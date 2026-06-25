Thưởng thức kiệt tác ballet thế giới Eugene Onegin tại Hà Nội và TP.HCM

Kiệt tác của Pushkin - Eugene Onegin chinh phục giới chuyên môn và khán giả hơn 40 quốc gia

Ra mắt lần đầu tại St. Petersburg vào ngày 3/3/2009, Eugene Onegin là vở ballet hai màn do biên đạo huyền thoại Boris Eifman sáng tạo, chuyển thể từ tiểu thuyết thơ cùng tên của Alexander Pushkin. Vở diễn có thời lượng khoảng hai giờ, gồm hai màn và một khoảng nghỉ giữa giờ.

Không lựa chọn tái hiện nguyên bản nước Nga thế kỷ XIX, Boris Eifman đặt các nhân vật vào bối cảnh hiện đại - một xã hội đang chuyển mình, nơi những giá trị cũ tan rã và những quy tắc mới dần hình thành. Qua đó, câu chuyện kinh điển của Pushkin trở thành một tác phẩm mang tính phổ quát về khát vọng, tình yêu, sự lựa chọn và những nuối tiếc của con người hôm nay.

Eugene Onegin là vở ballet hai màn do biên đạo huyền thoại Boris Eifman sáng tạo, chuyển thể từ tiểu thuyết thơ cùng tên của Alexander Pushkin.

Một trong những điểm đặc biệt của Eugene Onegin là sự kết hợp táo bạo giữa âm nhạc của Pyotr Tchaikovsky với các sáng tác rock của Alexander Sitkovetsky. Sự giao thoa giữa ballet cổ điển và âm nhạc đương đại tạo nên một không gian nghệ thuật vừa quen thuộc vừa mới mẻ, góp phần làm nổi bật ngôn ngữ múa giàu tính tâm lý - phong cách đã làm nên thương hiệu của Boris Eifman. Theo Boris Eifman, Eugene Onegin là vở diễn hướng về giới trẻ - về người trẻ, về thẩm mỹ trong các mối quan hệ của họ, cùng sự kết hợp giữa âm nhạc cổ điển và rock.

Trong cấu trúc tác phẩm, ông đặc biệt quan tâm đến hành trình trưởng thành của nhân vật Tatyana - từ một cô gái tỉnh lẻ nhút nhát trở thành người phụ nữ trưởng thành giữa giới thượng lưu. Theo Eifman, chính sự biến đổi nội tâm ấy, chứ không đơn thuần là câu chuyện tình yêu, mới là trọng tâm của vở diễn.

Trong cấu trúc tác phẩm, ông đặc biệt quan tâm đến hành trình trưởng thành của nhân vật Tatyana - từ một cô gái tỉnh lẻ nhút nhát trở thành người phụ nữ trưởng thành giữa giới thượng lưu.

Đối với Boris Eifman, Eugene Onegin là "một tác phẩm xuất sắc ngay cả trong số các vở ballet của chính tôi", đồng thời cho biết đây cũng là vở diễn được đầu tư kinh phí lớn nhất trong toàn bộ sự nghiệp của mình.

Không chỉ chinh phục giới chuyên môn, Eugene Onegin còn trở thành một trong những tác phẩm thành công nhất của Eifman Ballet trên sân khấu quốc tế. Kể từ khi ra mắt năm 2009, vở diễn đã được biểu diễn tại hơn 40 quốc gia và liên tục xuất hiện trong các chuyến lưu diễn lớn của đoàn tại châu Âu, Trung Đông và châu Á.

Việt Nam trên hành trình lưu diễn của đoàn ballet hàng đầu thế giới

Trong những năm gần đây, Eugene Onegin liên tục xuất hiện tại các trung tâm nghệ thuật lớn ở châu Âu, Trung Đông và châu Á. Năm 2023, đoàn lần đầu đưa tác phẩm đến Trung Quốc với chuỗi biểu diễn tại Thâm Quyến, Thượng Hải, Nam Kinh, Tây An, Tô Châu và Bắc Kinh; tiếp đó là các chuyến lưu diễn tại Israel, Brazil, Dubai và nhiều quốc gia Trung Á trong mùa diễn 2024-2025.

Kể từ khi ra mắt năm 2009, vở diễn đã được biểu diễn tại hơn 40 quốc gia và liên tục xuất hiện trong các chuyến lưu diễn lớn của đoàn tại châu Âu, Trung Đông và châu Á.

Việt Nam tiếp tục xuất hiện trong hành trình lưu diễn quốc tế của Eifman Ballet năm 2026 mang ý nghĩa đặc biệt. Sau thành công của Anna Karenina năm 2025, khán giả Việt đã cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn đối với các tác phẩm nghệ thuật hàn lâm đẳng cấp quốc tế. Sự đón nhận ấy không chỉ tạo điều kiện để những dự án quy mô lớn được hiện thực hóa, mà còn góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm đến ngày càng quan trọng trên bản đồ lưu diễn của các đoàn nghệ thuật hàng đầu thế giới.

Sự trở lại của Eifman Ballet vì thế không đơn thuần là một sự kiện biểu diễn. Đó còn là dấu hiệu cho thấy Việt Nam đang từng bước khẳng định vị thế của mình trong dòng chảy giao lưu văn hóa toàn cầu, trở thành điểm hẹn mới của những giá trị nghệ thuật đỉnh cao.

Eugene Onegin sẽ được biểu diễn từ ngày 21 đến 24/10/2026 tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM) và từ ngày 28 đến 31/10/2026 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội).

Chương trình được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp phép, Saigon Philharmonic Orchestra (SPO) phối hợp cùng Nhà hát Ca Múa Nhạc quốc gia Việt Nam tổ chức. Sự kiện tiếp tục nối dài hành trình đưa những tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao của thế giới đến gần hơn với khán giả Việt Nam, đồng thời góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Liên bang Nga thông qua nghệ thuật biểu diễn.

Eugene Onegin sẽ được biểu diễn từ ngày 21 đến 24/10/2026 tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM) và từ ngày 28 đến 31/10/2026 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội).

Vé sẽ được mở bán từ ngày mai 26/6/2026, bao gồm 8 đêm diễn tại TP.HCM và Hà Nội. Khán giả có thể mua vé trên các nền tảng bán vé số của Việt Nam, giá vé từ 500.000 đồng đến 20 triệu đồng.

Xem trailer và hình ảnh của vở Eugene Onegin