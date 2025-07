Mưa lớn dồn dập trút xuống miền Bắc khi nào kết thúc?

Dự báo diễn biến thời tiết các khu vực trên cả nước

Theo dự báo thời tiết, mưa lớn tiếp tục xảy ra ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong nốt ngày hôm nay.

Mây dông phát triển và gây ra mưa rải rác cho khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ do có dải hội tụ nhiệt đới nối với cơn bão số 4. Dải hội tụ này hoạt động không quá mạnh do đó mưa xảy ra ngắt quãng.

Mưa có thể tiếp diễn trong nốt ngày hôm nay ở cả khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trong đó Sơn La, Lai Châu có những điểm mưa rất to với lượng mưa trên 100mm.

Mưa trút xuống trên nền đất đá bị bở rời dễ gây hiện tượng sạt lở đất và lũ quét ở ven sông suối nhỏ.

Với khu vực Quảng Trị xuống tới Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ, dự báo thời tiết hôm nay cũng có mưa dông. Thời gian mưa tập trung về chiều tối và đêm. Buổi trưa và đầu giờ chiều có nắng gián đoạn. Nhiều phường ở ven biển Trung Bộ và Nam Bộ trời khá nóng với mức nhiệt từ 32-34 độ.

Theo dự báo thời tiết, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn có mưa lớn trong ngày hôm nay. Ảnh minh họa: TL

Thời tiết hôm nay tại Hà Nội

Theo dự báo thời tiết hôm nay, thời tiết Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-32 độ.

Dự báo thời tiết hôm nay tại các khu vực trên cả nước

Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ.

Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa và Nghệ An), có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ.

Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Đông chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Thời tiết TPHCM: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-34 độ.