Tin sáng 11/8: Miền Bắc chiều tối và đêm có mưa rào; tạm giữ hình sự kẻ hành hung phụ nữ tại sảnh thang máy chung cư Hà Nội

Miền Bắc có mưa rào vào chiều tối và đêm

Thời tiết ngày 11 và 12/8 khu vực Bắc Bộ như sau: Ngày 11/8, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi, khu vực trung du và đồng bằng có nắng nóng cục bộ. Đêm 11 và ngày 12/8, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Lai Châu, Điện Biên và Lào Cai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có nắng gián đoạn.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam (từ Quảng Trị) chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày 11/8 có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, ngày 12/8 nắng nóng giảm còn cục bộ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo thời tiết từ đêm 12/8 đến ngày 20/8 như sau: Khu vực Bắc Bộ khoảng từ ngày 13-19/8 có khả năng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng). Khu vực Trung Bộ: Từ 12-19/8 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Các khu vực khác: Có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; từ khoảng ngày 20/8 mưa có khả năng giảm dần.

Miền Bắc có mưa vào chiều tối và đêm trong những ngày sắp tới. Ảnh minh họa

Học sinh Việt Nam thắng lớn Kỳ thi Olympic nhà Toán học Trẻ Thế giới 2025

Theo Báo GD&TĐ, tại Kỳ thi Olympic nhà Toán học Trẻ Thế giới (WYMO) 2025, 4 học sinh Việt Nam đoạt 2 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng. Kỳ thi được tổ chức tại Bali (Indonesia) ngày 10/8, đoàn học sinh Việt Nam gồm 4 học sinh đến từ Trường THCS Thanh Xuân (Hà Nội) tham dự WYMO 2025 về nước.

TS Đỗ Viết Tuân - Trưởng đoàn WYMO Việt Nam cho hay, kỳ thi có hơn 13 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự. Học sinh Việt Nam tham gia ở 2 cấp độ A và B (cấp độ A dành cho học sinh lớp 4,5 và 6; cấp độ B dành cho học sinh lớp 7,8 và 9. Riêng cấp độ C dành cho học sinh lớp 10, 11 và 12 nhưng đoàn Việt Nam không tham gia).

Các em đã xuất sắc mang về 2 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và Huy chương Đồng ở cả hai cấp độ thi. Đặc biệt, Phạm Minh Châu xuất sắc vượt qua các thí sinh của 12 quốc gia đoạt Quán quân cấp độ A dành cho lớp 4, 5, 6.

TS Đỗ Viết Tuân - Trưởng đoàn WYMO Việt Nam chúc mừng đoàn học sinh Việt Nam.

Hà Nội sắp khởi công cao tốc Vành đai 4



Đài Truyền hình Hà Nội đưa thông tin, Hà Nội sẽ khởi công nhiều dự án giao thông quan trọng từ nay đến cuối năm, trong đó có cao tốc Vành đai 4 và bốn cầu bắc qua sông Hồng.

Vành đai 4 - vùng Thủ đô Hà Nội được triển khai theo 7 dự án thành phần, trong đó Dự án thành phần 3 là "trục xương sống" gồm tuyến cao tốc dài gần 113km (đoạn qua Hà Nội dài 57km, Hưng Yên 19km, Bắc Ninh 27km và tuyến nối theo hướng cao tốc Nội Bài - Hạ Long khoảng 9,7km). Đoạn đi thấp dài khoảng 32km, đoạn trên cao dài hơn 80km. Đường có 6 làn xe, hệ thống đường song hành hai bên, hành lang cây xanh, công trình hạ tầng kỹ thuật và đất dự trữ cho đường sắt vành đai. Tốc độ thiết kế tuyến đường là 100km/h.

Dự án sẽ được đầu tư xây dựng 8 nút giao liên thông hoàn chỉnh. Trong đó sẽ có 5 nút trên địa bàn Hà Nội; 2 nút trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; 1 nút trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Đồng thời, dự án đầu tư xây dựng 7 nhánh lên xuống kết nối với đường song hành hai bên.

Phối cảnh nút giao cao tốc Vành đai 4 với Quốc lộ 6 (Hà Nội). Ảnh: UBND TP Hà Nội

Ninh Bình: Cứu thành công 5 du khách đuối nước ở khu vực nhà thờ đổ Hải Lý



Chiều ngày 10/8, một lãnh đạo xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình thông tin với PV, khoảng 11h trên địa bàn xã có 5 du khách đi tắm biển ở khu vực nhà thờ đổ, không may bị sóng biển cuốn trôi ra xa và bị đuối nước. Rất may cả 5 trường hợp này đều được người dân, các chủ nhà hàng kịp thời cứu sống.

Thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, tại khu vực nhà thờ đổ xã Hải Tiến có một nhóm khách đến khu vực nhà thờ đổ tắm biển. Trong lúc tắm biển, một nhóm du khách khoảng 5 người không may bị sóng biển cuốn ra xa bờ, có người bị đuối nước.

Phát hiện sự việc, người dân và các chủ nhà hàng ở khu vực nhà thờ đổ lập tức dùng phao bơi ra đưa những người gặp nạn vào trong bờ, tiến hành sơ cứu. "Những người tham gia cứu hộ là người dân, chủ nhà hàng quanh khu vực nhà thờ đổ, đã được chính quyền địa phương tập huấn công tác cứu hộ. Cả 5 người gặp nạn có thể là trong một nhóm, ngay sau khi sức khỏe ổn định, họ đã rời đi. UBND xã Hải Tiến đang rà soát thông tin nhóm khách gặp nạn và những người hỗ trợ cứu người để kịp thời động viên và có hình thức khen thưởng" - lãnh đạo xã Hải Tiến thông tin.

Hình ảnh người dân cấp cứu nhóm du khách bị đuối nước.

Tạm giữ hình sự kẻ hành hung phụ nữ tại sảnh thang máy chung cư Hà Nội



VTC News đưa tin, ngày 10/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội ra quyết định tạm giữ hình sự Đặng Chí Thành (SN 1994; thường trú phường Bạch Mai; nơi ở hiện nay: chung cư Sky Central 176 Định Công, phường Phương Liệt) để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Khoảng 0h ngày 10/8, Công an phường Phương Liệt tiếp nhận tin báo từ chị N.T. (SN 1997; trú tại chung cư Sky Central 176 Định Công). Theo trình báo, tối 9/8, chị N.T. bị một người đàn ông đánh gây thương tích tại sảnh chờ thang máy B1 chung cư Sky Central. Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Phương Liệt khẩn trương xác minh, làm rõ người đánh chị T. là Đặng Chí Thành.

Tại cơ quan công an, Thành khai nhận hai gia đình có xảy ra mâu thuẫn từ trước. Tối ngày 9/8, Thành nhìn thấy chị N.T. ở tầng 1 chung cư nên đến nói chuyện rồi hai bên xảy ra tranh cãi. Đối tượng yêu cầu chị N.T. xin lỗi nhưng không được đồng ý nên đã đánh chị T.

Cơ quan công an đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

Người phụ nữ bị gã đàn ông hành hung tại sảnh chung cư. (Ảnh cắt từ clip)

