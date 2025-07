Tiết khí Đại thử 2025 khi nào? 4 điều kiêng kỵ tránh phạm phải thời gian này bạn nên biết

GĐXH – Năm 2025 có nhuận 2 tháng 6, vì sao năm Tỵ nhuận hai tháng 6 người xưa lại e dè và cần làm gì trong tháng để bình an, dưới đây chuyên gia phong thủy đã có những chia sẻ.

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, Đại Thử là tiết khí thứ 12 trong 24 tiết khí trong năm, đánh dấu giai đoạn thời tiết chuyển nắng nóng đỉnh điểm. Đây cũng là tiết khí cuối cùng trong mùa hè.

Lúc này, mặt trời di chuyển dần về phía xích đạo mang theo một lượng nhiệt lớn, dẫn tới hiện tượng nhiệt độ cao nhất trong năm và đi kèm hiện tượng thời tiết cực đoan như áp thấp, bão, lũ. Trong thời gian diễn ra tiết khí này, nền nhiệt độ tăng cao gây ra tình trạng nóng bức, không khí trở nên ngột ngạt và vô cùng khó chịu.

Theo lịch tiết khí, tiết Đại Thử được tính bắt đầu từ ngày 22-23/7 và kết thúc vào ngày 7/8 dương lịch hàng năm.

Dân gian có câu: "Tiểu Thử mưa như ngân, Đại Thử mưa như kim". Nếu trong tiết Đại Thử mà mưa dầm thì năm đó mưa nhiều. Mưa đi kèm với sấm chớp, khá nguy hiểm. Bởi vậy mọi người cần chú ý giữ sức khỏe và không chủ quan với diễn biến thời tiết.

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, khi sức khỏe của con người được cải thiện, bệnh tật đẩy lui, tâm lý vui vẻ, thoải mái, tự tin thì vận mệnh của con người sẽ khởi sắc, cải thiện rất nhiều.

Vào tiết Đại Thử để đảm bảo sức khỏe, bạn nên chú ý tránh nắng, đặc biệt hạn chế hết mức có thể tình trạng làm việc quá lâu dưới ánh mặt trời. Mọi người nên lưu ý điều chỉnh chế độ sinh hoạt hợp lý. Nhiệt độ cao, những người làm văn phòng, sử dụng điều hòa cần cẩn thận thay đổi nhiệt độ đột ngột khi ra vào phòng điều hòa. Tình trạng này có thể xảy ra tình trạng sốc nhiệt, bị cảm, bị ốm rất nguy hiểm.

Ngoài ra, một lưu ý nữa trong tiết khí Đại Thử, mọi người nên lựa chọn những loại vận động với cường độ nhẹ, vừa phải, ít tốn sức như chạy chậm, đi bộ, tập yoga, luyện Thái Cực quyền… Thời điểm vận động nên chọn vào sáng sớm hoặc chiều muộn và chú ý địa điểm tập cần thoáng mát như công viên nhiều cây xanh, đường ven hồ…

Trong thời điểm tiết Đại Thử các loài côn trùng như muỗi, vi sinh vật phát triển mạnh, đặc biệt là muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết – căn bệnh phổ biến vào mùa hè và thuộc hành Hỏa trong phong thủy. Mọi người khi đi ngủ nên mắc màn, tiêu diệt muỗi, vệ sinh nhà cửa sạch sẽ…

Thời tiết oi bức, con người cũng dễ bộc phát những cảm xúc nổi giận, gây mâu thuẫn. Bởi vậy, với mọi công việc cần giữ thái độ mềm mỏng thì mới có thể thuận lợi được, người ta nói "hòa khí sinh tài".

Bên cạnh các yếu tố sức khỏe, tiết Đại Thử còn là giai đoạn mang nhiều biến động về trường khí, vận khí của con người. Theo đó, chuyên gia phong thủy khuyên nên lưu ý những điều này:

+ Kiêng động thổ, sửa nhà ở vị trí âm khí

Việc động thổ, sửa chữa tại những khu vực có đất thấp, giếng cũ, gần nghĩa trang... trong tiết Đại Thử có thể làm xáo trộn long mạch, khiến gặp điều xui rủi, vận khí gia đình đi xuống. Nếu buộc phải thi công, bạn cần xem ngày giờ cẩn thận, tốt nhất có thầy phong thủy hướng dẫn.

+ Không di chuyển bàn thờ, bát hương

Việc tùy tiện động chạm tới nơi thờ cúng có thể khiến gia đạo bất ổn, dễ mâu thuẫn, hao hụt tài lộc. Các gia đình chỉ nên di dời bàn thờ khi có lý do đặc biệt và cần chọn ngày giờ tốt.

+ Không đặt cây héo, hoa úa trong nhà

Cây chết, hoa tàn là biểu tượng của năng lượng âm suy, cản trở vượng khí, tài lộc. Trong phong thủy, cây và hoa héo còn được coi là vật hút ‘tà khí’, gây ảnh hưởng tiêu cực đến tinh thần và vận trình gia chủ. Trong thời gian này cần chăm sóc cây cảnh, loại bỏ hoa héo, thay nước bình hoa để giữ luồng khí trong nhà luôn được tươi mới.

+ Tránh cãi vã lớn tiếng

Điều này không chỉ ảnh hưởng đến tinh thần của các thành viên mà còn phá vỡ hòa khí âm dương trong không gian sống, dẫn đến thị phi. Các thành viên trong gia đình hay đồng nghiệp nên giữ hòa khí, tránh tranh luận gay gắt…

