Tin sáng 16/9: Tin mới nhất về những người mất tích vụ sạt lở ở Làng Nủ; Vì sao Hà Anh Tuấn ủng hộ 1 tỷ đồng nhưng không có trong sao kê?

Vụ sạt lở ở Làng Nủ: Thêm 19 người mất tích được xác minh còn sống

Trưa 15/9, thông tin từ Sở chỉ huy tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn tại thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, Lào Cai), đến 11h cùng ngày, các cơ quan, đơn vị chuyên môn của huyện, xã, thôn đã rà soát tổng thể, chi tiết. Theo đó, tổng số người chết và mất tích đến nay còn 66 trường hợp, giảm 29 trường hợp so với số liệu công bố ban đầu. Thông tin trên VTC.

Theo đó, số người còn mất tích được xác định là 14 người, giảm so với số liệu cập nhật ngày 14/9. Trước đó, theo số liệu thống kê đến chiều 14/9, số người mất tích là 33 người.

Lực lượng chức năng tìm kiếm người mất tích ở Làng Nủ. (Ảnh: Minh Đức)

Theo lý giải của lực lượng chức năng, việc giảm trường hợp chết và mất tích là do một số trường hợp không khai báo đầy đủ với địa phương.

Một số trường hợp nghe tin nhưng lo sợ nguy hiểm nên chưa dám trở về. Một số trường hợp ở riêng đi làm ăn xa nhưng gia đình bố mẹ không biết, do đó lúc đầu báo mất tích. Bên cạnh đó, còn do thời điểm xảy ra lũ quét thông tin liên lạc bị ngắt/gián đoạn, giao thông bị chia cắt dẫn đến chưa kịp thời thống kê, báo cáo.

Tổng số hộ trong khu vực bị lũ quét là 33 hộ, 40 nóc nhà (vì có 7 hộ đã có nhà riêng nhưng chưa tách hộ). Đây là nơi sinh sống của 168 khẩu (tăng 10 khẩu so với ban đầu do 1 số trường hợp đi làm ăn xa chưa cập nhật đầy đủ). Số người an toàn đến thời điểm hiện tại 87 người; số người bị thương đang điều trị ở bệnh viện là 15 người.

Tìm thấy nạn nhân cuối cùng trong vụ sập nhà điều hành nhà máy Thủy điện Bắc Hà

Ông Nguyễn Duy Hòa, Bí thư Huyện ủy Bắc Hà cho biết, nhờ mở đường đưa máy móc vào hỗ trợ nên đến 8h30 sáng 15/9, nạn nhân cuối cùng trong vụ sập nhà điều hành nhà máy Thủy điện Đông Nam Á tại xã Nậm Lúc đã được tìm thấy. Thông tin trên VOV.

Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với các lực lượng phá đá mở đường vào khu vực sạt lở

Như vậy, tại điểm sạt lở này đã làm 5 người thiệt mạng, gồm 4 nạn nhân nam và 01 nạn nhân nữ. Hiện, các lực lượng đang tiếp tục tìm kiếm 8 người mất tích còn lại trong vụ sạt lở đất tại thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc.

Lào Cai được hỗ trợ 150 tỷ đồng khắc phục thiệt hại bão Yagi

Ngày 15/9, Thủ tướng giao tỉnh Lào Cai sử dụng số tiền nêu trên đúng pháp luật, tiết kiệm, hiệu quả. Trước đó, lãnh đạo Chính phủ đã hỗ trợ Yên Bái 50 tỷ đồng; Bắc Kạn 20 tỷ đồng; Nam Định và Hải Dương mỗi tỉnh 20 tỷ đồng; Thái Bình 30 tỷ đồng; Hưng Yên 10 tỷ đồng, để khắc phục hậu quả bão Yagi. Hải Phòng và Quảng Ninh cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão Yagi, dự kiến mỗi tỉnh được Chính phủ hỗ trợ 100 tỷ đồng, nhưng địa phương tự cân đối được nguồn lực nên nhường nơi khác. VnExpress đưa tin. Hiện trường vụ lũ quét tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, ngày 12/9. Ảnh: Bão Yagi và hoàn lưu bão gây mưa lũ, sạt lở đất khiến nhiều địa phương phía Bắc bị thiệt hại nặng nề, trong đó 281 người chết và 67 người mất tích. Lào Cai bị thiệt hại nặng nề nhất với 118 người chết và 50 người mất tích; 1.2300 nhà ở bị ngập nước; 3.000 ha lúa thiệt hại; 33.800 trâu bò bị chết. Đến trưa hôm qua, toàn tỉnh có 88 thôn bị cô lập, người dân chưa đi lại được do ngập lụt, sạt lở. Tổng thiệt hại toàn tỉnh Lào Cai đến nay ước tính hơn 3.200 tỷ đồng.



Vì sao Hà Anh Tuấn ủng hộ đồng bào lũ lụt 1 tỷ đồng nhưng không có trong danh sách sao kê? Sau khi danh sách sao kê của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam công khai số tiền các cá nhân và tổ chức ủng hộ đồng bào chịu thiệt hại bởi bão số 3, khán giả đã tìm kiếm kết quả giao dịch của nhiều sao Việt. Vì trước đó từng thông báo hỗ trợ số tiền 1 tỷ đồng ủng hộ đồng bào lũ lụt, nên Hà Anh Tuấn cũng nằm trong danh sách nhưng ngôi sao bị "check VAR". Khi tìm kiếm tên nam ca sĩ trên Facebook, từ khóa "Hà Anh Tuấn check VAR" cũng được đề xuất. Hà Anh Tuấn là cái tên được quan tâm sau khi Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam công bố sao kê số tiền các cá nhân và tổ chức ủng hộ đồng bào lũ lụt Tuy nhiên, sau khi tìm kiếm trong sao kê do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam công bố, cư dân mạng không tìm thấy tên Hà Anh Tuấn. Điều này khiến nhiều người thắc mắc. Thực chất, Hà Anh Tuấn đã ủng hộ 1 tỷ đồng cho đồng bào lũ lụt trong đợt phát động của Trung ương Đoàn trước đó. Trang Facebook của Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn cũng gửi lời cảm ơn đến nam ca sĩ vào hôm 10/9. Thông tin trên Thanh Niên Việt.

Trước đó, Hà Anh Tuấn từng nhiều lần tham gia các hoạt động thiện nguyện, quyên góp số tiền hàng tỷ đồng cho công tác từ thiện. Anh từng tham gia trồng rừng, tài trợ 3 phòng cách ly áp lực âm chuyển giao từ Đức cho Hà Nội, TP.HCM và Quảng Ninh nhằm phục vụ kịp thời việc điều trị và phòng chống dịch COVID-19.

Nam ca sĩ cũng ủng hộ 3 tỷ đồng cho chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly , góp phần để những cuộc tìm kiếm người thân không dừng lại. Anh còn là đại sứ bảo vệ tê giác ở Nam Phi, đại sứ chiến dịch xây dựng nhà bán trú học sinh vùng cao, đại sứ chiến dịch Power On, đại sứ quỹ học bổng Vừ A Dính, thành viên Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM...



Dự báo thời tiết 16/9: Mưa dông từ Bắc vào Nam

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết từ chiều tối 15/9 đến chiều tối 17/9, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 150mm, mưa tập trung vào chiều và đêm. Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày mưa rào và dông vài nơi.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, đêm 17/9 và ngày 18/9, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục mưa vừa, mưa to và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 90mm (mưa dồn vào chiều và đêm. Mưa lớn ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ khả năng kéo dài đến khoảng 19/9.

Trong những giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện. Cụ thể:

Cao Bằng: Bảo Lạc, Bảo Lâm, Hạ Lang, Hà Quảng, Hoà An, Nguyên Bình, Quảng Hòa, Thạch An, TP Cao Bằng, Trùng Khánh.

Quảng Ngãi: Ba Tơ, Minh Long, Sơn Hà, Sơn Tây, Trà Bồng, thị xã Đức Phổ.

Bình Định: An Lão, Hoài Ân, Phù Cát, Vĩnh Thạnh.