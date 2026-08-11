Tin sáng 11/8: Hiểu đúng quy định về độ tuổi lái xe gắn máy từ 15/8; Chiếc Honda Lead mất trộm 8 năm bất ngờ trở về với chủ nhân

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Tin sáng 10/8: Grab bị xử phạt 1,36 tỷ đồng; Trường đại học nào công bố điểm chuẩn năm 2026 gần 30 điểm? GĐXH - Nhiều trường đại học đã công bố điểm chuẩn năm 2026, trong đó các trường top đầu mức điểm chuẩn gần 30 điểm; Ủy ban Cạnh tranh quốc gia, Bộ Công thương vừa xử phạt 1,36 tỷ đồng đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn Grab.

Điều chỉnh quy định về độ tuổi lái xe từ 15/8 mà người dân cần biết

Hình minh họa

Thông tin trên Gia đình và Xã hội, Nghị định 238/2026 có hiệu lực từ ngày 15/8 đã sửa đổi cách diễn đạt quy định xử phạt đối với người chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô.

Cụ thể, Điều 6 Nghị định 238/2026 quy định:

"Điều 6. Sửa đổi bổ sung điểm a khoản 4 Điều 18

"a) Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô và các loại xe tương tự xe mô tô;"

Trong đó, điểm a khoản 4 Điều 18 sau khi được sửa đổi sẽ có nội dung như sau:

"4. Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi-lanh từ 50 cm3 trở lên hoặc có công suất động cơ điện từ 04 kW trở lên;"

Có thể thấy, về mặt câu chữ, so với quy định hiện hành, quy định mới đã lược bỏ tiêu chí về dung tích xi-lanh và công suất động cơ ngay trong nội dung xử phạt. Vì vậy, nhiều người cho rằng kể từ ngày 15/8, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi sẽ bị xử phạt nếu điều khiển bất kỳ loại xe máy nào. Tuy nhiên, cách hiểu này chưa chính xác.

Việc sửa đổi trên chủ yếu nhằm điều chỉnh về mặt câu chữ, bởi khái niệm "xe mô tô" và "xe gắn máy" đã được quy định rõ trong Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Chiếc Honda Lead mất trộm 8 năm bất ngờ trở về với chủ nhân

CSGT bàn giao chiếc xe cho bà Phạm Thị Q. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh.





SKĐS thông tin, ngày 10/8, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Bắc Ninh đã bàn giao chiếc xe máy Honda Lead mang biển số 98D1-131.64 cho bà Phạm Thị Q. (SN 1970, trú tại thôn Cẩm Trung, xã Xuân Cẩm, tỉnh Bắc Ninh). Đây là tài sản bà Q. đã bị kẻ gian trộm mất tại nhà riêng từ ngày 27/1/2018 cùng toàn bộ giấy tờ đăng ký để trong cốp xe.

Sự việc bắt đầu khi Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh tiến hành rà soát danh sách phương tiện thuộc diện thanh lý và phát hiện chiếc xe Honda Lead biển số 98D1-131.64 có thông tin đăng ký đứng tên bà Phạm Thị Q. Từ manh mối duy nhất này, lực lượng CSGT đã tra cứu, xác minh địa chỉ và gửi thông báo về công an xã để liên hệ với chủ sở hữu.

Nhận được tin báo, bà Q. vô cùng bất ngờ vì chiếc xe ngỡ như đã mất vĩnh viễn nay lại có thông tin trở lại. Theo hướng dẫn của Phòng CSGT, bà đã nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục xác minh.

Đến ngày 28/7/2026, bà Q. trực tiếp đến cơ quan công an xuất trình đơn đề nghị có xác nhận của Công an xã Xuân Cẩm, phiếu trả lời xác minh phương tiện và bản cam kết quyền sở hữu.

Trích xuất hồ sơ cho thấy, vào ngày 20/11/2024, trong quá trình tuần tra, Công an thành phố Bắc Giang cũ phát hiện một người đàn ông điều khiển chiếc xe trên vi phạm nồng độ cồn, không có giấy phép lái xe và không xuất trình được giấy đăng ký. Người vi phạm sau đó không chấp hành quyết định xử phạt, bỏ lại phương tiện và khai báo địa chỉ cư trú không đúng thực tế.

Để đưa tài sản về đúng chủ sở hữu, lực lượng CSGT đã cẩn trọng đối chiếu từng thông tin về người sử dụng, chủ đăng ký, biển số, số máy, số khung đồng thời tra cứu dữ liệu tang vật để đảm bảo phương tiện không liên quan đến vụ án nào khác.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, ngày 10/8, chiếc Honda Lead được chính thức bàn giao lại cho bà Q.

Hà Nội sáp nhập 2 sở và thành lập Sở Ngoại vụ

Hà Nội sáp nhập cơ quan chuyên môn còn 14 sở, giảm một đầu mối.

VOV thông tin, HĐND thành phố Hà Nội sẽ xem xét phương án thành lập, tổ chức lại một số cơ quan chuyên môn, dự kiến còn 14 sở, giảm 1 đầu mối.

Theo phương án Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội trình Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố 4 nội dung lớn về tổ chức bộ máy được đề xuất gồm: sáp nhập Sở Quy hoạch - Kiến trúc vào Sở Xây dựng; sáp nhập Sở Du lịch vào Sở Văn hóa và Thể thao; thành lập Sở Ngoại vụ; đồng thời tổ chức lại Văn phòng UBND thành phố.

Đợt nắng nóng gay gắt ở miền Bắc kéo dài đến bao giờ?

Miền Bắc nắng nóng gay gắt. (Ảnh minh hoạ)

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, nắng nóng ở Bắc Bộ duy trì trong hôm nay, trước khi giảm nhẹ từ 12/8. Nhiệt độ cao nhất duy trì mức 35-38°C, có nơi trên 38°C.

Nắng nóng ở miền Trung còn kéo dài ít nhất đến hết tuần. Từ 12/8, miền Trung sẽ nóng hơn miền Bắc.

Ngày 11-12/8, Bắc Bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên), khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi đến Gia Lai duy trì hình thái thời tiết nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất dao động 35-37°C, có nơi trên 38°C. Độ ẩm trong không khí thấp, phổ biến 55-60%, càng làm gia tăng cảm giác oi bức, khô nóng.

Hà Nội mở bán nhà ở xã hội dưới 20 triệu đồng/m²

Theo VTC News, Sở Xây dựng Hà Nội vừa công bố công khai kế hoạch tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội tại các ô đất CT1, CT2, CT3, CT4 thuộc dự án khu nhà ở đô thị Kim Hoa, xã Kim Hoa, huyện Mê Linh cũ (nay là xã Tiến Thắng).

Chủ đầu tư dự án là Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Xây dựng Thân Hà. Tổng diện tích ô đất là 93.148,8 m², trong đó tổng diện tích đất xây dựng công trình nhà ở xã hội là 34.137,8 m². Công trình có quy mô 9 tầng nổi, 1 tum.

Trong đợt này, chủ đầu tư dự kiến tiếp nhận hồ sơ đối với 398 căn hộ. Trong đó, 326 căn được bố trí để bán và 72 căn thuộc diện thuê mua. Diện tích căn hộ dao động từ 62,81 - 69,84 m².

Mức giá bán được công bố là 19,8 triệu đồng/m², đã tính thuế giá trị gia tăng nhưng chưa bao gồm kinh phí bảo trì. Với giá bán trên, giá mỗi căn hộ ước khoảng 1,24 - 1,38 tỷ đồng.

Đối với hình thức thuê mua, giá được xác định hơn 244.00 đồng/m²/tháng, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và chưa tính khoản kinh phí bảo trì 2%.

Người có nhu cầu mua hoặc thuê mua có thể nộp hồ sơ từ ngày 9/9 - 9/10. Việc tiếp nhận được thực hiện cả thứ Bảy và Chủ nhật, ngoại trừ các ngày nghỉ lễ.

Dự kiến hợp đồng mua bán sẽ được ký từ ngày 29/10/2026. Các căn hộ dự kiến bàn giao cho người mua vào quý II/2027.

Đây là lần thứ hai dự án tổ chức mở bán nhà ở xã hội. Ở đợt trước, 322 căn hộ đã được khách hàng ký hợp đồng mua nhà. Trước đó, trong đợt 1 mở bán dự án này, 322 căn được khách hàng ký hợp đồng mua nhà ở xã hội.

BHXH Hà Nội phát thông báo quan trọng đến người dân có BHYT

Theo thông tin từ trang fanpage chính thức của Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội, thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Hà Nội xuất hiện tình trạng các đối tượng lừa đảo mạo danh cán bộ BHXH gọi điện thông báo thẻ BHYT của người dân "bị lỗi", "hết giá trị sử dụng", "chưa cập nhật dữ liệu" hoặc "cần chuyển đổi sang thẻ bản cứng mới/định danh điện tử". Từ đó, các đối tượng yêu cầu người dân làm theo hướng dẫn để cập nhật thông tin, truy cập đường link lạ hoặc chuyển khoản lệ phí.

Trước thực trạng này, BHXH thành phố Hà Nội khẳng định không yêu cầu người dân cung cấp thông tin chuyển tiền hay nộp bất kỳ khoản phí nào qua điện thoại để cấp thẻ BHYT bản giấy/bản cứng.

Trong trường hợp cần hỗ trợ, xác minh thông tin về thẻ BHYT, người dân cần thực hiện qua các kênh chính thức sau:

- Tra cứu trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam

- Gọi điện đến Tổng đài hỗ trợ, chăm sóc khách hàng - hotline: 1900.9068

- Gọi điện đến đường dây nóng của BHXH thành phố Hà Nội và BHXH cơ sở.

- Liên hệ trên nền tảng mạng xã hội chính thức của BHXH thành phố Hà Nội.

- Trực tiếp đến làm việc tại BHXH thành phố/BHXH cơ sở hoặc Trung tâm dịch vụ hành chính công

Trong trường hợp phát hiện các dấu hiệu lừa đảo, đề nghị người dân phản ánh ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất.