Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Nắng nóng ở miền Bắc còn kéo dài, Thủ đô mức nhiệt cao nhất bao nhiêu?

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Dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực trên cả nước

Theo bản tin dự báo thời tiết của VTV thời tiết, nắng nóng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ còn kéo dài đến tuần sau.

Từ hôm qua, ngày đầu của đợt nắng nóng nhiều nơi ở cả Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã xảy ra nắng nóng gay gắt. Mức nhiệt nhiều nơi 37-38 độ.

Nguyên nhân là do tác động gián tiếp của cơn bão Dolphin đang tiến vào đất liền Trung Quốc, trong khi gió Tây Bắc khô ở rìa hoàn lưu cơn bão tràn xuống xua tan mây ẩm khiến trời quang đãng, nhiệt độ tăng nhanh.

Sau khi bão suy yếu, rãnh áp thấp hình thành ở phía Bắc nước ta, hiệu ứng phơn xuất hiện duy trì tiết trời nắng nóng.

Tại khu vực Trung Bộ nhiệt độ phổ biến 35-37 độ. Nắng nóng còn kéo dài trong nhiều ngày tới.

Tại Bắc Bộ vùng nóng tập trung tại phía Đông của dãy Hoàng Liên Sơn và kéo dài đến thứ Bảy. Nhiệt độ 35-37 độ, có nơi 38 độ.

Theo dự báo thời tiết, Thủ đô Hà Nội là một trong những nơi nóng nhất khu vực Bắc Bộ. Liên tục từ hôm nay đến thứ Bảy, mức nhiệt đều cao 37-38 độ.

Do hiệu ứng đô thị, cảm nhận thực tế ngoài trời thường cao hơn 2-3 độ, theo đó mức nhiệt gần 40 độ, cảm giác nóng rát.

Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, thời tiết hôm nay khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác về chiều tối, cục bộ có điểm mưa to. Lượng mưa từ 10–30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Trước khi có mưa, ban ngày khu vực này trời nắng. Nhiệt độ khu vực Cao nguyên 28-32 độ, còn Nam Bộ phổ biến 32-34 độ.

Theo dự báo thời tiết, Thủ đô Hà Nội nắng nóng với mức nhiệt 37-38 độ. Ảnh: T.H

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết từ đêm 10/8 đến ngày 11/8:

- Bắc Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi và trung du chiều tối ngày 10/8 có mưa rào rải rác và có nơi có dông, chiều tối 11/8 mưa còn tập trung ở phía Tây Bắc Bộ; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt (ngoại trừ Lai Châu, Điện Biên, Sơn La).

- Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi: Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

- Cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 11/8 đến ngày 19/8:

- Bắc Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Tây Bắc Bộ chiều tối 12/8 có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt (ngoại trừ Lai Châu, Điện Biên và phía Bắc Sơn La).

Từ khoảng ngày 14-15/8 nắng nóng có khả năng dịu dần. Từ khoảng ngày 16-17/8, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào khoảng thời gian chiều tối và đêm).

- Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi: Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; từ 12/8 chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Nắng nóng lan rộng khắp Bắc Bộ, Thủ đô mức nhiệt cao nhất bao nhiêu? GĐXH - Theo cơ quan khí tượng, dự báo thời tiết Hà Nội và miền Bắc đã giảm mưa dông, trời chuyển nắng nóng. Mức nhiệt dự báo cao nhất từ 35 - 37 độ.