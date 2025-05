Tin sáng 10/5: Hai nhóm cán bộ phải nghỉ việc trước khi kết thúc sắp xếp bộ máy; Giá điện tăng lên hơn 2.200 đồng một kWh từ hôm nay

2 nhóm cán bộ phải nghỉ việc trước khi kết thúc sắp xếp bộ máy

Tại Công văn 1814 hướng dẫn việc thực hiện Nghị định 178, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 67 về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức... khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, Bộ Nội vụ nêu rõ quy định về điều khoản chuyển tiếp liên quan đến việc giải quyết chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức dôi dư. Tiền Phong đưa tin.

Có 2 nhóm công chức, viên chức được xác định phải nghỉ việc trước thời điểm kết thúc lộ trình sắp xếp tổ chức bộ máy. Ảnh minh họa.

Theo đó, có 2 nhóm đối tượng được xác định phải nghỉ việc trước thời điểm kết thúc lộ trình sắp xếp tổ chức bộ máy.

Thứ nhất , nhóm cán bộ, công chức cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021 nhưng chưa giải quyết.

Thứ hai , nhóm cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã giai đoạn 2023-2025.

Bộ Nội vụ cho biết, trong quá trình xây dựng chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Bộ đã báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý dứt điểm những trường hợp tồn đọng; khuyến khích các đối tượng thuộc nhóm dôi dư trên nghỉ việc trước so với thời điểm kết thúc lộ trình sắp xếp.

Giá điện tăng 4,8% lên hơn 2.200 đồng một kWh từ hôm nay

Tại họp báo chiều 9/5, EVN thông báo giá bán lẻ điện bình quân tăng từ 2.103,11 đồng lên 2.204,07 đồng một kWh (chưa gồm thuế VAT), tương đương tăng 4,8%. Mức tăng này tương tự hồi tháng 10/2024. VnExpress đưa tin.

Giá điện được xét thay đổi ba tháng một lần, khi chi phí đầu vào tăng từ 2% trở lên, theo Nghị định 72 của Chính phủ. Tức là, mỗi năm sẽ có 4 đợt thay đổi giá. Gần nhất giá điện được điều chỉnh vào 11/10/2024, duy trì từ đó cho đến nay. Như vậy, sau 8 tháng giá mới được thay đổi và đây là lần tăng đầu tiên trong năm nay.

Biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt từ ngày 10/5:

Giá cũ (đồng/kWh) Bậc Mức sử dụng Giá mới (đồng/kWh) Tiền điện tăng (đồng/tháng) 1.893 1 0-50 kWh 1.984 4.550 1.956 2 51-100 kWh 2.050 9.250 2.271 3 101-200 kWh 2.380 20.150 2.860 4 201-300 kWh 2.998 33.950 3.197 5 301-400 kWh 3.350 49.250 3.302 6 401 kWh trở lên 3.460 65.050

Theo số liệu đánh giá của Cục Thống kê, việc điều chỉnh giá điện lần này dự kiến làm chỉ số giá tiêu dùng CPI 2025 tăng khoảng 0,09%.

Từ ngày 1/8, 5 trường hợp này sẽ bị khóa SIM, thu hồi số điện thoại

Từ nay đến trước ngày 1/8/2025, người dùng SIM di động tại Việt Nam cần hoàn tất việc chuẩn hóa thông tin thuê bao theo quy định. Nếu không thực hiện đúng, kể cả khi sử dụng số điện thoại chính chủ, người dùng vẫn có nguy cơ bị khóa SIM và thu hồi số điện thoại. Tạp chí Doanh Nghiệp Việt Nam đưa tin.

Ảnh minh họa.

Theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông, việc chuẩn hóa thông tin thuê bao là bắt buộc nhằm đảm bảo quản lý hiệu quả hệ thống thông tin di động và ngăn chặn tình trạng SIM rác. Cụ thể, có 5 trường hợp người dùng sẽ bị khóa SIM và thu hồi số điện thoại nếu vi phạm:

1. Không đăng ký thông tin cá nhân chính xác

2. Thuê bao không hoạt động trong thời gian dài

3. Sử dụng SIM cho hành vi vi phạm pháp luật

4. SIM được đăng ký vượt quá giới hạn quy định

5. Thuê bao yêu cầu trả lại số điện thoại

Phụ nữ sinh đủ 2 con được thưởng 3 triệu đồng: Sở Y tế TP.HCM nói gì?

Lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM thông báo về Nghị quyết 40 ngày 11.12.2024, quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ và khen thưởng tập thể, cá nhân thực hiện tốt chính sách dân số.

Trong các nội dung chính sách của Nghị quyết 40, người dân đặc biệt quan tâm đến chính sách phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ một lần bằng tiền là 3 triệu đồng.

Theo Sở Y tế TP.HCM, tại điều 1 của Nghị quyết 40 có nêu rõ về đối tượng thụ hưởng của chính sách là công dân Việt Nam cư trú trên địa bàn TP.HCM thực hiện tốt chính sách dân số.

TP.HCM sẽ có nhiều chính sách khuyến sinh để đảm bảo mức sinh thay thế

Về người thụ hưởng chính sách là "phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi" được quy định tại điều 2 của Nghị quyết 40, và thông qua các hồ sơ thủ tục chứng minh sự kiện thai sản khi sinh con lần 2 trước 35 tuổi kể từ ngày Nghị quyết 40 có hiệu lực thực thi là từ 21.4.2024.

Nghị quyết 40 không có quy định hiệu lực trở về trước đối với đối tượng thụ hưởng chính sách này. Thanh Niên online đưa tin.

Thực hư về thông tin phát hiện hàng loạt hành tinh giống Trái Đất

Những ngày gần đây, một số phương tiện truyền thông đăng tải thông tin về các ngoại hành tinh giống Trái Đất có thể rất phổ biến trong toàn bộ Dải Ngân Hà so với những gì chúng ta từng tin trước đây.

Theo đó, sử dụng Mạng lưới kính thiên văn vi thấu kính Hàn Quốc (KMTNet) - gồm 3 kính thiên văn đặt tại Australia, Chile và Nam Phi, nhà vật lý thiên văn Weicheng Zang từ Trung tâm Vật lý thiên văn Harvard và Smithsonian (CfA - Mỹ), cho biết họ đã kiểm tra tỉ lệ khối lượng của nhiều ngoại hành tinh với các ngôi sao mẹ của chúng. Từ đó, họ đưa ra một "mô hình nhân khẩu học" cho thiên hà chứa Trái Đất Milky Way (Ngân Hà).

Thông tin về các ngoại hành tinh giống Trái Đất có thể rất phổ biến trong toàn bộ Dải Ngân Hà cần được hiểu đúng.

Mô hình này cho thấy các siêu Trái Đất không chỉ giới hạn ở quỹ đạo chu kỳ ngắn gần các ngôi sao mẹ của chúng, nơi chúng thường được tìm thấy trước đây. Những ngoại hành tinh hấp dẫn này cũng có thể tồn tại xa hơn, với chu kỳ quỹ đạo giống với các hành tinh khí khổng lồ trong hệ Mặt trời của chúng ta hơn. Việc nằm xa sao mẹ khiến chúng ẩn mình trong bóng tối và khó bị phát hiện. Nhưng chúng vẫn ở đó, hằng hà sa số xung quanh chúng ta.

Cho rằng điều này là chưa chính xác, nhà nghiên cứu Đặng Vũ Tuấn Sơn, Chủ tịch Hội Thiên văn và Vũ trụ học Việt Nam cho biết trên Sức khỏe & Đời sống, trong vật lý thiên văn hiện đại, có một thuật ngữ được gọi là "siêu Trái Đất" (super-Earth). Thuật ngữ này bạn có thể thấy khá nhiều nếu thường xuyên theo dõi thông tin về việc tìm kiếm các ngoại hành tinh (exoplanet - các hành tinh ngoài Hệ Mặt Trời). Đáng nói là rất nhiều người đang hiểu sai về thuật ngữ này. Thậm chí, người ta còn dễ dàng nhầm tưởng rằng các nhà thiên văn đã tìm ra một hành tinh rất giống Trái Đất và có thể có sự sống ở đó. Điều này hoàn toàn là ngộ nhận.

Cơn bão đầu tiên có thể xuất hiện vào cuối tháng 5

Nhận định về mùa mưa bão năm 2025 (từ tháng 6 đến tháng 11), ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho rằng rất phức tạp, khó lường. Theo ông mặc dù đôi khi có những xoáy thuận nhiệt đới hình thành sớm hơn (thậm chí từ tháng 1-4), nhưng chúng thường yếu và ít có khả năng ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam. Với điều kiện ENSO trung tính hiện tại, không có yếu tố nào thúc đẩy hoặc kìm hãm đáng kể việc bão xuất hiện sớm hay muộn so với trung bình nhiều năm. Do đó, dự báo khả năng cao cơn bão đầu tiên có thể xuất hiện vào cuối tháng 5 hoặc trong tháng 6 năm 2025. An Ninh Thủ Đô đưa tin.

Mùa bão năm nay được dự báo phức tạp và khó lường.

Khả năng hình thành bão ngay trên Biển Đông trong giai đoạn đầu mùa (tháng 5-6) là thấp hơn so với việc bão đi từ ngoài khơi Philippines vào Biển Đông. Khu vực tiềm năng nhất là Vùng biển phía Đông Philippines (khoảng 10-15 độ Vĩ Bắc).

Đây là dự báo dựa trên quy luật khí hậu và trạng thái ban đầu. Tùy từng điều kiện hình thế thời tiết cụ thể có thể dẫn đến hình thành các nhiễu động, từ đó có thể hình thành bão hoặc áp thấp nhiệt đới. Dự báo chính xác hiện nay của các mô hình thường chỉ có độ tin cậy dưới 1 tuần. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia sẽ liên tục theo dõi và cập nhật khi có dấu hiệu hình thành xoáy thuận nhiệt đới.