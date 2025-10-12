Tin sáng 12/10: Miền Bắc sắp đón không khí lạnh; Vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội sơ bộ đánh giá ban đầu do cháy xe máy tại tầng 1

Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh

Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ dự báo, từ ngày 13 đến 19/10, do ảnh hưởng rìa Tây Nam áp cao lạnh lục địa tăng cường yếu lệch Đông, kết hợp hội tụ gió Đông Nam lên đến độ cao trên 3.000m hoạt động mạnh dần, nhiều nơi có mưa, mưa vừa, có ngày mưa to và dông. Khoảng đêm 18 rạng sáng 19/10, không khí lạnh có khả năng được tăng cường mạnh hơn, duy trì đến cuối tháng với 2 đợt rõ rệt vào giữa và cuối tháng 10.

Mặc dù chưa đủ mạnh để gây ra rét đậm, rét hại, nhưng những đợt không khí lạnh này sẽ đánh dấu giai đoạn chuyển mùa rõ rệt, khi thời tiết miền Bắc dần chuyển từ oi nóng sang mát mẻ, dễ chịu hơn. Ban ngày, nền nhiệt tại đồng bằng Bắc Bộ dao động 28-31 độ, có nơi lên tới 33 độ; về đêm và sáng sớm giảm còn 21-24 độ. Khi không khí lạnh tăng cường ở vùng núi, nhiệt độ có thể xuống dưới 18 độ.

Dự báo thời tiết các khu vực từ 12/10 đến ngày 13/10: Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh từ ngày 12/10 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa rào và dông vài nơi. Khu vực từ Quảng Trị đến Lâm Đồng và Nam Bộ: Chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh..

Bồi thường hơn 1.670 tỷ đồng bảo hiểm do thiệt hại bão

Báo Tiền phong đưa tin, theo số liệu cập nhật mới nhất từ Cục Quản lý và Giám sát bảo hiểm - Bộ Tài chính, tổng thiệt hại bảo hiểm do bão số 10 và số 11 gây ra ước tính hơn 1.670 tỷ đồng.

Đã có 51 doanh nghiệp bảo hiểm (32 doanh nghiệp phi nhân thọ và 19 doanh nghiệp nhân thọ) có báo cáo về Cục Quản lý và Giám sát bảo hiểm, Trong đó, thiệt hại về người ghi nhận 7 vụ, số tiền bảo hiểm khoảng 745 triệu đồng. Thiệt hại về tài sản và các nghiệp vụ phi nhân thọ khác có 3.746 vụ, với giá trị bồi thường gần 1.670 tỷ đồng.

Phần lớn thiệt hại tập trung ở lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ , đặc biệt là nghiệp vụ bảo hiểm tài sản kỹ thuật với hơn 1.081 vụ, giá trị thiệt hại gần 1.593 tỷ đồng. Ngoài ra, bảo hiểm xe cơ giới ghi nhận 2.653 vụ với số tiền thiệt hại hơn 76 tỷ đồng. Các nghiệp vụ khác như bảo hiểm thân tàu, nông nghiệp có 12 vụ, thiệt hại hơn 4,7 tỷ đồng. Ở mảng bảo hiểm nhân thọ, các doanh nghiệp báo cáo 5 vụ tử vong và thương tật, ước tính chi trả khoảng 480 triệu đồng.

Theo Cục Quản lý và Giám sát bảo hiểm, các doanh nghiệp đang tiếp tục cập nhật thông tin tổn thất, phối hợp giám định và thực hiện chi trả bồi thường để hỗ trợ khách hàng sớm khắc phục.

Vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội: Sơ bộ đánh giá ban đầu do cháy xe máy tại tầng 1

Liên quan đến vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại nhà dân số 9, hẻm 12, ngách 17, ngõ 180 Kim Hoa, phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, TP Hà Nội, khiến 5 người trong một gia đình tử vong; ngày 11/10, thông tin với Gia đình và Xã hội, đại diện UBND phường Văn Miếu cho biết, vụ cháy xảy ra tại nhà dân cao 4 tầng, diện tích 40m2. Ngôi nhà của gia đình nạn nhân có nhiều lối thoát hiểm, tuy nhiên do đám cháy xảy ra vào sáng sớm, thời điểm các nạn nhân có thể đang ngủ say, vì vậy bị ngạt khói, không kịp thoát ra bên ngoài.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ cháy nhà dân, lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường đã nhanh chóng tới hiện trường chỉ đạo các lực lượng công an, dân quân tự vệ thường trực của phường phối hợp với lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp dập lửa, tìm kiếm cứu nạn.

Đến khoảng 6 giờ 15 phút sáng, đám cháy đã được khống chế, không xảy ra cháy lan sang các nhà bên cạnh. Vụ cháy đã khiến 5 người trong một gia đình tử vong, gồm ông N.Đ.L. (SN 1952), bà H.T.H. (SN 1956 - vợ ông L.), anh N.H.M. (SN 1982 - con ông L.), chị Đ.T.S. (SN 1988 - vợ anh M.) và cháu N.M.V. (SN 2019 - con anh M.).

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng Thành phố cùng UBND phường điều tra, làm rõ. Sơ bộ ban đầu đánh giá do phát sinh cháy xe máy tại tầng 1 sau đó cháy lan lên tầng trên.

Vietlott tìm thấy khách hàng trúng độc đắc Lotto 5/35 hơn 10 tỷ



Vietnamnet đưa tin, theo thông tin từ Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam ( Vietlott ), tại kỳ quay số mở thưởng lần thứ 209 của loại hình xổ số tự chọn Lotto 5/35 diễn ra vào trưa nay (11/10), Hội đồng quay thưởng của Vietlott xác định có 1 vé số đã trúng giải độc đắc trị giá 10.208.253.500 đồng (hơn 10,2 tỷ đồng).

Dãy số may mắn trong kỳ quay thưởng thứ 209 của loại hình xổ số Lotto 5/35 diễn ra vào hôm nay là 02 - 18 - 19 - 29 - 32 và số đặc biệt là 07.

Theo quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC, vị khách hàng may mắn trúng giải độc đắc Lotto 5/35 này sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân 10%. Như vậy, sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân, số tiền mà người này nhận về là gần 9,2 tỷ đồng.

Ngoài giải độc đắc trị giá hơn 10,2 tỷ đồng, trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 209 của loại hình xổ số Lotto 5/35 diễn ra vào hôm nay, Vietlott còn tìm được 6 người trúng giải nhì mỗi giải trị giá 5 triệu đồng, 69 người trúng giải ba mỗi giải trị giá 500.000 đồng, 194 người trúng giải tư với trị giá 100.000 đồng/giải, 1.886 người trúng giải năm trị giá 30.000 đồng/giải và 14.073 người trúng giải khuyến khích trị giá 10.000 đồng/giải.

Trốn truy nã 35 năm rồi đến cơ quan công an đầu thú



Theo An ninh Thủ đô, Công an phường Thiên Lộc, Hà Nội vừa vận động Nguyễn Thị Liễu (SN 1957) trú tại xã Đắk Song, tỉnh Lâm Đồng là đối tượng trốn truy nã hơn 35 năm ra đầu thú.

Năm 1989, tại địa bàn huyện Đông Anh (cũ), Hà Nội, vợ chồng Nguyễn Thị Liễu có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa, tài sản của công dân và bị cơ quan Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam.

Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Tháng 1-1990, Liễu bị Công an huyện Đông Anh truy nã về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa và tài sản của công dân. Sau đó, đối tượng đã vào tỉnh Lâm Đồng để trốn tránh cơ quan Công an.

Công an xã Thiên Lộc đã bàn giao Nguyễn Thị Liễu cho Phòng Cảnh sát kinh tế điều tra theo thẩm quyền.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an xã Thiên Lộc phát hiện Nguyễn Thị Liễu xuất hiện trên địa bàn thôn Sáp Mai, xã Thiên Lộc. Công an xã Thiên Lộc đã tiến hành vận động đối tượng đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Sáng 9/10/2025, Liễu đã đến Công an xã đầu thú hành vi phạm tội của mình.

Hiện Công an xã Thiên Lộc đã lập hồ sơ và bàn giao đối tượng truy nã cho Phòng Cảnh sát kinh tế để điều tra, xử lý theo quy định.