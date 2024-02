Tin sáng 2/2: Vì sao Xuân Bắc, Chí Trung rời Táo Quân 2024; Nữ sinh 16 tuổi mất tích bí ẩn ở TPHCM

Vì sao Xuân Bắc, Chí Trung rời Táo Quân 2024?

Táo Quân 2024 là chương trình đầu tiên thiếu vắng những gương mặt quen trong dàn Táo như NSND Tự Long, NSƯT Xuân Bắc, NSƯT Quang Thắng, nghệ sĩ Vân Dung...

Thực tế, việc một số diễn viên quen thuộc dần vắng mặt ở Táo Quân được khán giả dự đoán trước. Năm 2022, chương trình thiếu NSND Công Lý do nam nghệ sĩ gặp biến cố sức khỏe. NSƯT Xuân Bắc cũng không tham gia do không sắp xếp được lịch trình công việc.



Năm 2023, NSND Công Lý trở lại chương trình với một phân đoạn ngắn.

Ở Táo Quân 2023, NSND Công Lý trở lại nhưng sức khỏe chưa đảm bảo xuất hiện với thời lượng dài. Năm đó, chương trình kỷ niệm 20 năm lên sóng. Các nghệ sĩ nhận bằng khen, lì xì tri ân.

Nhiều khán giả đã cho rằng đó là cái kết đẹp của Táo Quân và các nghệ sĩ cũng sẵn sàng nói lời chia tay với thương hiệu truyền hình lâu năm. Cuộc chuyển giao thế hệ ở Táo Quân bắt đầu từ chương trình 2024.

Dù yêu quý Táo Quân đến mấy các nghệ sĩ vẫn phải đối mặt với sự chuyển giao thế hệ, chấp nhận lùi lại để lớp kế cận làm quen và chứng tỏ bản lĩnh. Đó cũng là điều cần thiết trong bất cứ chương trình, lĩnh vực nào.

Dù chưa thể tiết lộ nhiều về lý do không tham gia Táo Quân 2024, nghệ sĩ Vân Dung khẳng định với Tiền Phong chị tin tưởng ở dàn diễn viên mới. Họ cũng nỗ lực tạo nên chương trình hấp dẫn, ý nghĩa cho khán giả.



NSƯT Xuân Bắc chia sẻ anh định ra với ê-kíp trong ngày ghi hình đầu tiên của Táo Quân, nhưng trùng lịch diễn ở Nhà hát Kịch Việt Nam nên không thể có mặt. "Các bạn làm tốt mà", NSƯT động viên khi có khán giả nhắc đến sự thay đổi ở dàn diễn viên Táo Quân.

Nhiều Táo mới xuất hiện ở Táo Quân 2024

Theo NSƯT Chí Trung, anh và dàn nghệ sĩ gạo cội chủ động "nhường" đất diễn cho các nghệ sĩ trẻ trong Táo Quân 2024. "Năm nay tốp Táo già nhường sân cho đám Táo trẻ. Mọi người đón xem đêm 30 Tết nhé", anh viết trên trang cá nhân.

Táo Quân 2024 vừa hoàn thành ghi hình hôm 29/1. Ê-kíp sản xuất khẳng định, chương trình vẫn giữ được nét đặc trưng là nhìn nhận các vấn đề nổi bật trong năm thông qua lăng kính hài hước, mang lại tiếng cười và cả những điều đáng suy ngẫm đối với người xem.

Kịch bản hứa hẹn trẻ trung, mới lạ.

Khác với các năm trước khi Ngọc Hoàng thường nắm bắt tình hình hạ giới thông qua các Táo, năm nay Ngọc Hoàng không còn tổ chức phiên chầu như nếp cũ, đồng thời cũng không yêu cầu các Táo phải báo cáo.

Không chỉ đổi mới kịch bản, chương trình mạnh dạn sử dụng nhiều gương mặt nghệ sĩ mới. Một số nghệ sĩ lần đầu "lên chầu" Thiên đình.

Nữ sinh 16 tuổi mất tích bí ẩn ở TPHCM

Ngày 1/2, Công an huyện Củ Chi (TPHCM) phát thông báo tìm nữ sinh cấp 3 mất tích bí ẩn trên địa bàn. Thông tin trên Dân Trí cho hay,

Theo công an, ngày 26/1, bà N.A.L. (40 tuổi, ngụ xã An Nhơn Tây) đến công an địa phương trình báo về việc con gái tên Trần Kim Ngọc (16 tuổi), học sinh trường THPT An Nhơn Tây đi học nhưng không về nhà.

Ngọc mất tích đến nay đã 10 ngày (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Bà L. cho biết, ngày 24/1, người nhà chở Ngọc đi học thêm tại trung tâm ở huyện Củ Chi. Hơn 17h cùng ngày, gia đình đến đón không thấy Ngọc đâu và mất liên lạc đến nay.

Người thân đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng chưa có thông tin về nữ sinh.

Theo công an, Ngọc cao 1,45m, nặng 42kg, dáng người gầy, tóc đen hai mái, nói giọng miền Nam. Trước khi đi Ngọc mặc quần Jean dài màu đen, áo thun tay ngắn màu xanh sọc trắng.

Công an thông báo nếu ai phát hiện hoặc có thông tin về Ngọc hãy báo cho Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Củ Chi qua số điện thoại 02838920273 hoặc số điện thoại 0326789401, gặp cán bộ Hồ Văn Cảnh để phối hợp giải quyết.

Lịch nghỉ Tết của học sinh cả nước

Tới 1/2, hầu hết tỉnh, thành đã công bố thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2024 cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông. Hà Giang cho nghỉ nhiều nhất với 16 ngày, bắt đầu từ 3 tới 18/2 (24 tháng Chạp đến ngày 9 tháng Giêng). Tờ VnExpress cho hay.

Trước đó, theo khung kế hoạch thời gian năm học công bố hồi tháng 8, Lào Cai cũng cho học sinh nghỉ 16 ngày như Hà Giang. Tuy nhiên, trong quyết định ngày 18/1 của Sở Giáo dục và Đào tạo, học sinh được nghỉ từ 5/2 đến 18/2, tức 14 ngày.

Học sinh trường THCS&THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội trải nghiệm gói bánh chưng hôm 27/1. Ảnh:

Cho học sinh nghỉ Tết ít ngày nhất là Bắc Giang, với 7 ngày, từ 8 đến 14/2, tương tự lịch nghỉ Tết của người lao động. Hà Nội, Hà Nam và Hải Phòng cho học sinh nghỉ nhiều hơn một ngày, bắt đầu từ 7/2.

Các địa phương này lý giải thời gian nghỉ Tết của học sinh được xây dựng theo khung nghỉ Tết chung do Thủ tướng phê duyệt. Lịch nghỉ này sẽ không gây xáo trộn cho các gia đình, tránh được các tình huống mất an toàn khi trẻ được nghỉ học nhưng bố mẹ vẫn phải đi làm.

Một số địa phương không cố định thời gian nghỉ. Tỉnh Bắc Kạn cho từng trường căn cứ điều kiện thực tế để quyết định thời gian nghỉ Tết phù hợp, miễn là không trở lại trường muộn hơn ngày 14/2. Lai Châu cũng cho các trường linh hoạt, yêu cầu kỳ nghỉ không quá dài, ảnh hưởng tới việc dạy và học, nền nếp của trường.

Với các tỉnh, thành còn lại, phần lớn học sinh được nghỉ khoảng hai tuần. Thời gian đi học trở lại muộn nhất vào 19/2.

Địa phương Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Số ngày nghỉ 1. Hà Giang 3-18/2 (Từ 24 tháng Chạp đến 9 tháng Giêng âm lịch) 16 2. An Giang 3. Bà Rịa - Vũng Tàu 4. Đăk Lăk 5. Đồng Nai 6. Gia Lai 7. Lào Cai 8. Kon Tum 9. Quảng Ninh 10. Trà Vinh 11. TP HCM 12. Yên Bái 13. Bạc Liêu 14. Bến Tre 15. Bình Phước 16. Bình Thuận 17. Khánh Hòa 18. Kiên Giang 19. Phú Yên 20. Phú Thọ 21. Quảng Ngãi 22. Vĩnh Long 23. Cà Mau 24. Lào Cai 5-18/2 (từ 26 tháng Chạp đến 9 tháng Giêng âm lịch) 14 25. Sóc Trăng 26. Tây Ninh 5-17/2 (từ 26 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng âm lịch) 13 27. Hà Tĩnh 6-18/2 (từ 27 tháng Chạp đến 9 tháng Giêng âm lịch) 13 28. Bắc Ninh 29. Đăk Nông 30. Lâm Đồng 31. Hải Dương 32. Lạng Sơn 7-18/2 (từ 28 tháng Chạp đến 9 tháng Giêng âm lịch) 12 33. Đồng Tháp 34. Vĩnh Phúc 35. Thái Nguyên 8-18/2 (từ 29 tháng Chạp đến 9 tháng Giêng âm lịch) 11 36. Long An 4-14/2 (từ 25 tháng Chạp đến 5 tháng Giêng âm lịch) 11 37. Bình Dương 38. Cần Thơ 39. Đà Nẵng 40. Quảng Nam 41. Bình Định 42. Đà Nẵng 43. Quảng Trị 44. Nam Định 45. Nghệ An 46. Thái Bình 47. Tuyên Quang 48. Hậu Giang 49. Hòa Bình 5-14/2 (từ 26 tháng Chạp đến 5 tháng Giêng âm lịch) 10 50. Thừa Thiên Huế 51. Nam Định 52. Ninh Bình 6-14/2 (từ 27 tháng Chạp đến 5 tháng Giêng âm lịch) 9 53. Hà Nội 54. Hà Nam 55. Hải Phòng 7-14/2 (Từ 28 tháng Chạp đến 5 tháng Giêng âm lịch) 8 56. Bắc Giang 8-14/2 (Từ 29 tháng Chạp đến 5 tháng Giêng âm lịch) 7

Chồng tử vong, vợ nguy kịch nghi do ngạt khí lò sưởi

Chiều 1/2, tin từ UBND xã Hợp Lý, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, trên địa bàn vừa xảy ra việc cặp vợ chồng thương vong nghi do đốt than củi sưởi ấm. Thông tin trên Dân Trí.

Danh tính nạn nhân được xác định là ông Mai Văn H. (SN 1971) và bà Phan Thị H. (SN 1974, vợ ông H.), trú tại thôn Yên Trung, xã Hợp Lý.

Ảnh minh họa.

Khoảng 10h ngày 1/2, người dân không thấy vợ chồng ông H. ra khỏi phòng nên vào kiểm tra thì phát hiện ông H. đã tử vong ở phòng ngủ, còn bà H. rơi vào tình trạng nguy kịch được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một lò than sưởi trong phòng ngủ. Bước đầu, nguyên nhân vụ việc được xác định nghi do ngạt khí lò sưởi.

Được biết, do con cái đi làm ăn xa, căn nhà chỉ có vợ chồng ông H. sinh sống.

Hà Nội còn mưa phùn, nồm ẩm đến bao giờ?

Thông tin trên Phụ nữ Số cho hay, miền Bắc chấm dứt đợt rét đậm, rét hại diện rộng kéo dài hơn 1 tuần, nhiệt độ tăng dần. Mặc dù khu vực vẫn rét về đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, nhưng tăng cao lên ngưỡng 20-22 độ C vào ban ngày.

Dù đã kết thúc đợt rét đậm rét hại tuy nhiên những ngày qua thời tiết tại Hà Nội và các tỉnh miền Bắc lại không quá thuận lợi khi sáng sớm và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, độ ẩm không khí ở mức cao dẫn đến tình trạng nồm ẩm. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ, nhiệt độ cao nhất 20-23 độ, sáng sớm và đêm trời rét.

Ngoài ra, tình trạng sương mù tái diễn ở miền Bắc vào sáng sớm cũng kéo theo chất lượng không khí xấu đi trong những ngày giáp Tết.

Hà Nội và nhiều tỉnh miền Bắc chìm trong sương mù, mưa phùn sau đợt rét đậm rét hại mạnh nhất từ đầu mùa Đông.

Đặc biệt khi thời điểm hiện tại chỉ còn ít ngày nữa sẽ đến Tết Nguyên đán, hình thái thời tiết như vậy đã gây ra không ít khó khăn cho người dân.

Vậy hình thái thời tiết này còn kéo dài đến bao giờ?

Theo dự báo từ cơ quan khí tượng, hình thái thời tiết trên còn duy trì ở miền Bắc đến khoảng ngày 3/2, sau đó nền nhiệt tăng dần, trời hửng nắng, ấm áp.

Khu vực Hà Nội: Trong hai ngày 2-3/2 đêm và sáng có mưa nhỏ, sương mù, mưa phùn, nhiệt độ trong ngày dao động từ 19-25 độ.

Từ 4-6/2, Hà Nội duy trì thời tiết nhiều mây, không mưa, nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ, nhiệt độ cao nhất 25-27 độ.

Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, từ ngày 2-6/2 có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng.

Từ khoảng ngày 8/2, do ảnh hưởng của không khí lạnh, trời chuyển mưa.

Những ngày giáp Tết, đường phố Hà Nội luôn đông đúc.

Dự báo xa, trong tháng 2/2024, không khí lạnh tiếp tục tác động thời tiết nước ta tuy nhiên không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu hơn so với trung bình nhiều năm, riêng trong giai đoạn 10 ngày giữa tháng không khí lạnh có khả năng hoạt động xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.