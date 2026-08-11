Nắng nóng ở Hà Nội và miền Bắc kéo dài đến khi nào?

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Dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực trên cả nước

Theo bản tin dự báo thời tiết của VTV thời tiết, nắng nóng ở Hà Nội và khu vực Bắc Bộ còn kéo dài đến cuối tuần. Trong đó Thủ đô Hà Nội là khu vực kết thúc nắng nóng muộn nhất.

Theo biểu đồ dự báo nhiệt mức nắng nóng trên 35 độ còn kéo dài đến Chủ nhật. Trong đó mức độ nóng nhất ngày hôm nay ở mức 38 độ. Từ ngày mai mức nhiệt giảm dần.

Dự báo thời tiết cho thấy, ngoài Thủ đô Hà Nội, các khu vực khác như phường Hòa Bình, phường Phủ Lý, phường Từ Sơn mức nhiệt 38 độ. Các phường khác khu vực Bắc Bộ mức nhiệt 35-37 độ. Riêng trừ Lai Châu, Điện Biên đỡ nóng hơn mức nhiệt 34 độ.

Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, ngoài khu vực Bắc Bộ, thời tiết hôm nay từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi đến Gia Lai cũng có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.

Dự báo nắng nóng duy trì ở khu vực Bắc Bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên, Quảng Ninh, Hải Phòng); ở khu vực Trung Bộ nắng nóng có khả năng kéo dài trong nhiều ngày.

Thời tiết hôm nay tại khu vực Cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ và phía Đông tỉnh Lâm Đồng tiếp tục có mưa dông rải rác về chiều tối, cục bộ có điểm mưa to trên 80mm. Nguyên nhân do gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh. Nguy cơ xảy ra lốc sét, gió giật mạnh nguy hiểm đi kèm trong mưa dông.

Theo dự báo thời tiết, nắng nóng ở Hà Nội còn kéo dài đến hết tuần. Ảnh: T.H

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết từ đêm 11/8 đến ngày 12/8:

- Bắc Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt (trừ Lai Châu-Điện Biên)

- Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi đến Gia Lai: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

- Cao nguyên Trung Bộ (bao gồm cả phía Đông tỉnh Lâm Đồng) và Nam Bộ: Có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm).

- Các khu vực khác: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 12/8 đến ngày 20/8:

- Bắc Bộ: Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt (ngoại trừ Lai Châu, Điện Biên, Quảng Ninh, Hải Phòng). Từ khoảng ngày 16-17/8 nắng nóng có khả năng dịu dần. Từ khoảng ngày 17/8, Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào khoảng thời gian chiều tối và đêm).

- Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Nắng nóng ở miền Bắc còn kéo dài, Thủ đô mức nhiệt cao nhất bao nhiêu? GĐXH - Theo dự báo thời tiết, nắng nóng ở khu vực miền Bắc còn kéo dài đến cuối tuần sau. Trong khi Thủ đô Hà Nội là một trong những nơi nóng nhất khu vực này, mức nhiệt 37-38 độ.