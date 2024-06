Tin sáng 12/6: Thông tin mới bất ngờ về người phụ nữ ở Hà Nội bị sét đánh nguy kịch; Tìm thấy nữ sinh lớp 7 mất tích 4 ngày ở An Giang

Người phụ nữ bị sét đánh đã hồi phục kỳ diệu

Ngày 11/6, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp, sức khỏe người phụ nữ bị ngừng tuần hoàn do sét đánh tại Hà Nội đang dần hồi phục gần về bình thường sau gần 1 tuần điều trị tích cực. Thông tin từ Báo Sức khỏe & Đời sống cho biết.



Trước đó, vào sáng sớm ngày 5/6, Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp đã tiếp nhận một ca cấp cứu khẩn cấp, hôn mê sâu, ngừng tim phổi do sét đánh khi đi làm đồng.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch và đã được các bác sĩ cấp cứu hồi sức tim phổi, chuyển khoa Hồi sức tích cực để điều trị chuyên sâu.

Bệnh nhân bị sét đánh hôn mê được điều trị tích cực. Ảnh: BVCC

Nhận định đây là ca bệnh vô cùng phức tạp và nguy hiểm, các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực đã hội chẩn khẩn cấp. Bệnh nhân được áp dụng kỹ thuật hạ thân nhiệt chỉ huy tiên tiến nhằm kiểm soát nhiệt độ cơ thể và kết hợp các biện pháp hồi sức tích cực khác như thở máy, sử dụng thuốc vận mạch, lọc máu, bù nước, điện giải… để điều chỉnh các rối loạn do ngừng tuần hoàn gây ra.

Sau nhiều ngày điều trị khẩn trương và không ngừng nghỉ, tình trạng của bệnh nhân dần chuyển biến tích cực. Từng dấu hiệu hồi phục dù nhỏ bé cũng mang đến niềm hy vọng to lớn cho gia đình và ê-kíp điều trị.

Bệnh nhân bị sét đánh tại Hà Nội đã phục hồi kỳ diệu. Ảnh: BVCC.

Sau 4 ngày đêm kiên trì chiến đấu, điều kỳ diệu đã xảy ra, bệnh nhân dần tỉnh táo, các chức năng cơ thể dần hồi phục về mức bình thường. Niềm vui vỡ òa đến với gia đình bệnh nhân và đội ngũ y bác sĩ.

Tìm thấy nữ sinh lớp 7 mất tích 4 ngày ở An Giang

Trưa 11/6, trao đổi với PV Tiền Phong , ông Trần Văn Thành - cha nữ sinh T.N.N. (SN 2011, học sinh trường THCS Thủ Khoa Huân, TP. Châu Đốc, An Giang ) cho biết, con gái rời nhà đi từ ngày 8/6 đến nay đã được công an tìm thấy.

Nữ sinh được gia đình tìm thấy sau nhiều ngày tìm kiếm.

Ông Thành cho hay, khoảng 13h ngày 8/6, N. rời nhà đi chơi, nhưng tới tối vẫn không thấy về, gia đình liên lạc không được, nên tỏa đi khắp nơi tìm kiếm vẫn không thấy. Sau đó, gia đình đã đăng tải thông tin kèm hình ảnh lên mạng xã hội nhờ cộng đồng mạng giúp đỡ, đồng thời trình báo cơ quan công an.

"Đến trưa 11/6, lực lượng chức năng đã tìm thấy cháu N. và đưa về phường Vĩnh Mỹ, TP. Châu Đốc", ông Thành nói. Theo ông Thành, con gái ông được tìm thấy khi đang chơi ở nhà bạn từ ngày 8/6.

Vụ cháy tại Vườn Quốc gia Tràm Chim: Những chiếc bẫy chuột là căn cứ, manh mối

Chiều tối 11/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Phước Thiện chủ trì cuộc họp khẩn sau khi khống chế đám cháy tại Vườn Quốc gia Tràm Chim (huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp). Theo nhận định, nguyên nhân ban đầu do có người xâm nhập trái phép dùng lửa bất cẩn gây ra. Thông tin trên Lao Động.



Quang cảnh cuộc họp khẩn. Ảnh: Tùng Linh

Tại cuộc họp, Đại tá Bùi Bé Năm - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp - thông tin, đến hết ngày 12/6, lực lượng Công an đảm bảo túc trực tại hiện trường, cho đến không còn tái cháy mới rút phương tiện và nhân sự. Với nhận định ban đầu cháy do con người gây ra, Phó Giám đốc Công an tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh điều tra nguyên nhân vụ cháy.



Lực lượng phun nước dập lửa ở Vườn Quốc gia Tràm Chim. Ảnh: Tùng Linh

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Phước Thiện - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - đánh giá cao nỗ lực của các lực lượng tham gia chữa cháy tại Vườn Quốc gia Tràm Chim. "Các đơn vị tiếp tục bố trí lực lượng trực, xử lý đám cháy, đảm bảo điều kiện ăn, uống cho lực lượng tham gia chữa cháy; tổ chức đánh giá nguy cơ, rút kinh nghiệm trong thời gian tới" - ông Thiện nhấn mạnh.

Đối với vật chứng tại hiện trường vụ cháy đa phần là các bẫy chuột, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho rằng, đó sẽ là căn cứ, manh mối để theo dõi, tìm nguyên nhân gây cháy, xác định người gây ra, kể cả xử hình sự để răn đe.

Cảnh sát giao thông hỗ trợ thanh niên kiệt sức khi đi bộ từ TPHCM về Đắk Lắk

Khoảng 12h trưa 11/6, lực lượng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông tuần tra trên tuyến Quốc lộ 14, đoạn qua xã Quảng Tín (huyện Đắk R'lấp) thì phát hiện một thanh niên bị gãy tay đang đi bộ có dấu hiệu đói khát, kiệt sức. Thông tin trên VietnamNet.



Anh Dương Văn Quang được CSGT hỗ trợ. Ảnh: MQ

Một số chiến sĩ CSGT đã tới hỏi thăm và biết được anh này là Dương Văn Quang (SN 1995, trú tại xã Ea Hiu, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk). Lực lượng CSGT đã hỗ trợ nước uống, đồ ăn nhanh cho anh Quang để lấy lại sức.

Anh Quang chia sẻ, bản thân làm nghề bốc vác thuê tại TPHCM, nhưng mới đây không may bị tai nạn gãy tay nên phải đi viện điều trị.

Do bị gãy tay và không có việc làm, số tiền kiếm được cũng cạn nên anh Quang quyết định đi bộ về quê. Ngày 3/6, anh bắt đầu xuất phát từ TPHCM, đến trưa nay anh đi đến địa bàn tỉnh Đắk Nông thì kiệt sức.

Cảm thông trước hoàn cảnh khó khăn của anh Quang, lực lượng CSGT đã hỗ trợ mua đồ ăn, đón xe khách để anh về quê an toàn.

Thời tiết ngày 12/6: Thủ đô Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa dông

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ, ngày 12/6, đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Tây có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực Hòa Bình, trung du và đồng bằng Đông Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Thủ đô Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa dông.

Khu vực Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.

Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.