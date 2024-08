Tin sáng 12/8: Kết quả xét nghiệm nữ nhân viên bị tung tin 'lây nhiễm HIV cho 16 người'; Thanh Hóa công bố dịch bạch hầu

Tin sáng 10/8: Chân dung nam thanh niên hỗ trợ cứu tài xế ô tô trên cầu Phú Mỹ; Vì sao một số trường hợp chưa nhận được lương hưu, trợ cấp BHXH theo lịch? GĐXH - Chàng trai trẻ quê Gia Lai là một trong những người hùng tham gia cứu người trong xe Volvo bị vò nát sau tai nạn liên hoàn trên cầu Phú Mỹ. Khi thấy có người mắc kẹt, anh đã vứt xe dưới gầm cầu để chạy lại cứu người; Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam thông tin về việc một số người chưa nhận được lương hưu, trợ cấp BHXH theo lịch thông báo.

Kết quả xét nghiệm nữ nhân viên bị tung tin "lây nhiễm HIV cho 16 người"

Liên quan đến vụ phao tin đồn nữ nhân viên một tập đoàn nước ngoài lây nhiễm HIV cho nhiều người đàn ông, Công an TP Phổ Yên (Thái Nguyên) đã cho chị C.T.D. (người bị gán ghép, đồn thổi trong vụ việc) đi xét nghiệm. Theo đó, Bệnh viện Đa khoa Yên Bình (Thái Nguyên) đã thực hiện các xét nghiệm sinh hóa và kết luận cô gái này không bị nhiễm HIV.

Thông tin nữ nhân viên chưa kiểm chứng được đăng tải trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình

Liên quan đến vụ việc này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phổ Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Ng.Đ.N.; N.H.Q; Ng.V.S. và Tr.V.T (đều SN 1995, cùng trú tại tỉnh Thái Nguyên) cùng về tội "Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy".

Cùng tội danh nêu trên, Cơ quan điều tra còn khởi tố 2 người phụ nữ là Ng.L.H. và Ng.Ng.H (đều SN 1995, cùng trú tại tỉnh Thái Nguyên). Hai người phụ nữ này được cho tại ngoại do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Trước đó, ngày 26/7, trên mạng xã hội có nhiều cá nhân đăng tải thông tin, hình ảnh, video văn hóa phẩm đồi trụy và danh sách lây nhiễm HIV gán ghép với nữ nhân viên một tập đoàn lớn gây hoang mang và bức xúc trong dư luận xã hội. Đại diện các cơ quan chức năng đã xác minh và khẳng định thông tin này sai sự thật.

Chiều cùng ngày, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện thông tin của cô gái bị đồn là người trong vụ việc nêu trên. Cô gái này lên tiếng cho rằng bản thân đang rất sốc vì bị xúc phạm danh dự khi bị đồn thổi những điều sai sự thật. Cô đã làm việc với cơ quan công an để xử lý những người làm ảnh hưởng đến nhân phẩm, danh dự của mình.

"Con trai" nhắn tin nhờ chuyển tiền, người phụ nữ bị lừa hơn 1,1 tỷ đồng

Ngày 11/8, Công an quận Tân Bình (TPHCM) đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra 2 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn công nghệ cao vừa xảy ra trên địa bàn.

Lực lượng công an đang tuyên truyền các thủ đoạn chủ yếu của loại tội phạm dùng công nghệ cao để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân. Ảnh: A.X.

Cụ thể, khoảng 12h ngày 10/7, bà H. (ngụ tại quận Tân Bình) đang ở nhà thì nhận được tin nhắn từ tài khoản Facebook tên “Minh Nguyễn” (giống tài khoản Facebook của con trai bà H.) nhờ bà chuyển 90 triệu đồng cho một người bạn qua số tài khoản ngân hàng SeABank tên Nguyễn Hải Quỳnh.

Nghĩ con trai đang kẹt tiền nên bà H. làm theo và tiếp tục thực hiện nhiều lần chuyển tiền khác với tổng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng.

Đến khoảng 19h cùng ngày, con trai của bà H. đi làm về thì người phụ nữ mới biết bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản nên đến cơ quan công an trình báo.

Vụ thứ 2 xảy ra vào khoảng 14h ngày 29/7. Anh K. (ngụ quận Tân Bình) đang ở nhà thì nhận được điện thoại của một người đàn ông tự xưng là nhân viên quản lý hồ sơ bảo hiểm xã hội (BHXH) Tân Bình. Người này nói anh xác nhận số BHXH trên phần mềm VNeID và mang căn cước công dân đến Phòng BHXH Tân Bình để làm hồ sơ.

Anh K. nói đang đi công tác nên không lên làm trực tiếp được thì người đàn ông này giới thiệu một "nhân viên" tên Như hướng dẫn anh K. cách làm tại nhà.

Người được giới thiệu tên Như cung cấp đường link “VSSID.Govne.com” để anh K. truy cập và tải phần mềm VSSID về điện thoại. Sau đó, anh K. tiếp tục làm theo hướng dẫn như quét mã vân tay, nhận dạng khuôn mặt... trên phần mềm VSSID.

Sau khi đã làm theo hướng dẫn, anh K. nghi ngờ mình bị lừa nên kiểm tra tài khoản ngân hàng thì phát hiện bị kẻ gian rút hết 495 triệu đồng.

Vụ 2 mẹ con đi grab tử vong tại chỗ: Tạm giữ tài xế xe tải

NLĐ đưa tin, ngày 11/8, lãnh đạo Công an TP Dĩ An (Bình Dương) cho biết, Cơ quan CSĐT đang tạm giữ hình sự tài xế xe tải Nguyễn Văn Rôn (28 tuổi, quê tỉnh Thừa Thiên- Huế), để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Rôn là người điều khiển xe tải gây ra vụ tai nạn thương tâm làm 2 mẹ con ngồi trên xe ôm công nghệ (grab) tử vong thương tâm vào chiều cùng ngày.

Trích xuất camera cho thấy xe tải đã chạy qua làn của xe máy gây tai nạn thương tâm

Theo thông tin từ cơ quan công an, vào lúc 13 giờ 57 phút ngày 10/8, ông T.X.B. (49 tuổi, ngụ TP HCM, là tài xế grab) điều khiển xe máy chở theo chị V.T.S. (37 tuổi, ngụ Bình Dương) và con trai 6 tuổi của chị S. lưu thông trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn hướng đi Quốc lộ 1K (TP Dĩ An).

Khi đến giao lộ giao nhau với đường Châu Thới (phường Bình An, TP Dĩ An) thì xảy ra va chạm với xe tải do Nguyễn Văn Rôn điều khiển chạy cùng chiều bên trái.

Cú va chạm làm 3 người trên xe ngã xuống đường, hai mẹ con chị S. bị bánh xe cán qua người tử vong, còn tài xế grab thoát nạn, chỉ bị thương nhẹ.

Sau khi xảy ra tai nạn, công an đã trích xuất camera an ninh và camera hành trình, xác định tài xế Rôn điều khiển phương tiện chạy lấn vào làn xe hai bánh, rồi va chạm với xe máy dẫn đến hậu quả làm 2 người chết.

Theo một số nhân chứng, mẹ con chị S. vừa mới bước xuống từ cabin xe container do chồng điều khiển được vài phút, thì đón grab để về nhà.

Trước đó vài phút, Nguyễn Văn Rôn đang đậu xe tải sát lề đường để nghỉ trưa, khi vừa lái xe đi được hơn một phút thì va chạm với xe máy đang chở hai mẹ con chị S.

Cơ quan điều tra xác định, tại hiện trường vụ tai nạn, xe tải nằm trên làn đường dành cho xe hai bánh.

Thanh Hóa công bố dịch bạch hầu

Ngày 11/8, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định số 3354 về việc công bố dịch bệnh bạch hầu trên địa bàn thị trấn Mường Lát (huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa).

Lực lượng chức năng thực hiện phun khử khuẩn phòng chống dịch bệnh bạch hầu tại bản Đoàn Kết (thị trấn Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa).

Theo quyết định, ngày 5/8 là thời điểm xác định trường hợp đầu tiên mắc bệnh bạch hầu tại thị trấn Mường Lát. Đến nay, tại ổ dịch này đã ghi nhận 3 ca mắc bạch hầu. Trong đó, 2 ca bệnh mới phát sinh đều là F1 của bệnh nhân đầu tiên.

Những bệnh nhân này đang được điều trị tại các Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa và Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Hiện sức khỏe các bệnh nhân đều ổn định, có dấu hiệu phục hồi tốt. Có 34 trường hợp F1 của 3 bệnh nhân đã được cách ly, theo dõi, tại nhà.

Để ứng phó với dịch bạch hầu, tỉnh Thanh Hóa đã lên các phương án phòng, chống dịch, như thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch; tổ chức khai báo, báo cáo dịch; cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh; thực hiện cách ly y tế; vệ sinh tiệt trùng, tẩy uế trong vùng có dịch; các biện pháp bảo vệ cá nhân; các biện pháp chống dịch khác trong thời gian có dịch; huy động, trưng dụng nguồn lực cho hoạt động phòng chống dịch.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, dịch bạch hầu bắt đầu khởi phát tại khu phố Đoàn Kết, thị trấn Mường Lát (huyện Mường Lát) hôm 5/8 hiện chưa rõ nguồn lây. Ca mắc bệnh là một thai phụ P.L.M. (SN 2007, quê ở tỉnh Lai Châu), lấy chồng về bản Đoàn Kết (thị trấn Mường Lát).

Được biết, trong sáng 11/8, ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã tới Mường Lát để kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh bạch hầu.

Dự báo mưa lớn kéo dài ở Miền Bắc

Miền Bắc bắt đầu mưa từ đêm 10/8 do ảnh hưởng của rãnh áp thấp dịch chuyển từ phía bắc xuống. Lượng mưa tính đến 8h ngày 11/8 ở Tràng Xá (Thái Nguyên); Hùng Quốc, Trường Hà (Cao Bằng) hơn 100 mm. Nhiều nơi khác như Yên Bái, Quảng Ninh, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Hà Giang mưa hơn 90 mm.

Ảnh minh họa

Rạng sáng 11/8, mưa lớn đã khiến nhiều nơi ở Cao Bằng xảy ra lũ, ngập úng cục bộ như Pắc Bó, huyện Hà Quảng, huyện Trùng Khánh. Tại xã Chiềng Lao, huyện Mường Lay, tỉnh Sơn La, đất đá sạt lở gây đổ tường khiến hai cháu nhỏ đang ngủ bị thương.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định từ nay đến ngày 17/8, miền Bắc sẽ mưa lớn, cao điểm mưa 60-120 mm, có nơi trên 250 mm tập trung từ 11 đến 13/8. Lượng mưa lớn, tập trung vào chiều tối và đêm, trên phạm vi hẹp (ở không gian cấp tỉnh) nên khả năng cao gây lũ quét, sạt lở đất, ngập úng tại các khu vực trũng thấp, đặc biệt ở các tỉnh vùng núi phía Bắc.

Miền Bắc vừa trải qua gần một tuần nắng nóng nhưng các tỉnh miền núi vẫn mưa rào, giông về chiều tối và đêm. Độ ẩm trong đất ở nhiều khu vực đã bão hòa nên nguy cơ sạt lở đất rất cao.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã yêu cầu UBND các tỉnh miền Bắc theo dõi diễn biến thời tiết, tổ chức kiểm tra khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở. Các địa phương tổ chức canh gác ở ngầm tràn, khu vực đã hoặc có nguy cơ sạt lở, không cho người qua lại; sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

