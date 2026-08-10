Tin sáng 10/8: Grab bị xử phạt 1,36 tỷ đồng; Trường đại học nào công bố điểm chuẩn năm 2026 gần 30 điểm?

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Truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Trung sĩ Cao Tuấn Anh

Thiếu tướng Nguyễn Nam Tiến trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho đại diện thân nhân của Trung sĩ Cao Tuấn Anh. Ảnh: TPO

TPO đưa tin, thừa ủy quyền của cấp trên, Thiếu tướng Nguyễn Nam Tiến (Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 3) đã đến viếng, chia buồn và trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba và Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho đại diện thân nhân của Trung sĩ Cao Tuấn Anh (người đã hy sinh khi cứu đồng đội trong tình huống nguy hiểm).

Tại lễ viếng, thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 3, Thiếu tướng Nguyễn Nam Tiến bày tỏ sự tiếc thương và cảm phục trước hành động dũng cảm của Trung sĩ Cao Tuấn Anh. Đồng thời cũng gửi lời chia buồn sâu sắc, thăm hỏi, động viên thân nhân Trung sĩ Cao Tuấn Anh trước nỗi đau, sự mất mát không thể bù đắp.

Trước đó, ngày 7/8, Trung sĩ Cao Tuấn Anh (SN 2006, quê xã Vĩnh Thịnh, TP Hải Phòng) là chiến sĩ Trung đội 2 (Đại đội Công binh 17, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Hải Phòng) trong quá trình thực hiện nhiệm vụ xây dựng công tình quốc phòng tại Đặc khu Bạch Long Vĩ (TP Hải Phòng) phát hiện chiến sĩ cùng đơn vị là Binh nhì Nguyễn Bình Nguyên đang ở khu vực có nguy cơ sạt lở đất đá. Anh lập tức lao tới đẩy đồng đội ra khỏi khu vực nguy hiểm nhưng không may bị thương nặng và từ trần vào hồi 10 giờ 55 phút cùng ngày.

Nhiều trường đại học công bố điểm chuẩn năm 2026

Nhiều trường đại học đã công bố điểm chuẩn năm 2026. Ảnh minh họa: chinhphu.vn

Chiều 9/8, nhiều trường đại học đã công bố điểm chuẩn năm 2026. Theo ghi nhận thông tin từ các trường đại học, mức điểm chuẩn được công bố như sau:

Điểm chuẩn Trường Đại học Ngoại thương (FTU) năm 2026 từ 25 đến 29,7 điểm.

Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST) mức điểm chuẩn năm 2026, dao động từ 20,06 đến 29,54.

Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội (HUS) lấy điểm chuẩn từ 22 đến 26,35.

Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) mức điểm chuẩn từ 23,48 đến 28,84.

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (HUCE) công bố điểm chuẩn từ 16 đến 28.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam (VNUA) có điểm chuẩn cao nhất 24,41 và thấp nhất 16 điểm.

Trường Đại học Đại Nam công bố điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT dao động từ 15 đến 22,5 điểm. Với phương thức xét học bạ THPT, điểm trúng tuyển của các ngành dao động từ 18 đến 23 điểm.

Trường Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) công bố mức điểm chuẩn từ 22,51 đến 27,43 điểm.

Trường Đại học Y tế công cộng công bố mức điểm chuẩn từ 18,8 đến 22,9 điểm.

Trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) công bố điểm chuẩn từ 19,5 đến 27,55 điểm.

Grab bị xử phạt 1,36 tỷ đồng

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia xử phạt Grab 1,36 tỷ đồng. Ảnh: Kim Dung

Theo báo Nhân dân, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia, Bộ Công thương vừa xử phạt 1,36 tỷ đồng đối với Công ty TNHH Grab với số tiền 1,36 tỷ đồng về các hành vi vi phạm:

1. Không cho người tiêu dùng lựa chọn việc cho phép hoặc không cho phép sử dụng thông tin của người tiêu dùng để chia sẻ, tiết lộ, chuyển giao thông tin cho bên thứ ba.

2. Quy định điều khoản không được phép quy định trong điều kiện giao dịch chung theo quy định (điều kiện giao dịch chung áp dụng trên phạm vi toàn quốc).

3. Không thông báo trước hoặc không công khai cho người tiêu dùng việc tài trợ cho người có ảnh hưởng dưới mọi hình thức để sử dụng hình ảnh, lời khuyên, khuyến nghị của người này nhằm xúc tiến thương mại hoặc khuyến khích người tiêu dùng mua, sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ.

4. Không hiển thị đầy đủ, chính xác kết quả phản hồi, đánh giá theo quy định.

5. Điều kiện giao dịch chung không quy định cụ thể thời điểm áp dụng (điều kiện giao dịch chung áp dụng trên phạm vi toàn quốc).

6. Không công khai cho người tiêu dùng dễ bị tổn thương các nội dung, cơ chế, chính sách áp dụng với người tiêu dùng dễ bị tổn thương theo quy định.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã yêu cầu Công ty chấm dứt các hành vi vi phạm, chủ động rà soát và hoàn thiện các nội dung, chính sách, bảo đảm tuân thủ đầy đủ, chính xác các quy định của pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Chèn ép xe khác trên cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn, tài xế bị phạt 45 triệu đồng

Chiếc xe tải BKS 98H-084.23 chèn ép xe tải khác sau khi bị vượt phải. (Ảnh cắt từ clip)

Trên VTC News, Phòng CSGT Bắc Ninh cho biết, Đội CSGT đường bộ số 4 đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với tài xế T.L.Q (SN 2000, trú tại xã Lục Ngạn, Bắc Ninh) số tiền 45 triệu đồng, đồng thời tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 11 tháng do có hành vi lạng lách, đánh võng, chèn ép xe khác trên cao tốc.

Trước đó, chiều 28/7, mạng xã hội lan truyền clip cho thấy một chiếc xe tải vượt lên từ phía bên phải xe tải mang biển số 98H-084.23 tại Km128+500 cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, hướng đi Lạng Sơn, thuộc địa phận phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh.

Sau đó, chiếc xe 98H-084.23 bám theo, liên tục áp sát, chuyển làn đột ngột rồi tạt đầu xe tải vừa vượt. Hành vi này diễn ra trên tuyến cao tốc có mật độ phương tiện khá đông, đặc biệt khu vực qua Khu công nghiệp Quang Châu.

Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh từ người dân, Đội CSGT đường bộ số 4 đã xác minh, làm rõ về phương tiện và người điều khiển phương tiện vi phạm.

Gia Lai: Cắt thành công lá lách khổng lồ nặng 3,5kg

Ê-kíp Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai phẫu thuật thành công cho bệnh nhân có lá lách khổng lồ. Ảnh: BVCC

Theo CAO, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai vừa phẫu thuật thành công, cắt bỏ lá lách khổng lồ nặng 3,5 kg cho bệnh nhân Đ.T.P (69 tuổi, trú tại xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai), sau nhiều năm sống chung với tình trạng lách to và thiếu máu.

Trước đó, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bụng ngày càng to, căng tức, đau, mệt mỏi và 2 ngày không đi đại tiện được.

Theo bệnh sử, hơn 3 năm trước, bà Đ.T.P được phát hiện lách to kèm thiếu máu. Gần đây, khi các triệu chứng ngày càng rõ rệt, ảnh hưởng đến sinh hoạt và sức khỏe, bà đến Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai để được thăm khám, đánh giá lại.

Qua thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng cần thiết, các bác sĩ ghi nhận lá lách của bệnh nhân to bất thường, kích thước khoảng 30×9×22 cm, trọng lượng lên tới 3.500 gram. Trong khi đó, lá lách ở người trưởng thành bình thường chỉ nặng khoảng 150-200 gram.

Ê-kíp điều trị đã hội chẩn, đánh giá toàn diện và quyết định phẫu thuật cắt lách. Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân ổn định và đang tiếp tục được theo dõi, chăm sóc hậu phẫu tại bệnh viện.