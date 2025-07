Năm Tỵ nhuận hai tháng 6 âm lịch, cách hóa giải vận xui ai cũng có thể làm được

Năm Tỵ nhuận 2 tháng 6, chuyên gia khuyên bạn nên biết những lưu ý trong tháng nhuận này để an yên GĐXH – Năm 2025 có nhuận 2 tháng 6, vì sao năm Tỵ nhuận hai tháng 6 người xưa lại e dè và cần làm gì trong tháng để bình an, dưới đây chuyên gia phong thủy đã có những chia sẻ.

Có câu "Tâm an thì mọi sự an", nghĩa là nếu chúng ta giữ được tâm bình an thì sóng gió bên ngoài cũng không thể làm lung lay nội lực. Thế nên, Năm Tỵ nhuận hai tháng 6 là thời điểm cần tăng cường sự tỉnh thức và chủ động trong lối sống.

Trao đổi với PV chuyên trang Gia đình và Xã hội, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, để giảm thiểu những rủi ro, mang lại may mắn, nâng cao năng lượng tích cực, mọi người nên biết những điều dưới đây. Những việc này hầu như ai cũng có thể làm được:

1. Giữ lời ăn tiếng nói cẩn trọng

Điều này sẽ giúp bạn tránh thị phi, tranh cãi, việc nói năng dài dòng dễ gây hiểu lầm. Trong thời gian này, mọi người hãy học cách lắng nghe nhiều hơn, suy nghĩ kỹ trước khi phản hồi. Hãy "uốn lưỡi 7 lần trước khi nói" để tránh họa từ miệng mà ra.

2. Ăn uống điều độ, tránh nhậu nhẹt

Hạn chế tiệc tùng, tụ tập không cần thiết, tránh xa rượu bia để phòng ngừa rủi ro về sức khỏe và tai nạn bất ngờ.

3. Làm ăn minh bạch, rõ ràng

Mọi người cần phải cẩn trọng trong các công việc, nhất là khi ký kết hợp đồng, giấy tờ phải rõ ràng vì "giấy trắng mực đen". Cẩn trọng khi đối tác hay những người làm việc quanh mình có địa chi tuổi chính xung với mình như: Tỵ – Hợi, Dần – Thân, Tý – Ngọ, Thìn – Tuất. Tránh hợp tác khi đối phương có thiên can phá bản mệnh của mình.

Tra Thiên Can dựa theo tuổi có năm sinh âm lịch tận cùng là: 0 - Canh, 1 - Tân, 2 - Nhâm, 3 - Quý, 4 - Giáp, 5 - Ất, 6 - Bính, 7 - Đinh, 8 - Mậu, 9 - Kỷ.

4. Gia đạo hòa thuận, lấy hòa khí làm gốc

Mọi người cần lưu ý tăng sự lắng nghe và cảm thông trong gia đình. Vợ chồng, con cái nên nhường nhịn, quan tâm nhau nhiều hơn. "Gia hòa vạn sự hưng", khi gia đình ấm êm thì mọi việc cũng thuận lợi.

5. Sức khỏe là nền tảng quan trọng

Năm 2025 được dự báo có nhiều bão từ, ảnh hưởng tới sức khỏe, đặc biệt là hệ thần kinh, dạ dày và tim mạch. Để đảm bảo sức khỏe, mọi người nên ngủ trước 23h, thức dậy trước 6h30 sáng để đồng bộ với nhịp sinh học tự nhiên; Đồng thời, duy trì chế độ ăn thanh đạm, hạn chế thức ăn nhanh và kích thích.

6. Tránh xung đột, giảm nóng giận

Khi có nguy cơ tranh cãi, nên lùi lại để bình tĩnh suy xét. Tránh xa những tình huống, con người khiến bản thân dễ nổi nóng.

7. Tối giản hóa cuộc sống

Ăn uống đơn giản, nếu có thể ăn chay thì càng tốt; Tránh làm việc quá sức khiến cơ thể suy kiệt, dễ phát sinh bệnh.

8. Mang vật phẩm phong thủy phù hợp

Không cần đồ đắt tiền, chỉ cần phù hợp với bản mệnh. Mọi người nên ưu tiên các vật phẩm mang hành Thủy hoặc Kim giúp tiết chế Hỏa – ngũ hành chủ của năm Tỵ.

9. Hạn chế đầu tư rủi ro

Đặc biệt người tuổi Dần, Hợi, Thân nên thận trọng khi đầu tư, kinh doanh. Thay vào đó, mọi người hãy dành thời gian học hỏi, đọc sách, phát triển bản thân.

10. Gắn bó hơn với gia đình

Tránh đi xa không cần thiết, nên về gần gia đình nhiều hơn trong năm nay. Tụ họp, chia sẻ sẽ tăng gắn kết, giảm rủi ro tâm lý và tai nạn bất ngờ.

11. Nâng cao đời sống tinh thần

Thường xuyên thắp hương cầu an, tụng kinh tại nhà nếu có tín ngưỡng. Làm nhiều việc thiện, giúp người khó khăn, lan tỏa năng lượng tích cực.

12. Theo dõi dự báo thời tiết, thiên tai

Luôn lắng nghe cảnh báo từ các cơ quan chuyên môn để chủ động phòng tránh, đặc biệt trong mùa mưa bão.

