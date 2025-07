TP.HCM: Bức xúc trước hình ảnh cặp đôi bỏ lại bé trai sơ sinh trước cổng trung tâm nhân đạo rồi vội vã bỏ đi

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh một bé sơ sinh bị cặp đôi bỏ lại trên vỉa hè khiến nhiều người xót xa. Theo hình ảnh camera ghi lại, sự việc xảy ra vào ngày 7/7 trước cổng Trung tâm nhân đạo Quê Hương, đường ĐT743, khu phố Tân Long, phường Dĩ An (TP.HCM).

Theo dõi hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, một cặp đôi chạy xe máy dừng trước cổng trung tâm nhân đạo, sau đó người đàn ông nhanh chóng đặt chiếc làn màu đỏ lên vỉa hè cùng một túi đồ sau đó vội vã quay xe bỏ đi. Người phụ nữ ngồi phía sau cũng nhanh chóng trùm áo lên đầu mà chẳng một lần ngoái đầu lại quan sát, kiểm tình hình.

Thời điểm đó, một bảo vệ đứng bên trong cổng Trung tâm nhân đạo đã chứng kiến toàn bộ sự việc.

Liên quan đến sự việc nói trên, ngày 16/7, UBND phường Dĩ An, TP.HCM phát đi thông báo tìm cha mẹ cho bé trai bị bỏ rơi trước cổng Trung tâm nhân đạo Quê Hương ở khu phố Tân Long, phường Dĩ An.

Theo UBND phường Dĩ An, vào khoảng 17h ngày 7/7, Công an phường Dĩ An, TP.HCM nhận tin báo của Trung tâm nhân đạo Quê Hương, đường ĐT743, khu phố Tân Long, phường Dĩ An, về việc phát hiện 1 bé trai bị bỏ rơi trước cổng.

Hình ảnh bé trai còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trước cửa trung tâm nhân đạo ở TP.HCM

Bé trai được đặt trong giỏ nhựa màu đỏ, quấn trong khăn tắm màu cam, còn cuống dây rốn. Bé mặc áo thun màu xanh có chữ Panda trước ngực.

Thời điểm phát hiện bé tỉnh táo, cân nặng khoảng 2kg, không có dấu hiệu bất thường về sức khỏe. UBND phường Dĩ An thông báo ai biết thông tin về cha, mẹ đẻ của bé thì báo về UBND phường.

Ai biết thông tin về cha, mẹ đẻ của bé, xin thông báo về UBND phường Dĩ An, qua các số điện thoại liên hệ: 1. Ông Trần Văn Đào - Phó Chủ tịch UBND phường Dĩ An. Điện thoại 0918.723.569 2. Ông Nguyễn Xuân Hùng - Công an phường Dĩ An. Điện thoại 0987.033.038 3. Ông Đoàn Linh Dưong - Công chức Tu pháp - Hộ tịch phường Dĩ An. Điện thoại 0907.324.242 4. Ông Lê Minh Phương - Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội phường Dĩ An. Điện thoại 0938.034.035.

Nam An