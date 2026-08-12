Thông tin mới nhất về những phương tiện bắt buộc phải lắp thiết bị giám sát hành trình từ 15/8/2026

Những quy định mới về phương tiện bắt buộc phải lắp thiết bị giám sát hành trình

Từ 15/8/2026, Nghị định 238/2026/NĐ-CP chính thức có hiệu lực sửa đổi, bổ sung một số điều quy định xử lý hành vi vi phạm hành chính, biện pháp khắc phục hậu quả về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Trong đó quy định mới áp dụng với phương tiện bắt buộc phải lắp thiết bị giám sát hành trình. Cụ thể:

1. Nghị định 238/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điểm của khoản 3 Điều 3 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP các biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ như sau:

Nghị định 238/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung điểm i khoản 3 Điều 3 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP như sau:

"Buộc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách, dây đai an toàn, ghế ngồi cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học, dụng cụ, thiết bị chuyên dùng để cứu hộ, hỗ trợ cứu hộ trên xe theo đúng quy định".

Nghị định 238/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung điểm l khoản 3 Điều 3 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP như sau:

"Buộc cung cấp, cập nhật, truyền dẫn, lưu trữ, quản lý thông tin, dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách lắp trên xe ô tô theo quy định".

Theo đó, từ 15/8/2026, cá nhân, tổ chức Việt Nam; cá nhân, tổ chức nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ trên lãnh thổ Việt Nam buộc phải khắc phục hậu quả theo quy định Nghị định 238/2026/NĐ-CP.

2. Nghị định 238/2026/NĐ-CP cũng sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản Điều 20 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP. Cụ thể:

- Nghị định 238/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung điểm l, điểm m khoản 5 Điều 20 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP như sau:

"l. Điều khiển xe kinh doanh vận tải hành khách, xe vận tải nội bộ không lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe hoặc có lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe nhưng không có tác dụng trong quá trình xe tham gia giao thông theo quy định hoặc làm sai lệch dữ liệu của thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe lắp trên xe ô tô;

m. Điều khiển xe vận tải hành khách theo hợp đồng sử dụng hợp đồng điện tử không có thiết bị do đơn vị kinh doanh vận tải cung cấp để truy cập được nội dung của hợp đồng điện tử, danh sách hành khách hoặc có thiết bị do đơn vị kinh doanh vận tải cung cấp nhưng không truy cập được nội dung của hợp đồng điện tử, danh sách hành khách; có hợp đồng điện tử nhưng không đúng theo quy định hoặc tự ý thay đổi thông tin của hợp đồng điện tử, danh sách hành khách đã ký; đón khách, chở người không có tên trong danh sách hành khách theo hợp đồng đã ký".

- Nghị định 238/2026/NĐ-CP bổ sung điểm n vào sau điểm m Điều 20 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP như sau:

"Điều khiển xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách từ 08 chỗ trở lên (không kể chỗ của người lái xe) không lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách hoặc có lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách nhưng không có tác dụng trong quá trình xe tham gia giao thông theo quy định hoặc làm sai lệch dữ liệu của thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách lắp trên xe ô tô".

Tại Khoản 5 Điều 20 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP vi phạm quy định này mức phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng.

3. Nghị định 238/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung điểm đ khoản 6 Điều 20 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP như sau:

"Điều khiển xe kinh doanh vận tải hành khách, xe vận tải nội bộ không lắp thiết bị giám sát hành trình của xe theo quy định hoặc có lắp thiết bị giám sát hành trình của xe nhưng thiết bị không hoạt động theo quy định hoặc làm sai lệch dữ liệu của thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô".

Tại khoản 6 Điều 20 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP vi phạm quy định này mức phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

Theo Nghị định 238/2026/NĐ-CP, từ 15/8/2026, nhiều quy định mới áp dụng với phương tiện bắt buộc phải lắp thiết bị giám sát hành trình. Ảnh minh họa: N.Đức

4. Nghị định 238/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 21 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP như sau:

- Nghị định 238/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 3 Điều 21 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP như sau:

"Điều khiển xe ô tô kinh doanh vận tải, xe ô tô đầu kéo, xe vận tải nội bộ không lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe hoặc có lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe nhưng không có tác dụng trong quá trình xe tham gia giao thông theo quy định hoặc làm sai lệch dữ liệu của thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe lắp trên xe ô tô".

Tại khoản 3 Điều 21 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP vi phạm quy định này mức phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng.

Nghị định 238/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung điểm c Khoản 5 Điều 21 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP như sau:

"Điều khiển xe ô tô kinh doanh vận tải, xe ô tô đầu kéo, xe vận tải nội bộ không lắp thiết bị giám sát hành trình hoặc có lắp thiết bị giám sát hành trình nhưng không có tác dụng trong quá trình xe tham gia giao thông theo quy định hoặc làm sai lệch dữ liệu của thiết bị giám sát hành trình lắp trên xe ô tô".

Tại khoản 5 Điều 21 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP vi phạm quy định này mức phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

5. Nghị định 238/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 26 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP như sau:

- Nghị định 238/2026/NĐ-CP bổ sung điểm k, điểm l vào sau điểm i khoản 7 Điều 26 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP như sau:

"k. Sử dụng xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách từ 08 chỗ trở lên (không kể chỗ của người lái xe) không lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách theo quy định hoặc có lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách nhưng không ghi, không lưu trữ được dữ liệu trên xe trong quá trình xe tham gia giao thông theo quy định hoặc làm sai lệch dữ liệu của thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách trên xe ô tô;

l. Không thực hiện việc cung cấp, cập nhật, truyền dẫn, lưu trữ, quản lý thông tin, dữ liệu thu thập từ thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách lắp trên xe ô tô theo quy định".

Tại khoản 7 Điều 26 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP vi phạm quy định này mức phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 10.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với tổ chức kinh doanh vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải.

6. Nghị định 238/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung điểm c, điểm d khoản 13 Điều 26 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP như sau:

"c. Thực hiện hành vi quy định tại điểm đ, điểm e khoản 4; điểm c, điểm g, điểm k khoản 7 Điều này buộc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách, dây đai an toàn, ghế ngồi cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học trên xe theo đúng quy định;

d. Thực hiện hành vi quy định tại điểm a, điểm h, điểm l khoản 7; khoản 11 Điều này buộc cung cấp, cập nhật, truyền dẫn, lưu trữ, quản lý thông tin, dữ liệu thu thập từ thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách lắp trên xe ô tô theo quy định".

Theo đó, ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định của Nghị định 238/2026/NĐ-CP.

7. Nghị định 238/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 32 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP như sau:

Nghị định 238/2026/NĐ-CP bổ sung khoản 9a vào sau khoản 9 Điều 32 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP như sau:

"9a. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 10.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với tổ chức là chủ xe ô tô đầu kéo, xe vận tải nội bộ thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

Đưa xe không lắp thiết bị giám sát hành trình của xe hoặc có lắp thiết bị giám sát hành trình nhưng không hoạt động, không đúng quy chuẩn theo quy định hoặc làm sai lệch dữ liệu của thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô;

Đưa xe không lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe hoặc có lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe nhưng không ghi, không lưu trữ được dữ liệu theo quy định hoặc làm sai lệch dữ liệu của thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe lắp trên xe ô tô".

Theo các quy định nêu trên, từ ngày 15/8/2026, những phương tiện bắt buộc phải lắp thiết bị giám sát hành trình vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ bị xử phạt theo Nghị định 238/2026/NĐ-CP.

Nhiều loại xe ô tô phải lắp thiết bị giám sát hành trình theo quy định. Ảnh minh họa: TL

Năm 2026, những phương tiện nào bắt buộc phải lắp thiết bị giám sát hành trình?

Theo khoản 6 Điều 7 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 Luật có liên quan đến an ninh, trật tự 2025 sửa đổi, bổ sung khoản 2 và 3 Điều 35 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định về điều kiện phương tiện tham gia giao thông đường bộ như sau:

- Xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa, xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách dưới 08 chỗ (không kể chỗ của người lái xe), xe ô tô đầu kéo, xe cứu thương, xe vận tải nội bộ phải lắp thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe. Xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách từ 08 chỗ trở lên (không kể chỗ của người lái xe) phải lắp thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách.

Việc xử lý dữ liệu thu được từ thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Phương tiện giao thông thông minh là xe cơ giới, xe máy chuyên dùng thì phải bảo đảm các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 và được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động.

Theo đó, những phương tiện bắt buộc phải lắp thiết bị giám sát hành trình bao gồm:

- Xe phải lắp thiết bị giám sát hành trình và thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe:

+ Xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa.

+ Xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách dưới 08 chỗ (không kể chỗ của người lái xe).

+ Xe ô tô đầu kéo.

+ Xe cứu thương.

+ Xe vận tải nội bộ.

- Xe phải lắp thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe và thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở hành khách:

+ Xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách từ 08 chỗ trở lên (không kể chỗ của người lái xe).

Lưu ý: Đối với xe ô tô đưa đón học sinh, trẻ mầm non: Ngoài thiết bị giám sát hành trình, bắt buộc phải có thêm thiết bị cảnh báo, chống bỏ quên trẻ em trên xe và thiết bị ghi nhận hình ảnh.

Thông tin mới nhất về những phương tiện bắt buộc phải lắp thiết bị giám sát hành trình từ 1/1/2025 GĐXH - Từ ngày 1/1/2025, Thông tư 71/2024 quy định quản lý, vận hành, sử dụng hệ thống thiết bị giám sát hành trình và thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe có hiệu lực thi hành. Những loại xe nào bắt buộc phải lắp thiết bị giám sát hành trình?