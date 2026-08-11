Hà Nội: Sau loạt bài phản ánh, loạt gara ô tô ở Nam Trung Yên đóng cửa, tháo dỡ

Ghi nhận của phóng viên trong ngày 11/8, tại đường Đinh Núp, Khu đô thị Nam Trung Yên, phường Yên Hòa, TP Hà Nội cho thấy, so với thời điểm trước, khu vực này đã có sự thay đổi rõ rệt.

Hàng loạt gara ô tô từng hoạt động tại đây hiện đã đóng cửa. Các cửa cuốn được hạ xuống, bên trong không còn cảnh phương tiện ra vào sửa chữa, bảo dưỡng, rửa xe như trước. Đáng chú ý, tại một số vị trí, phần mái tôn và hệ thống khung thép của nhà xưởng đã được tháo dỡ. Một số khu vực chỉ còn lại phần khung, tường bao và cửa nhà xưởng.

Các biển hiệu quảng cáo dịch vụ sửa chữa, chăm sóc ô tô vẫn còn xuất hiện tại một số vị trí, song phía bên trong các gara đều trong tình trạng đóng cửa, không ghi nhận hoạt động kinh doanh như trước.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại một số gara trước đây có biển quảng cáo dịch vụ chăm sóc, sửa chữa ô tô, toàn bộ cửa đã được đóng kín. Phía trên, phần mái và khung thép vẫn còn nhưng bên trong không còn hoạt động sửa chữa xe.

Một dãy gara trên đường Đinh Núp hiện đã đóng cửa, không còn cảnh hoạt động như trước.

Ở một vị trí khác, một phần nhà xưởng đã được tháo dỡ, để lộ hệ thống khung thép. Phần mái tôn trước đây bao phủ toàn bộ khu vực cũng đã được tháo xuống.

Sự thay đổi trên đáng chú ý bởi trước đó, phóng viên đã nhiều lần ghi nhận tình trạng các gara ô tô tại khu vực đường Đinh Núp vẫn hoạt động.

Cụ thể, trong các tháng 5, 6 và trước đó nữa nhiều gara tại đây vẫn mở cửa. Hoạt động rửa xe, sửa chữa, chăm sóc và bảo dưỡng ô tô diễn ra bình thường.

Hình ảnh được phóng viên ghi nhận thời điểm đó cho thấy bên trong các nhà xưởng có nhiều phương tiện ô tô được đưa vào sửa chữa. Một số cơ sở bố trí nhân viên thực hiện các dịch vụ chăm sóc xe ngay tại khu vực vỉa hè và mặt đường.

Diện mạo khu vực gara ô tô trên đường Đình Núp đã thay đổi đáng kể so với thời điểm phóng viên ghi nhận trước đó.

Đây cũng không phải lần đầu tình trạng này được phản ánh. Từ năm 2025, phóng viên đã nhiều lần ghi nhận, phản ánh về việc các nhà xưởng, gara ô tô hoạt động tại khu vực này.

Sau nhiều lần phản ánh, đến nay hiện trạng đã có sự thay đổi đáng kể khi nhiều cơ sở đóng cửa, một số công trình được tháo dỡ.

Trước đó, UBND TP Hà Nội đã có chỉ đạo tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng và phòng cháy chữa cháy đối với các công trình xây dựng sai phép, trái phép; các cơ sở bị đình chỉ hoạt động về PCCC nhưng vẫn cố tình hoạt động.

Nhiều gara ô tô đã đóng cửa, không còn cảnh hoạt động như trước.

Theo chỉ đạo của thành phố, các địa phương phải rà soát, thống kê đầy đủ các kho, xưởng, công trình vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng; tổ chức kiểm tra và có biện pháp xử lý dứt điểm.

Hà Nội cũng yêu cầu xử lý nghiêm các cơ sở cố tình vi phạm, không chấp hành quyết định đình chỉ hoạt động của cơ quan chức năng.

Đặc biệt, thành phố yêu cầu làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng để xảy ra tình trạng công trình vi phạm kéo dài nhưng không có biện pháp ngăn chặn hiệu quả.

Trong bối cảnh đó, việc các gara ô tô tại đường Đinh Núp lần lượt đóng cửa, một số nhà xưởng được tháo dỡ là chuyển biến đáng ghi nhận.