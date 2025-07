Thông tin quan trọng: Từ nay người dân làm gì cũng thuận lợi khi 6 nhóm giấy tờ này được tích hợp trên VNeID

Mới đây, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) đã công bố các tiện ích cẩm nang trên ứng dụng định danh quốc gia (VNeID), trí tuệ nhân tạo trên VNeID và một số nội dung học liệu trên nền tảng "Bình dân học vụ số".

C06 cho biết, hiện nay, Bộ Công an đã đưa 6 nhóm giấy tờ lên VNeID. Cụ thể gồm: 18,7 triệu giấy phép lái xe điện tử, 7 triệu đăng ký xe, 25 triệu thẻ bảo hiểm y tế và sổ sức khỏe điện tử, hơn 1 triệu giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, gần 582.000 phiếu lý lịch tư pháp.

Bộ Công an đã đưa 6 nhóm giấy tờ lên VNeID. Ảnh minh họa: TL

Những tiện ích này giúp 2,5 triệu người dân được nhận chế độ an sinh xã hội qua tài khoản với số tiền hơn 24.000 tỷ đồng, 78% người được hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội với số tiền hơn 41.000 tỷ đồng qua tài khoản. Từ đó tiết kiệm khoảng 51 tỷ đồng chi phí đi lại cho người dân.

Theo C06, các tiện ích này giúp người dân giảm nguy cơ bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức lợi dụng việc sắp xếp đơn vị hành chính mới.

C06 cho biết thêm, đơn vị này đã tham mưu cho Bộ Công an phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng cẩm nang trên VNeID có tích hợp trợ lý ảo AI và có thể tra cứu danh sách địa chỉ, trụ sở, công an xã, UBND xã, phường, cơ quan hành chính công 1 cửa các cấp; đồng thời, có thể tra cứu danh mục thủ tục hành chính cấp xã và cấp tỉnh và các bộ, cơ quan ngang bộ… Trong khi đó, cẩm nang chính quyền cấp xã (do Bộ Nội vụ xây dựng, ban hành) cũng đã được tích hợp.

Chia sẻ trên VOV, Đại tá Ngô Như Cường (Phó Cục trưởng C06) nhấn mạnh, việc thống nhất trải nghiệm số cho người dân, doanh nghiệp, trong đó ứng dụng VNeID là chìa khóa số để định danh, xác thực, cung cấp các giấy tờ điện tử và nhận thông báo chính thức từ chính quyền. Đến nay, Bộ Công an đã triển khai 43 tiện ích trên VNeID.

