo chân CSGT đường thủy Bến Hiệp kiểm tra nồng độ cồn trên sông Luộc ở Hưng Yên: