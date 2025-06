Tin sáng 12/6: Bão số 1 'Wutip' diễn biến phức tạp, gây mưa lớn, ngập lụt; xử phạt 3 cửa hàng thuộc Công ty chăn nuôi C.P. Việt Nam 105 triệu đồng

Bão số 1 "Wutip" diễn biến phức tạp, gây mưa lớn, ngập lụt

VOV.VN thông tin, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lũ, chiều 11/6 Bộ NN&MT đã tổ chức họp ứng phó với cơn bão số 1.

Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cơn bão số 1 năm nay là trường hợp hiếm gặp khi xuất hiện ngay trên biển Đông. Hiện cường độ bão số 1 đang ở cấp 8 và dự báo có thể mạnh lên cấp 10 giật cấp 12. Từ chiều và đêm 11 đến ngày 13/6, mưa lớn sẽ tập trung ở khu vực Quảng Bình–Quảng Ngãi với tổng lượng phổ biến 100–300 mm, có nơi trên 450 mm; Bắc Tây Nguyên 70–150 mm, cục bộ trên 200 mm/6 giờ. Tuy nhiên, với dung lượng nhiều hồ chứa vẫn đang ở mức thấp thì khó có khả năng xuất hiện lũ lớn.

"Hoạt động tàu thuyền cần lưu ý phòng tránh gió cấp 8 từ hôm nay đến 2 ngày tới. Bão sẽ gây ra mưa lớn ở Trung Bộ và thời gian mưa cũng thay đổi từ hôm nay đến 3 ngày tới. Lượng mưa như thế này trong khi lượng nước tại các hồ chứa nhiều nên chưa gây ra các đợt lũ lớn", ông Khiêm chia sẻ.

Ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc trung tâm DBKTTV Quốc Gia. Ảnh VOV

Hà Nội: Khoảng 40.000 người tham gia Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2-9

Theo báo Hà Nội mới, ngày 11/6, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Trưởng ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh 2-9 (2/9/1945 - 2/9/2025) của thành phố, chủ trì cuộc họp của Ban Tổ chức.

Báo cáo tại cuộc họp, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Phạm Xuân Tài cho biết, Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành diễn ra sáng 2-9 tại Quảng trường Ba Đình và một số tuyến đường trung tâm Thủ đô Hà Nội. Theo đề xuất của Ban Tổ chức, dự kiến có khoảng 40.000 người tham gia, bao gồm khách mời, các lực lượng quần chúng nhân dân, các lực lượng làm nhiệm vụ, lực lượng diễu binh, diễu hành…

Đây là hoạt động lớn, có quy mô cấp quốc gia, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố, các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, các cơ quan thông tấn báo chí trong nước, quốc tế và quần chúng nhân dân đặc biệt quan tâm.

Ông Phạm Xuân Tài cho biết, căn cứ nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo Trung ương giao, UBND thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ban, ngành thành phố triển khai 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh chủ trì cuộc họp. Ảnh: Hà Nội mới

Xử phạt 3 cửa hàng thuộc Công ty chăn nuôi C.P. Việt Nam 105 triệu đồng

Theo Báo Công an Nhân dân, ngày 11/6, Thanh tra Sở NN&MT tỉnh Sóc Trăng cho biết đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 cửa hàng CP Fresh Shop thuộc Công ty cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam, do vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Cụ thể, các cửa hàng bị xử phạt vì kinh doanh thực phẩm trong khi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã hết hiệu lực. Mức phạt là 35 triệu đồng/cửa hàng, tổng cộng 105 triệu đồng.

Trước đó, UBND tỉnh Sóc Trăng nhận được phản ánh của người dân về nghi vấn một số cửa hàng CP Fresh Shop "tuồn" thịt heo, thịt gà bệnh ra thị trường. Ngay sau đó, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng có công văn hỏa tốc chỉ đạo các cơ quan chức năng, trong đó có Công an tỉnh khẩn trương vào cuộc kiểm tra, xác minh.

Kết quả kiểm tra của đoàn liên ngành tại 4 cửa hàng CP Fresh Shop trên địa bàn tỉnh cho thấy, chưa phát hiện sản phẩm thịt heo, thịt gà bệnh, hôi thối hay hết hạn sử dụng. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, 3/4 cơ sở có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã hết hiệu lực. Ngoài ra, 3/4 cơ sở chưa xuất trình được bản gốc giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh và cả 4 cơ sở chưa có giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm theo quy định đối với chủ cơ sở và nhân viên bán hàng…

Đoàn liên ngành tỉnh Sóc Trăng kiểm tra cửa hàng CP Fresh Shop tại huyện Mỹ Xuyên.

Nhóm 'quái xế' đại náo đường phố ở Quảng Ninh bị phạt gần 100 triệu đồng

Theo Báo Tiền phong, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh vừa xử phạt hành chính gần 100 triệu đồng đối với nhóm 'quái xế' có hành vi tụ tập đua xe, lạng lách, đánh võng gây mất an toàn giao thông tại khu vực thị xã Đông Triều.

Trước đó, khoảng 20h ngày 31/5, trên mạng xã hội lan truyền nhiều hình ảnh, video ghi lại cảnh hàng chục thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, thậm chí chở ba, không có giấy phép lái xe… trên một số tuyến quốc lộ qua địa bàn Đông Triều. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT đường bộ số 1 (Công an tỉnh Quảng Ninh) đã phối hợp với Công an thị xã Đông Triều xác minh, triệu tập hơn 20 thanh niên liên quan. Nhóm này có độ tuổi từ 16 đến 20, trú tại các xã, phường như Xuân Sơn, Hồng Phong, Mạo Khê, Thủy An, Bình Dương, Hưng Đạo…

Qua làm việc, lực lượng chức năng đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt gần 100 triệu đồng đối với các hành vi vi phạm như: không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe không có giấy phép lái xe, giao xe cho người không đủ điều kiện, tụ tập chạy xe gây mất trật tự công cộng. Một số đối tượng hiện vẫn đang bỏ trốn. Cơ quan chức năng đang phối hợp với gia đình vận động các trường hợp này đến trụ sở làm việc để xử lý theo quy định pháp luật.

Phạt gần 100 triệu đồng nhóm thanh niên đua xe ở Quảng Ninh.

Bắt quả tang đối tượng mang 'sổ đỏ' giả đến văn phòng công chứng để lừa đảo 8 tỷ

Theo Vietnamnet, ngày 11/6, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã tạm giữ đối tượng Phạm Ngọc Thạch (SN 1990, ngụ TPHCM) để điều tra về hành vi sử dụng tài liệu giả nhằm thực hiện lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, đối tượng Thạch cùng một số đồng phạm đã sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để làm các hợp đồng ủy quyền, chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác.

Ngày 10/6, khi các đối tượng mang 2 "sổ đỏ" giả đến một văn phòng công chứng tại TP Dĩ An (Bình Dương) để ký kết hợp đồng chuyển nhượng 2 thửa đất tại xã Cây Trường 2 (huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương) hòng chiếm đoạt 8 tỷ đồng của một người dân thì bị lực lượng công an bắt quả tang.

Tại thời điểm bắt quả tang, công an thu giữ các loại giấy tờ giả do nhóm này thực hiện cùng số tiền tang vật.

Đối tượng khi bị bắt giữ. Ảnh: CTV