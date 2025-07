Thông tin chi tiết lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội

Hà Nội lên kế hoạch tổ chức diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9

Khối Nam sĩ quan CSND trong buổi hợp luyện vào ngày 5/7. Ảnh: CAND

UBND Thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 173/KH-UBND về tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19.8.1945-19.8.2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945-2.9.2025).

Lễ kỷ niệm nhằm khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa XHCN Việt Nam trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam; khắc sâu đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tinh thần đoàn kết quốc tế.

Lễ kỷ niệm sẽ được tổ chức từ 6h30 sáng thứ Ba (ngày 2/9/2025) tại Quảng trường Ba Đình và một số tuyến đường trung tâm Thủ đô Hà Nội; theo Đề án tổ chức diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành của Bộ Quốc phòng, với quy mô khoảng 30.000 đại biểu và nhân dân; Chương trình chính là rước đuốc, nghi lễ chào cờ, diễn văn, diễu binh - diễu hành và màn đồng diễn nghệ thuật.

UBND Thành phố đề nghị các ban, bộ, ngành, cơ quan, đoàn thể Trung ương: Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì, tham mưu mời lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự và đọc Diễn văn kỷ niệm, phối hợp tham mưu, thẩm định báo cáo, xin ý kiến Bộ Chính trị, Ban Bí thư về Diễn văn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành;

Ban Tuyên giáo - Dân vận Trung ương là Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023-2025: Định hướng truyền thông, chương trình nghệ thuật…;

Văn phòng Chính phủ phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành phố Hà Nội kiểm tra, thẩm định trang trí lễ đài, khẩu hiệu, trang trí tại địa điểm tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành;

Văn phòng Quốc hội và Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng, thành phố Hà Nội xác nhận đại biểu, đón tiếp lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu cấp cao dự Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành tại khán đài A;

Bộ Công an - Bộ Quốc phòng: Bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn PCCC, tổ chức lực lượng diễu binh và quản lý giấy mời, thẻ an ninh; Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch: Tổng đạo diễn chương trình nghệ thuật, tổ chức tác nghiệp báo chí, kiểm soát truyền thông, nền tảng xã hội đưa tin, phát hành các ấn phẩm tuyên truyền về sự kiện;

Bộ Ngoại giao phối hợp mời đại biểu quốc tế, phiên dịch và ban hành tài liệu song ngữ; Bộ Y tế đảm bảo y tế dự phòng, cấp cứu, an toàn thực phẩm trong và sau lễ;

Bộ Xây dựng hỗ trợ giao thông, tổ chức tăng chuyến bay, đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng;

Bộ Nội vụ, Tài chính tham mưu, đảm bảo kinh phí, thi đua, tiếp sóng truyền hình, báo chí. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp sóng Đài Truyền hình Việt Nam tường thuật trực tiếp Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành.

UBND Thành phố giao Sở Văn hóa và Thể thao (Cơ quan thường trực) chủ trì tham mưu xây dựng kế hoạch, thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban; lập danh sách khách mời, phối hợp các đơn vị xin ý kiến Trung ương; thiết kế sơ đồ chỗ ngồi, maket tổng thể về lễ đài, khán đài, màn hình LED...; bảo đảm hậu cần quạt, nước, cờ, hoa...; phối hợp truyền thông, cấp thẻ báo chí, tổ chức địa điểm tác nghiệp; chuẩn bị điều kiện tập luyện, tổng duyệt, chính thức; phối hợp các đơn vị thực hiện tổ chức, khen thưởng…

Lịch sơ duyệt và tổng duyệt diễu binh Quốc khánh 2/9/2025 tại Hà Nội

Lịch sơ duyệt lúc 21 giờ 00 ngày 27/8/2025 (thứ Tư); Dự phòng ngày 28 tháng 8 năm 2025 (thứ Năm).

Lịch tổng duyệt: 07 giờ 00 ngày 30/8/2025 (thứ Bảy); Dự phòng ngày 31 tháng 8 năm 2025 (Chủ nhật).

Trên đây là lịch sơ duyệt và tổng duyệt diễu binh dịp Quốc khánh 2/9 năm 2025 theo Kế hoạch 173/KH-UBND.