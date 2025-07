Tin sáng 13/7: Hàng chục triệu học sinh, sinh viên được hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng BHYT; Hà Nội cấm xe máy chạy xăng dầu trong Vành đai 1 từ tháng 7/2026

Hàng chục triệu học sinh, sinh viên được hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng BHYT

Theo Vietnamnet, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 188/2025 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. Theo đó, từ ngày 1/7/2025, ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng BHYT đối với học sinh, sinh viên; người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; nhân viên y tế thôn, bản; cô đỡ thôn, bản.

Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố theo quy định của pháp luật; người được tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú theo quy định của Luật Di sản văn hóa cũng được nhà nước hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng BHYT.

Theo Nghị định 188/2025, mức đóng BHYT hàng tháng được quy định là 4,5% mức lương cơ sở (hiện là 2.340.000 đồng).

Trước ngày 1/7, ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng BHYT hằng tháng cho học sinh - sinh viên; 70% còn lại học sinh - sinh viên tự đóng. Nay với quy định mới, học sinh - sinh viên chỉ còn phải đóng tối đa 50%. Như vậy, từ 1/7, mỗi tháng học sinh, sinh viên chỉ còn đóng 52.650 đồng tiền BHYT, giảm 21.060 đồng so với trước đó.

Trong báo cáo đánh giá tác động chính sách, Bộ Y tế dự kiến nguồn ngân sách nhà nước sẽ tăng thêm 3.700 tỷ đồng để nâng mức hỗ trợ đóng BHYT từ 30% lên 50% cho học sinh.

Học sinh, sinh viên được nâng mức hỗ trợ đóng BHYT từ 30% lên 50%.

Hà Nội cấm xe máy chạy xăng dầu trong Vành đai 1 từ tháng 7/2026



Theo Đài truyền hình Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Hà Nội triển khai các giải pháp để tổ chức, cá nhân chuyển đổi phương tiện theo Chỉ thị 20 ban hành ngày 12/7 về một số nhiệm vụ cấp bách, quyết liệt ngăn chặn, giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường, bảo đảm đến ngày 1/7/2026 không còn mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch lưu thông trong khu vực Vành đai 1.

Từ ngày 1/1/2028, ngoài cấm mô tô, xe gắn máy chạy xăng dầu, ôtô cá nhân sử dụng nhiên liệu hóa thạch cũng bị hạn chế trong khu vực Vành đai 1 và Vành đai 2; đến năm 2030 áp dụng với toàn bộ phương tiện cá nhân sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong phạm vi Vành đai 3.

Thành phố được giao lập và công bố Đề án vùng phát thải thấp trong quý III/2025. Đến năm 2030, Hà Nội cần phát triển mạng lưới giao thông công cộng đa phương thức, phủ kín các tuyến chính, kết nối khu vực đông dân cư và các đầu mối lớn. Hệ thống trạm sạc, dịch vụ cho phương tiện năng lượng sạch cũng như các đội xe buýt điện, tàu điện được yêu cầu mở rộng.

Cùng với đó, thành phố sẽ ban hành chính sách hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp phương tiện sạch; tăng lệ phí trước bạ, lệ phí đăng ký, cấp biển số và giá trông giữ với xe chạy xăng, dầu trong khu vực trung tâm. Từ quý IV/2025, Hà Nội cũng thí điểm cấm đồ nhựa dùng một lần tại nhà hàng, khách sạn, quán ăn trong Vành đai 1.

Tháng 12/2024, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết thực hiện vùng phát thải thấp, có hiệu lực từ 1/1/2025.

3 người cùng trúng Vietlott trong một tối, giải độc đắc hơn 340 tỷ đã tìm về chủ



Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) vừa thông báo đã tìm ra 3 người chơi cùng may mắn trúng giải Jackpot 1, 2 của xổ số Power 6/55 với tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 350 tỷ. Theo đó, vào tối 12/7/2025, Vietlott xác nhận đã có 3 khách hàng may mắn trúng giải Jackpot 1, 2 của sản phẩm Power 6/55 trong kỳ quay số mở thưởng #01215. Trong đó, giải Jackpot 1 trị giá 344,987,346,900 đồng và 2 giải Jackpot 2 có giá trị 3,999,297,050 đồng/giải.

Tờ vé số may mắn trúng Jackpot 1, 2 có các cặp số đặc biệt trùng với giải thưởng như sau: 08-11-13-20-45-50 | 25. Bên cạnh đó, trong kỳ quay lần này, hội đồng mở thưởng còn tìm ra 27 giải Nhất mỗi giải trị giá 40 triệu đồng, 2,348 giải Nhì mỗi giải trị giá 500 nghìn đồng và 52,037 giải Ba mỗi giải trị giá 50 nghìn đồng.

Trước đó, vào ngày tối 5/7, giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 trị giá gần 33 tỷ đã có người trúng. Ngày 27/3, giải Jackpot 1 có giá trị hơn 186 tỷ đồng đã tìm về chủ. Còn đối với sản phẩm Mega 6/45 lần gần nhất vào ngày 29/6 đã có một người chơi trúng độc đắc với giá trị giải thưởng lên tới gần 130 tỷ đồng.

Người trúng thưởng sẽ nộp 10% tiền thuế theo quy định.

Làm rõ clip "CSGT dừng xe tang giữa đường, bé gái chui ra từ quan tài"



Báo Người lao động đưa tin, ngày 12/7, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã chỉ đạo lực lượng CSGT Công an tỉnh vào cuộc làm rõ thông tin clip đăng trên mạng xã hội Facebook có tiêu đề "Chấn động: CSGT dừng xe tang giữa đường, bé gái bất ngờ chui ra từ quan tài" xảy ra trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, gây hoang mang dư luận.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, ngày 10/7, trên trang Facebook "Tin Nóng Việt Nam" đăng tải 1 video clip có lời bình tiêu đề "Chấn động: CSGT dừng xe tang giữa đường, bé gái bất ngờ chui ra từ quan tài" xảy ra trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Ngay sau khi xuất hiện, clip này đã lan truyền trên mạng xã hội với nhiều lượt chia sẻ, bình luận, gây tâm lý hoang mang trong quần chúng nhân dân.

Sau khi nắm bắt được thông tin, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Phòng CSGT phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương tiến hành kiểm tra, xác minh, làm rõ vụ việc. Qua xác minh, Công an tỉnh Thanh Hóa xác định thông tin trên là sai sự thật. Hiện, các đơn vị chức năng Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục kiểm tra, xác minh chủ tài khoản để điều tra, làm rõ động cơ, mục đích, đồng thời xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Triệt phá băng nhóm mua bán "bóng cười", thu lợi bất chính hơn 105 tỷ đồng



Theo báo CAND, chiều 12/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, vừa triệt phá băng nhóm mua bán hàng cấm là khí N2O (bóng cười) do đối tượng Trần Tuấn Kiệt cầm đầu. Cụ thể, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát hình sự đã đồng loạt kiểm tra tại các nhà hàng, quán bar trên địa bàn thành phố. Qua đó, Cơ quan Công an đã phát hiện hàng trăm khách đang sử dụng khí cười (khí N2O), thu giữ nhiều bình khí cười được cất giấu trong kho của nhà hàng.

Khẩn trương truy xét nguồn cung cấp khí cười, Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện 3 địa điểm cất giấu và sang chiết khí cười của nhóm đối tượng trên tại phường Phú Thuận, Hưng Long và xã Nhà Bè; thu giữ 1 bồn chứa khí cười (khí N2O) dung tích 22 tấn; hơn 1.400 bình khí cười (khí N2O) các loại, gần 100kg vỏ bóng, dụng cụ sang chiết và nhiều vật chứng khác có liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan Công an xác định: Băng nhóm do Trần Tuấn Kiệt (SN 1995, cư trú: phường Tân Thuận, TP Hồ Chí Minh) cầm đầu và một số đối tượng là chủ các nhà hàng, quán bar, quán cà phê… vẫn cố ý mua bán, sang chiết khí N20 "bóng cười" để cung cấp cho khách đến quán sử dụng.

Chỉ từ đầu năm 2025 đến nay, các đối tượng đã cung cấp cho khách sử dụng hàng ngàn bình bóng cười, với tổng số tiền lên đến 253 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 105 tỷ đồng. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 31 đối tượng trong băng nhóm do Trần Tuấn Kiệt cầm đầu, các chủ nhà hàng, quán bar… và các đối tượng có liên quan để điều tra, làm rõ về tội "Buôn bán hàng cấm".

Một số đối tượng trong băng nhóm do Trần Tuấn Kiệt cầm đầu bị bắt giữ để điều tra, làm rõ về tội "Buôn bán hàng cấm".