Tin sáng 9/8: Miền Bắc nắng nóng đến bao giờ?; cơ quan chức năng lên tiếng vụ Nam Thư họp báo không xin phép

Tin sáng 8/8: Y học Việt Nam lập kỳ tích ghép khí quản; xác định nghi phạm phóng hỏa đốt nhà hai vợ chồng ở Kon Tum GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa thực hiện thành công ca ghép khí quản đầu tiên ở Việt Nam; Công an tỉnh Kon Tum đã điều tra, xác định được đối tượng đốt nhà hai vợ chồng đang ngủ lúc rạng sáng ở Kon Tum.

Miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm

VTCnews đưa tin ngày 9-10/8, Bắc Bộ nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Trong đó, nam Sơn La, Hòa Bình, đồng bằng Bắc Bộ nhiệt độ gia tăng, trời nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C.

Cũng trong 2 ngày này, Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất dao động 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi.

Từ khoảng 11/8, nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ khả năng kết thúc. Từ khoảng 12-13/8, nắng nóng ở Trung Bộ có thể dịu dần.

Ngày 9/8 miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm.

Ngày mai 9/8, Khánh Hòa đến Bình Thuận mưa rào và dông vài nơi lúc chiều tối và đêm, ban ngày nắng nóng.

Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong chiều tối và đêm 8/8, ngày 9/8/2024

Hà Nội chiều tối đến đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 36-38 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, trong đó nam Sơn La, Hòa Bình nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, có nơi dưới 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, nam Sơn La, Hòa Bình 35-38 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, đồng bằng nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Trong đó, phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 35-38 độ C, phía Nam 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Tây Nguyên chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

Danh sách các tuyến buýt kết nối với metro Nhổn - ga Hà Nội

VietNamNet cập nhật tàu metro Nhổn - ga Hà Nội có sức chứa 944 hành khách. Theo phương án vận hành, lúc cao điểm tàu chạy 6 phút/chuyến; mỗi ngày tuyến phục vụ khoảng 500.000 hành khách.

Lộ trình của tàu qua 8 ga từ S1 - S8, lần lượt là: Nhổn, Minh Khai, Phú Diễn, Cầu Diễn, Lê Đức Thọ, Đại học Quốc gia, Chùa Hà, Cầu Giấy.

Metro Nhổn - ga Hà Nội qua 8 ga Nhổn, Minh Khai, Phú Diễn, Cầu Diễn, Lê Đức Thọ, Đại học Quốc Gia, Chùa Hà, Cầu Giấy. Ảnh: VietNamNet

Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông Hà Nội đã hoàn thiện phương án kết nối, trung chuyển hành khách bằng xe buýt.

Theo đó, dọc tuyến metro có 36 tuyến buýt đang hoạt động: 33 tuyến trợ giá (05, 07, 09A, 09B, 13, 16, 20A, 20B, 24, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 38, 39, 49, 51, 55A, 55B, 57, 90, 92, 105, 117, 146, 161, 162, 163, E05, 56A, 96); 3 tuyến không trợ giá (70A, 70B, 70C).

Dọc tuyến cũng có 2 điểm trung chuyển khách là Cầu Giấy và Nhổn. Bên cạnh đó, có 32 điểm dừng xe buýt (16 điểm dừng chiều Cầu Giấy - Nhổn, 16 điểm dừng chiều Nhổn - Cầu Giấy).

Đáng chú ý, các ga kết nối với điểm dừng xe buýt với khoảng cách từ 0-50m, khá thuận tiện cho người dân.

Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM sẽ mời Nam Thư lên làm việc

Theo báo Người lao động cập nhật, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 8/8, bà Phạm Đắc Mỵ Trân, Trưởng Phòng Báo chí - Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM, đã làm rõ thêm các vấn đề liên quan đến buổi gặp gỡ truyền thông của diễn viên Nam Thư diễn ra vừa qua.

Bà Trân cho biết theo quy định tại khoản 1, khoản 3, Điều 41, Luật Báo chí năm 2016, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền tổ chức họp báo công bố, giải thích và trả lời các vấn đề liên quan cơ quan, tổ chức, cá nhân đó.

Vừa qua, vào ngày 5/8, Nam Thư cùng đại diện công ty quản lý và đại diện pháp lý đã có buổi gặp gỡ truyền thông

Tuy nhiên, việc tổ chức họp báo phải thông báo trước cho cơ quan chức năng, cơ quan quản lý Nhà nước về báo chí trước khi diễn ra họp báo tối thiểu 24 giờ.

Bà Trân khẳng định trường hợp cơ quan, tổ chức, công dân tổ chức họp báo không xin phép là vi phạm quy định. Khi phát hiện vi phạm trong thời gian diễn ra sự kiện, cơ quan chức năng có quyền dừng sự kiện theo quy định của Luật Báo chí và có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính.

Được biết, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền Thông TP.HCM đã gửi giấy mời diễn viên Nam Thư làm việc về buổi gặp gỡ truyền thông của diễn viên Nam Thư diễn ra vừa qua.

Giá xăng dầu giảm gần 1.000 đồng/lít

Báo Lao động đưa tin trong phiên điều chỉnh hôm nay, giá xăng RON 95 giảm so với kỳ điều chỉnh trước, có giá 21.670 đồng/lít (giảm 930 đồng/lít). Xăng E5 RON 92 giảm giá so với kỳ điều chỉnh trước, có giá 20.710 đồng/lít (giảm 900 đồng/lít). Như vậy, đây là lần giảm giá xăng thứ 5 liên tiếp.

Từ 15h ngày 8.8, Liên Bộ Công Thương - Tài chính thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu. Ảnh: Lao động

Giá các mặt hàng dầu đồng loạt giảm. Giá dầu diesel giảm 730 đồng, có giá 19.140 đồng/lít; dầu hỏa có mức giá mới là 19.410 đồng (giảm 680 đồng/lít); dầu mazut giảm 860 đồng, có giá mới là 16.020 đồng/kg.

Cũng trong kỳ điều hành hôm nay, nhà điều hành không trích lập, cũng không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu - BOG đối với tất cả mặt hàng xăng dầu.

Bắt kẻ hiếp dâm con riêng của vợ hờ đến mang thai

Báo Người lao động đưa tin ngày 8/8, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa tiếp nhận đối tượng Bùi Văn Liêm (44 tuổi, ngụ huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) để tiếp tục điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi theo thẩm quyền.

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2019, Liêm đến sống chung như vợ chồng với 1 người phụ nữ ở cùng huyện. Thời điểm này, người phụ nữ đã có 3 người con riêng.

Bùi Văn Liêm tại cơ quan công an

Quá trình sống chung, đến tháng 10/2023, Liêm đã nảy sinh ý định hiếp dâm con gái đầu của vợ hờ mới 14 tuổi.

Từ tháng 10 đến đầu tháng 11/2023, lợi dụng lúc mọi người đi vắng, Liêm đã 5 lần khống chế, hiếp dâm cháu mặc cho nạn nhân chống cự, la hét. Sau mỗi lần thỏa mãn thú tính, Liêm đều hăm dọa cháu không được kể cho ai biết.

Đến ngày 13/4, người thân phát hiện cháu gái mang thai nên gặng hỏi thì cháu kể lại toàn bộ sự việc. Sau đó, người nhà đã đưa cháu đến cơ quan công an trình báo.

Theo cơ quan công an, Liêm có 4 tiền án về các tội trộm cắp tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trốn khỏi nơi giam giữ.

