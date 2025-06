Thông tin mới nhất thời tiết Hà Nội dịp thi vào lớp 10

Thời tiết Hà Nội hôm nay

Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ lại nắng nóng cục bộ sau những ngày có mưa dông. Vùng áp thấp nóng phát triển gây ra đợt nắng nóng cho một số nơi khu vực này.

Miền Bắc nắng nóng 35 độ xảy ra ở Thủ đô Hà Nội và Hòa Bình. Các khu vực còn lại nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 33 - 34 độ. Thời tiết khá oi nóng.

Theo dự báo thời tiết Hà Nội 3 ngày tới, trời không mưa có nắng nóng. Ảnh minh họa: TTXVN

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới

Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia đã phát đi bản tin dự báo thời tiết phục vụ kỳ thi vào lớp 10 THPT.

Theo cơ quan khí tượng, thời tiết Hà Nội trong 3 ngày tới không mưa, trời nắng nóng. Mức nhiệt cao nhất 36 độ.

Diễn biến thời tiết Hà Nội trong 3 ngày tới:

Thời gian 7-12h 12-17h Ngày 7/6 Không mưa, trời nắng. Nhiệt độ 28-34°C. Gió Đông Nam 2-3m/s. Không mưa, trời nắng nóng. Nhiệt độ 32-36°C. Gió Đông Nam 2-3m/s. Ngày 8/6 Không mưa, trời nắng. Nhiệt độ 28-34°C. Gió Đông Nam 2-3m/s. Không mưa, trời nắng nóng. Nhiệt độ 32-36°C. Gió Đông Nam 2-3m/s. Ngày 9/6 Không mưa, trời nắng. Nhiệt độ 27-31°C. Gió Đông Nam 2-3m/s. Trời nắng, chiều tối mưa dông. Nhiệt độ 30-34°C. Gió Đông Nam 2-3m/s.

Lưu ý: Nhiệt độ ngoài trời thực tế có thể cao hơn dự báo 2–4°C (do bê tông, đường nhựa hấp thụ nhiệt). Do đó, phụ huynh và các thí sinh cần đề phòng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt.