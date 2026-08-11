Hà Nội: Nhóm nam nữ 'hỗn chiến' trên vỉa hè phố Quang Trung, công an khẩn trương xác minh

Theo đó, vào sáng 11/8, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh một nhóm nam, nữ xảy ra xô xát, hỗn chiến dữ dội ngay trên vỉa hè tuyến đường Bà Triệu - Quang Trung thuộc địa bàn phường Hà Đông, Hà Nội.

Theo nội dung đoạn clip, một cô gái và một nam thanh niên đã bị một nhóm đối tượng vây đánh, dùng tay chân hành hung liên tiếp tại khu vực vỉa hè. Phát hiện sự việc, một số người dân chứng kiến đã trực tiếp bước vào can ngăn. Không lâu sau đó, các đối tượng trong nhóm đã rời khỏi hiện trường.

Vụ việc xảy ra trên phố Quang Trung đoạn giao Bà Triệu sáng 11/8. Ảnh: Chụp màn hình

Liên quan đến sự việc trên, thông tin từ Công an phường Hà Đông xác nhận, tính đến thời điểm hiện tại, những người bị hành hung vẫn chưa đến cơ quan công an để trình báo sự việc.

Mặc dù vậy, trước thông tin phản ánh trên không gian mạng, lực lượng chức năng đang tích cực tiến hành xác minh danh tính những người có liên quan, làm rõ nguyên nhân cũng như diễn biến cụ thể của vụ việc để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Bắt giữ 2 đối tượng hành hung cô gái, đánh gãy xương mũi tài xế trước cửa quán karaoke ở Ninh Bình GĐXH - Xuất phát từ hành vi trêu ghẹo một cô gái trước cửa quán karaoke, hai đối tượng tại phường Châu Sơn (tỉnh Ninh Bình) đã nổi thói côn đồ, tát vào mặt nạn nhân rồi lao vào đấm đá dã man khiến nam tài xế đi cùng bị gãy xương cánh mũi.



