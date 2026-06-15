Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí nhân Kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Tham gia đoàn của Bộ Y tế còn có: ông Nguyễn Đức Thành, Phó Chánh Văn phòng Bộ; ông Bùi Đức Lập, Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm; bà Hoàng Thị Thơm, Phó Cục trưởng Cục Dân số; bà Hoàng Thị Khánh Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương; nhà báo Nguyễn Chí Long, Phó Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống cùng đại diện một số đơn vị thuộc Bộ Y tế.



Tại Báo Đại biểu Nhân dân, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên gửi lời chúc mừng tới tập thể lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên và người lao động của báo nhân dịp Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Y tế đánh giá cao vai trò của Báo Đại biểu Nhân dân trong công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trong đó có nhiều nội dung liên quan đến lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Đoàn công tác Bộ Y tế do Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên làm trưởng đoàn đến thăm, chúc mừng Báo Đại biểu Nhân dân nhân dịp 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên mong muốn thời gian tới, Báo Đại biểu Nhân dân tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế trong xây dựng và triển khai chính sách để góp phần giúp người dân hiểu đúng, hiểu đầy đủ các chủ trương, chính sách của ngành. Đồng thời, tiếp tục đồng hành, hỗ trợ ngành y tế trong công tác truyền thông, đưa thông tin chính thống đến với người dân.

Lãnh đạo Bộ Y tế cũng khẳng định ngành y tế sẽ tiếp tục nỗ lực nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; đồng thời chúc tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Báo Đại biểu Nhân dân luôn mạnh khỏe, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thay mặt Báo Đại biểu Nhân dân, Tổng Biên tập Phạm Thị Thanh Huyền cảm ơn tình cảm và sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Y tế, đặc biệt là Bộ trưởng Bộ Y tế dành cho tập thể những người làm báo của đơn vị.

Tổng Biên tập Phạm Thị Thanh Huyền cho biết, thời gian qua, Báo Đại biểu Nhân dân luôn phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế trong công tác thông tin, tuyên truyền, góp phần đưa các chủ trương, chính sách, quy định pháp luật về y tế đến gần hơn với người dân. Báo sẽ tiếp tục đồng hành cùng ngành y tế trong thời gian tới.

Theo Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân, truyền thông cần đi trước mở đường, giúp người dân tiếp cận sớm và đầy đủ thông tin chính sách. Vì vậy, báo chí cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng hơn nữa đối với các vấn đề y tế, nhất là trong bối cảnh ngành y tế đang đảm nhận nhiều nhiệm vụ nặng nề, có tác động trực tiếp đến đời sống người dân.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên dẫn đầu đoàn công tác Bộ Y tế thăm, chúc mừng Đài Tiếng nói Việt Nam nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Đến thăm Đài Tiếng nói Việt Nam, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên gửi lời chúc mừng tới lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động của Đài nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Thứ trưởng trân trọng những đóng góp của Đài Tiếng nói Việt Nam trong công tác thông tin, tuyên truyền về lĩnh vực y tế, đặc biệt là việc đồng hành cùng Bộ Y tế trong truyền thông chính sách, phổ biến kiến thức chăm sóc sức khỏe và phản ánh những vấn đề được dư luận quan tâm.

Thứ trưởng mong muốn Đài Tiếng nói Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng Bộ Y tế, tăng cường xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề về lĩnh vực y tế nhằm cung cấp thông tin chính xác, kịp thời đến người dân; qua đó góp phần nâng cao hiệu quả truyền thông về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Thay mặt lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc Vũ Hải Quang cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Y tế dành cho Đài Tiếng nói Việt Nam.

Ông Vũ Hải Quang cho biết sự quan tâm, động viên của lãnh đạo Bộ Y tế là nguồn động viên lớn đối với những người làm báo của Đài. Đồng thời khẳng định Đài luôn ý thức rõ trách nhiệm của mình trong việc truyền tải thông tin chính xác, kịp thời đến công chúng.

Theo Phó Tổng Giám đốc Vũ Hải Quang, Đài Tiếng nói Việt Nam hiện có đội ngũ phóng viên theo dõi chuyên trách lĩnh vực y tế rất sát sao. Bởi đây là lĩnh vực có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, liên quan trực tiếp đến sức khỏe người dân, từ công tác khám chữa bệnh đến các vấn đề an toàn thực phẩm và y tế dự phòng. Phó Tổng Giám đốc Vũ Hải Quang cũng khẳng định, Đài sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế để đẩy mạnh công tác truyền thông, góp phần nâng cao nhận thức và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.