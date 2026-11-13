Tiểu sử từng gây sốt của tỷ phú Jensen Huang - người vừa từ chức CEO Nvidia sau 33 năm gây dựng

Chân dung người phụ nữ có thể kế nhiệm Jensen Huang CEO Nvidia sau bê bối tình ái GĐXH - Madison Huang - con gái tỷ phú Jensen Huang - đang là một trong những gương mặt nổi bật tại Nvidia.

Tỷ phú Jensen Huang từ chức CEO Nvidia sau 33 năm gây dựng

Jensen Huang rời vị trí CEO Nvidia sau 33 năm lãnh đạo. (Ảnh: Reuters)

Thông tin trên Tiền phong, theo thông báo được Nvidia công bố ngày 12/11, quyết định được đưa ra sau cuộc họp của Hội đồng quản trị diễn ra vào tối hôm trước. Công ty đồng thời xác nhận bà Colette Kress, Giám đốc tài chính (CFO) kiêm Phó chủ tịch điều hành hiện tại, sẽ đảm nhận vị trí CEO tạm quyền.

Trong thời gian giữ vai trò mới, bà Kress vẫn tiếp tục phụ trách công việc của Giám đốc tài chính cho đến khi Nvidia tìm được người kế nhiệm chính thức.

Hội đồng quản trị Nvidia cũng đã bắt đầu quá trình tìm kiếm CEO mới. Các ứng viên tiềm năng sẽ được xem xét từ cả nguồn nhân sự nội bộ lẫn bên ngoài công ty.

Động thái này đánh dấu bước ngoặt lớn tại Nvidia, tập đoàn công nghệ vốn gắn liền với tên tuổi Jensen Huang. Ông là một trong những nhà sáng lập công ty và đã giữ vai trò lãnh đạo trong nhiều thập kỷ.

Thông tin từ chức được công bố trong thời điểm đời tư của Jensen Huang trở thành tâm điểm chú ý sau những tiết lộ liên quan đến bê bối tình cảm. Tuy nhiên, thông báo chính thức của Nvidia không nêu cụ thể nguyên nhân từ chức, cũng không trực tiếp đề cập đến những tranh cãi đời tư đang được dư luận quan tâm.

Tiểu sử từng gây sốt của tỷ phú Jensen Huang

Bức ảnh Jensen Huang ăn cơm cùng bố mẹ tại quê nhà từng gây sốt.

Jensen Huang sinh năm 1963 tại Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc). Ông từng sống tại Thái Lan trước khi cùng anh trai chuyển đến Mỹ năm 9 tuổi. Sau khi gia đình đoàn tụ tại bang Oregon, Huang theo học trung học và tốt nghiệp khi mới 16 tuổi.

Theo Tạp chí Việt Nam hàng ngày, cha ông, Hsing-tai, là một kỹ sư cơ khí. Trong thập niên 1960, khi sang Mỹ tham gia khóa đào tạo do một công ty điện lạnh tổ chức, ông có ấn tượng mạnh với đất nước này. Sau chuyến đi, người cha đặt mục tiêu đưa hai con trai sang Mỹ để được tiếp cận nền giáo dục mà ông cho là tốt nhất.

Mẹ của Jensen Huang, bà Luo Cai-xiu, là một giáo viên. Dù không biết tiếng Anh, bà vẫn tự học từ vựng bằng từ điển để có thể dạy các con. Những nỗ lực của cha mẹ cho thấy việc học được đặt ở vị trí quan trọng trong gia đình, ngay cả khi điều kiện kinh tế còn hạn chế.

Năm 1973, khi Jensen Huang mới 9 tuổi và anh trai 10 tuổi, cha mẹ ông quyết định gửi hai con sang Mỹ sống cùng người thân. Để thực hiện kế hoạch này, họ đã gom góp toàn bộ số tiền tích cóp được. Đó là một quyết định lớn của gia đình, xuất phát từ mong muốn các con có cơ hội học tập và xây dựng tương lai tốt hơn.

Trong những năm thiếu niên, ông làm thêm tại nhà hàng Denny's, từ công việc rửa bát cho đến bồi bàn. Huang sau này cho biết trải nghiệm tại nhà hàng dạy ông tính khiêm tốn và tinh thần làm việc chăm chỉ.

Từ những công việc phổ thông, ông tiếp tục con đường học tập, tốt nghiệp ngành kỹ thuật điện tại Đại học Bang Oregon năm 1984. Tại đây, Huang gặp Lori Mills, người sau này trở thành vợ ông.

Sau khi tốt nghiệp, Huang bắt đầu sự nghiệp trong ngành bán dẫn, làm kỹ sư thiết kế bộ vi xử lý tại Advanced Micro Devices (AMD) giai đoạn 1984 - 1985.

Ông sau đó chuyển sang LSI Logic, doanh nghiệp chuyên thiết kế chip theo yêu cầu khách hàng. Tại đây, Huang đảm nhiệm nhiều vị trí liên quan đến kỹ thuật, tiếp thị và quản lý, tích lũy kinh nghiệm về cả phát triển công nghệ lẫn kinh doanh.

Trong thời gian làm việc, ông tiếp tục học cao học và nhận bằng thạc sĩ kỹ thuật điện tại Đại học Stanford năm 1992.

Một năm sau, ở tuổi 30, Huang quyết định khởi nghiệp cùng hai kỹ sư Chris Malachowsky và Curtis Priem. Ý tưởng thành lập Nvidia được ba người thảo luận tại một nhà hàng Denny's ở San Jose, California, sau này trở thành địa điểm mang tính biểu tượng trong lịch sử công ty.

Khi đó, thị trường máy tính cá nhân đang phát triển nhanh, nhưng công nghệ xử lý đồ họa 3D còn hạn chế. Ba nhà sáng lập tin rằng trò chơi điện tử và các ứng dụng đa phương tiện sẽ tạo ra nhu cầu lớn đối với những bộ xử lý đồ họa chuyên dụng.

Nvidia chính thức thành lập năm 1993 và Jensen Huang giữ chức CEO ngay từ đầu. Tuy nhiên, công ty phải cạnh tranh với hàng loạt doanh nghiệp sản xuất chip đồ họa và đối mặt nguy cơ thất bại trong những năm đầu.

Hơn 30 năm sáng lập và điều hành hãng card đồ họa hàng đầu thế giới, Jensen Huang thu hút sự chú ý mạnh mẽ khi doanh nghiệp của ông trở thành một trong những cái tên quan trọng nhất trên toàn cầu trong cơn sốt "đào coin", chơi game và mới đây là AI tạo sinh. Các công ty tranh giành nhau để mua được những bộ vi xử lý mạnh mẽ từ Nvidia.

Trong tháng 6, có lúc Nvidia vượt qua Apple và Microsoft để trở thành công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất, đạt hơn 3,3 nghìn tỷ USD. Khi giá cổ phiếu giảm nhẹ vào ngày 30/8, tài sản của ông vẫn khoảng 103 tỷ USD, đứng thứ 14 toàn cầu.

Thực tế, theo Hindustan Times, có khoảng trống 10 năm giữa hai công việc nói trên, khi CEO sinh năm 1963 làm nhà thiết kế vi xử lý tại Advanced Micro Devices (AMD) và là giám đốc tại LSI Logic sau khi tốt nghiệp. Tuy nhiên, ông không liệt kê công việc này trong tiểu sử gây sốt mạng xã hội.

Huang từng hãnh diện khi nói: Có lẽ tôi là người rửa bát giỏi nhất ở Denny's

Huang bắt đầu làm thuê ở nhà hàng Denny's khi 15 tuổi. Trong cuộc trò chuyện tại Stanford hồi tháng 3, việc này được ông nhắc lại để nhấn mạnh không có nghề nào là thấp kém.

"Hãy nhớ tôi từng rửa bát thuê. Có lẽ tôi là người rửa bát giỏi nhất ở Denny's. Tôi rửa sạch bong mọi bát đĩa", tỷ phú nhớ lại. Ông thậm chí đảm nhiệm việc dọn nhà vệ sinh và đùa rằng đã cọ toilet "nhiều hơn các bạn cộng lại".

"Tôi đã làm việc vô cùng chăm chỉ, hiệu quả trước khi được 'thăng chức' lên làm nhân viên phục vụ", ông kể.

Theo tỷ phú, những bài học quan trọng khi rửa bát thuê đã đặt nền móng cho ông sau này. Đến giờ, ông vẫn đang học cách để trở thành một lãnh đạo giỏi dù công ty Nvidia của ông đã trở thành một trong những doanh nghiệp giá trị nhất hành tinh.



