Tin sáng 5/10: Bão số 11 di chuyển nhanh, cảnh báo mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ; Danh tính nữ tài xế lái ô tô tông Chủ tịch xã ở Đắk Lắk tử vong

Bão số 11 di chuyển nhanh, Bắc Bộ có mưa lớn trên diện rộng

Theo VOV, hồi 13h chiều 4/10, tâm bão số 11 ở khoảng 18,3 độ vĩ Bắc; 115,3 độ kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 500km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 11-12 (103-133km/giờ), giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/giờ.

Dự báo, đến chiều 5/10, bão có khả năng mạnh thêm khi tiến gần vùng biển phía Đông bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), cường độ đạt cấp 12-13, giật cấp 16. Sau đó, bão tiếp tục hướng về khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, ảnh hưởng trực tiếp đến Quảng Ninh-Hải Phòng và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ với cường độ giảm dần còn cấp 9-10, giật cấp 13 vào rạng sáng 6/10.

Từ chiều tối 5/10, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, Hòn Dấu) có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 14; sóng biển cao 3-5m, biển động dữ dội, nguy hiểm cho tàu thuyền. Ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng có thể xuất hiện nước dâng 0,4-0,6m, gây ngập úng ở vùng trũng thấp và cửa sông.

Trên đất liền, từ đêm 5/10, ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 10-11, có khả năng làm gãy đổ cây, tốc mái nhà và hư hại công trình. Mưa lớn dự báo kéo dài từ đêm 5 đến hết ngày 7/10. Vùng núi và trung du Bắc Bộ mưa to 150-250mm, có nơi trên 400mm; đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa 70-150mm, có nơi trên 200mm. Hà Nội ít chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió bão nhưng từ sáng 6/10 đến hết ngày 7/10 có mưa vừa đến to, lượng 70-120mm, có nơi trên 150mm.

Dự báo hướng di chuyển của bão Matmo (bão số 11). Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia.

Các trường học Hà Nội chủ động điều chỉnh kế hoạch dạy học ứng phó với bão

Theo văn bản của Sở GD&ĐT Hà Nội gửi UBND các phường, xã cùng các đơn vị, trường học trực thuộc, Sở đề nghị UBND các phường, xã chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn, đồng thời yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học tập trung theo dõi sát diễn biến của cơn bão số 11.

Căn cứ vào tình hình thời tiết cụ thể, các đơn vị giáo dục cần chủ động rà soát, sẵn sàng các kế hoạch và triển khai phương án ứng phó thiên tai, phù hợp với điều kiện thực tế của từng nhà trường. Các trường cần rà soát hệ thống cây xanh trong khuôn viên. Nếu phát hiện cây lâu năm có nguy cơ gãy đổ, phải báo cáo để xử lý kịp thời.

Đối với các cơ sở giáo dục có học sinh bán trú, Sở yêu cầu quản lý chặt chẽ học sinh trong thời gian mưa bão. Việc di chuyển của học sinh phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình. Đồng thời, các trường cần chuẩn bị đầy đủ nước uống, lương thực, thực phẩm để đảm bảo nhu cầu sinh hoạt cho học sinh ở lại trường.

Bên cạnh đó, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục cần thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết, kịp thời điều chỉnh kế hoạch tổ chức dạy học một cách linh hoạt, lựa chọn hình thức phù hợp với điều kiện thực tế. Việc điều chỉnh cần được báo cáo đầy đủ tới UBND phường, xã, các đơn vị liên quan và Sở GĐ&ĐT để được phối hợp chỉ đạo, xử lý.

Căn cứ vào điều kiện thời tiết, các trường học có thể điều chỉnh kế hoạch tổ chức dạy học một cách linh hoạt. Ảnh minh họa

Nhiều sự kiện văn hóa, đêm nhạc dời lịch vì bão

Theo báo Tiền phong, nhiều sự kiện văn hóa, giải trí tiếp tục báo hoãn để đảm bảo an toàn cho khán giả. Cụ thể, ngày 3/10, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) ban hành công văn gửi ban, bộ, ngành trung ương, UBND các tỉnh, thành về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Chăm tại tỉnh Khánh Hòa. Theo kế hoạch, ngày hội sẽ diễn ra từ 17-19/10. Tuy nhiên, trong thời gian tháng 10, tình hình mưa bão có diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Do đó, để đảm bảo việc tổ chức đúng quy định, an toàn, chu đáo và trang trọng, Bộ VHTTDL thông báo lùi thời gian tổ chức sang 5-7/12.

Ban tổ chức đêm nhạc tại Hà Nội có ca sĩ Hà Trần, Uyên Linh cũng thông báo hoãn vì thời tiết. "Ban tổ chức rất tiếc và xin thông báo sẽ dời lịch tổ chức đêm diễn Hà Trần - Uyên Linh vào ngày 4/10 sang một giai đoạn khác phù hợp hơn", đơn vị tổ chức nói.

Kế hoạch giao lưu với khán giả của đoàn phim "Chị ngã em nâng" cũng thay đổi do tình hình thời tiết biến động và những ảnh hưởng lớn từ bão số 10 và 11. "Đoàn phim vô cùng tiếc nuối khi phải tạm dời lịch cinetour Miền Tây đã thông báo từ trước. Chân thành xin lỗi các bạn khán giả yêu thương đã mua vé. Rất mong quý vị thông cảm cho sự lỡ hẹn bất khả kháng này. Đoàn phim xin hứa sớm trở lại gặp gỡ quý vị trong điều kiện an toàn và thuận lợi nhất", nhà sản xuất nói.

Ngày hội văn hóa dân tộc Chăm tại tỉnh Khánh Hòa lùi thời gian tổ chức.

Danh tính nữ tài xế lái ô tô tông Chủ tịch xã ở Đắk Lắk tử vong

Theo VTCNews, ngày 4/10, lãnh đạo UBND xã Dray Bhăng (tỉnh Đắk Lắk) đã có báo cáo ban đầu vụ tai nạn nghiêm trọng khiến ông Lê Phước Toàn (44 tuổi), Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng tử vong khi làm nhiệm vụ. Danh tính nữ tài xế tên Lê Thị Cẩm Chi (SN 1992, trú xã Ea Ktur). Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, sau khi gây tai nạn, Lê Thị Cẩm Chi đã rời khỏi hiện trường nhưng hiện đã đến cơ quan chức năng để trình diện.

Theo báo cáo, vào tối 3/10, trên địa bàn xã Dray Bhăng có xảy trận mưa rất lớn làm ngập lụt cục bộ tại Km16+650 QL27 thuộc địa phận Thôn 4, xã Dray Bhăng phía trước Trường THPT Y Jut làm ùn tắc giao thông.

Ông Lê Phước Toàn, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng cùng với Đoàn công tác của UBND xã thực hiện phân luồng giao thông, cảnh báo nguy hiểm cho người đi đường.

Trong lúc đang thực hiện nhiệm vụ, vào khoảng 21h25, ông Toàn đã bị ô tô BKS 47A- 461.73 do Lê Thị Cẩm Chi lái theo hướng Lắk đi Buôn Ma Thuột tông. Mặc dù đã được đưa đi cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, nhưng do chấn thương quá nặng nên không qua khỏi, ông Toàn đã từ trần vào lúc 22h9 phút tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

UBND xã Dray Bhăng đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Đắk Lắk, đề nghị xem xét công nhận liệt sĩ đối với ông Lê Phước Toàn, người hy sinh khi đang thực hiện nhiệm vụ.

Chủ tịch xã ở Đắk Lắk bị tử vong do xe tông trong lúc phân luồng giao thông.

Công an kịp thời ngăn chặn cụ bà chuyển 130 triệu đồng cho kẻ lừa đảo

Theo báo GD&TĐ, ngày 4/10, Công an xã Đông Thái Ninh cho biết đã kịp thời ngăn chặn bà B.T.S (SN 1941, trú xã Nam Thái Ninh) chuyển 130 triệu đồng cho đối tượng lừa đảo. Trước đó, vào trưa 3/10, Công an xã Đông Thái Ninh nhận được tin báo của ông L.T.T (SN 1965, trú xã Đông Thái Ninh) trình bày về việc bà B.T.S có dấu hiệu chuyển tiền 130 triệu đồng cho đối tượng lừa đảo.

Quá trình xác minh, công an xác định có một người lạ gọi điện thông báo bà S liên quan đến một tổ chức tội phạm về ma túy, yêu cầu phải chuyển gấp 130 triệu đồng vào số tài khoản chỉ định để chứng minh không phạm tội. Người này đe doạ, nếu không chuyển tiền sẽ liên lụy đến con trai đang sinh sống, làm việc ở nước ngoài.

Cán bộ công an xã Đông Thái Ninh giải thích, cảnh báo cho bà S về thủ đoạn của kẻ lừa đảo.

Do tuổi cao, không còn minh mẫn và sống một mình lại sợ bị liên lụy đến con trai nên sau khi nhận được điện thoại, bà S đã ra ngân hàng chuyển cho đối tượng lừa đảo. Sau khi được cán bộ công an giải thích, cảnh báo thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo, bà S đã dừng việc giao dịch chuyển tiền. Công an xã Đông Thái Ninh đánh giá đây là vụ việc có dấu hiệu "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" mang tính chất tinh vi, nhắm vào người cao tuổi với thủ đoạn giả danh cơ quan chức năng để lừa đảo.