Thực hư thông tin từ 15/10/2025 cấm học sinh dưới 16 tuổi đi xe máy điện

Thứ tư, 08:35 08/10/2025 | Đời sống
GĐXH - Nhiều phụ huynh và học sinh băn khoăn, thắc mắc trước thông tin “Từ ngày 15/10/2025, học sinh dưới 16 tuổi bị cấm đi xe máy điện?”. Vậy thực hư thông tin này ra sao?

Cấm học sinh dưới 16 tuổi đi xe máy điện?

Gần đây có thông tin về việc từ ngày 15/10/2025 tất cả các học sinh khi chưa đủ 16 tuổi đều không được phép điều khiển xe đạp điện và xe máy điện. Thông tin này đã khiến nhiều phụ huynh, học sinh băn khoăn và thắc mắc.

Trên báo Thanh Niên, Phòng CSGT Công an Khánh Hòa cho biết, đây là thông tin không chính xác, gây hoang mang trong dư luận.

Theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 có hiệu lực từ 1/1/2025 quy định rõ:

Xe đạp điện là loại xe thô sơ, có trợ lực từ động cơ và tự ngắt khi người lái dừng đạp hoặc khi xe đạt tốc độ 25 km/giờ. Loại phương tiện này không có quy định về độ tuổi người lái xe, không được cấp biển số và giấy đăng ký xe.

Do đó, xe đạp điện là loại xe thô sơ thì người dưới 16 tuổi vẫn được phép điều khiển và phải đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn.

Đối với xe máy điện, tại khoản 1 Điều 59 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định: "Người đủ 16 tuổi trở lên được lái xe gắn máy có dung tích xi-lanh dưới 50 cm3".

Xe gắn máy là xe có hai hoặc ba bánh chạy bằng động cơ, được thiết kế, sản xuất để hoạt động trên đường bộ, có vận tốc thiết kế không lớn hơn 50km/h; nếu động cơ dẫn động là động cơ nhiệt thì dung tích làm việc hoặc dung tích tương đương không lớn hơn 50cm3; nếu động cơ dẫn động là động cơ điện thì công suất của động cơ không lớn hơn 04 kW; xe gắn máy không bao gồm xe đạp máy.

Loại xe này được cấp chứng nhận đăng ký và gắn biển số theo quy định.

Như vậy, có thể thấy luật nghiêm cấm trẻ em dưới 16 tuổi điều khiển xe máy điện và xe gắn máy. Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi được phép điều khiển xe gắn máy (bao gồm cả xe máy điện có công suất không quá 4 kW) mà không bắt buộc phải có giấy phép lái xe.

Phòng CSGT Công an Khánh Hòa khuyến cáo người dân cần tỉnh táo, kiểm chứng nguồn tin chính thống, tránh lan truyền thông tin sai lệch trên mạng xã hội gây hoang mang dư luận.

Từ 15/10/2025, học sinh dưới 16 tuổi bị cấm đi xe máy điện? - Ảnh 1.

Theo quy định, học sinh từ đủ 16 tuổi được đi xe máy điện. Ảnh minh họa: TT&PL

Trách nhiệm hướng dẫn kỹ năng lái xe gắn máy an toàn cho học sinh

Tại Điều 6 Nghị định 151/2024/NĐ-CP nêu rõ trách nhiệm hướng dẫn kỹ năng lái xe gắn máy an toàn cho học sinh như sau:

1. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng chương trình giảng dạy, tài liệu hướng dẫn thực hành kỹ năng lái xe gắn máy an toàn bảo đảm phù hợp với đối tượng, nội dung quy định tại Điều 5 của Nghị định này.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, chỉ đạo cơ quan quản lý trường trung học phổ thông chuẩn bị cơ sở vật chất, phương tiện xe gắn máy để phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông tổ chức hướng dẫn kỹ năng lái xe gắn máy an toàn.

3. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, chỉ đạo cơ quan quản lý cơ sở giáo dục nghề nghiệp chuẩn bị cơ sở vật chất, phương tiện xe gắn máy để phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông tổ chức hướng dẫn kỹ năng lái xe gắn máy an toàn.

4. Trách nhiệm của trường trung học phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp:

- Tổ chức cho học sinh, gia đình học sinh ký cam kết chấp hành quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, bao gồm các nội dung: học sinh không điều khiển xe mô tô khi chưa đủ điều kiện theo quy định, không điều khiển xe gắn máy khi chưa hoàn thành chương trình hướng dẫn kỹ năng lái xe gắn máy an toàn; gia đình học sinh không giao xe cho học sinh điều khiển khi chưa đủ điều kiện theo quy định của pháp luật;

-Phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh thường xuyên nhắc nhở con em mình thực hiện đúng cam kết đã ký và thường xuyên trao đổi, nắm bắt thông tin với gia đình học sinh việc chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ của học sinh khi tham gia giao thông;

- Đưa nội dung chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ là một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại hạnh kiểm đối với học sinh.

5. Trách nhiệm của gia đình học sinh:

- Phối hợp với các lực lượng chức năng có liên quan thực hiện giáo dục kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hướng dẫn kỹ năng lái xe gắn máy an toàn cho học sinh;

- Không giao xe cho con em mình điều khiển khi chưa đủ điều kiện theo quy định;

- Thường xuyên nhắc nhở con em mình thực hiện đúng cam kết đã ký và thường xuyên trao đổi, nắm bắt thông tin với nhà trường việc chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ của học sinh khi tham gia giao thông.

Dưới 16 tuổi đi xe máy điện bị phạt bao nhiêu tiền?

Theo Điều 18 Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định như sau:

Xử phạt, trừ điểm giấy phép lái xe các hành vi vi phạm quy định về điều kiện của người điều khiển xe cơ giới

- Phạt cảnh cáo người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy hoặc điều khiển xe ô tô, điều khiển xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô.

- Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy kinh doanh vận tải không mang theo chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực.

Theo quy định nêu trên, người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi điều khiển xe máy điện chỉ bị phạt cảnh cáo, không phạt tiền.

Hàng triệu người dùng xe máy điện nếu không biết quy định này thì dễ bị phạtHàng triệu người dùng xe máy điện nếu không biết quy định này thì dễ bị phạt

GĐXH - Xe máy điện là phương tiện đi lại quen thuộc được nhiều học sinh, sinh viên lựa chọn. Tuy nhiên, đi xe máy điện có cần bằng lái xe không? Bài viết dưới đây sẽ giải đáp thắc mắc liên quan đến vấn đề này.

L.Vũ (th)
