Tin sáng 20/3: Con gái mất liên lạc 4 tháng, mẹ lên mạng nhờ tìm kiếm; Ma túy núp bóng bánh quy, kẹo dẻo len lỏi vào giới trẻ

Con gái đi Hà Nội rồi mất liên lạc bí ẩn suốt 4 tháng, bố mẹ nóng lòng báo công an nhờ giúp đỡ

Sau cuộc gọi thông báo con đi Hà Nội với bạn rồi mất liên lạc, suốt 4 tháng qua vợ chồng chị Huấn lo lắng đứng ngồi không yên và lên công an trình báo để nhờ tìm kiếm giúp đỡ. Tiền Phong đưa tin.

Ngày 19/3, chị Lương Thị Huấn (SN 1977, trú xóm 6, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An ) cho biết, suốt 4 tháng qua, gia đình chị làm mọi cách để tìm con gái bị mất liên lạc nhưng không được. Gia đình chị cũng đã trình báo lên Công an xã để nhờ giúp đỡ tìm kiếm con nhưng hiện vẫn chưa có thông tin gì.

Ảnh chụp chị Huấn cùng con gái. Suốt 4 tháng qua chị Huấn tìm mọi cách để tìm kiếm con nhưng không được.

Theo chị Huấn kể lại, trước đó vào đợt tháng 10 (âm lịch) năm 2023, con gái chị là Nguyễn Thị Yến (SN 2005) theo một người bạn đi xuống thành phố Vinh rồi qua huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) để làm thêm. Biết con đi làm thêm tại quán bida, chị Huấn khuyên con nghỉ về kiếm việc khác. 3 ngày sau, Yến nghỉ tại quán rồi về nhà một người bạn gái mới quen ở huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) chơi.

Khoảng ngày 13/10 âm lịch năm 2023, Yến cùng bạn gái mới quen bắt xe khách đi Hà Nội. Trên đường đi, Yến gọi về thông báo với mẹ đang đi ra Hà Nội để xin việc làm. Yến báo với mẹ khi nào đến nơi sẽ gọi về báo cho bố mẹ. Lo lắng nên chị Huấn gọi liên tục nhưng Yến không nghe máy mà nhắn tin báo về con đã ra đến Hà Nội và làm tại một quán cafe sáng với mức lương 6 triệu đồng.

“Bố cháu lo nên gọi nhiều nhưng cháu nhắn đừng gọi điện thoại, tý về cháu gọi qua facebook cho. Nhưng sau đó bố mẹ gọi mãi mà số điện thoại của cháu thuê bao không liên lạc được nữa. Từ đó đến nay gia đình không có thông tin gì về cháu nữa. Số điện thoại đó bây giờ cũng đã bị hủy rồi”, chị Huấn nói và cho hay, lo lắng con gái bị các đối tượng dụ dỗ đi làm việc xấu nên nhiều tháng qua gia đình tìm mọi cách để liên lạc, tìm kiếm con nhưng vẫn chưa có tung tích gì.

Chị Huấn đã đăng ảnh con gái lên các mạng xã hội để nhờ tìm kiếm con.

Được biết, chồng chị Huấn bị bệnh hiểm nghèo. Hàng ngày 2 vợ chồng chị ở nhà làm nông. Căn bệnh hiểm nghèo khiến chồng chị Huấn chỉ quanh quẩn ở nhà làm những việc nhẹ, đến tháng lại phải đi các bệnh viện để mua thuốc chữa trị.

“Mấy tháng qua tìm kiếm con nhưng không được, gia đình cũng đã đăng thông tin lên các trang mạng nhờ mọi người giúp đỡ tìm con. Không tìm thấy con ở nhà lo lắng, mất ăn mất ngủ. Chỉ mong tìm thấy con về bình an là gia đình mừng lắm rồi”, chị Huấn nói và cho biết, sau khi con gái mất liên lạc, gia đình đã trình báo công an xã nhờ giúp đỡ tìm kiếm nhưng chưa được. Gia đình chị sẽ tiếp tục lên Công an huyện để trình báo và nhờ giúp đỡ tìm kiếm con.

Hà Nội: Xử phạt người bán hàng rong có ý định "chặt chém" khách du lịch nước ngoài

Chiều 18/3, UBND phường Bưởi (quận Tây Hồ, Hà Nội) xử lý, nhắc nhở người bán hàng rong có ý định bán túi táo nhỏ cho khách du lịch nước ngoài với giá 200.000 đồng. Thông tin trên Dân Trí.

Trước đó, vào ngày 15/3, mạng xã hội lan truyền clip về việc du khách nước ngoài mua táo của một xe hàng rong trên phố Thụy Khuê, quận Tây Hồ (Hà Nội) sắp bị "chặt chém" 200.000 đồng cho một túi táo nhỏ.

Cụ thể, nội dung đoạn clip ghi lại cảnh hai du khách được một người phụ nữ bán hoa quả mời ăn thử táo. Sau đó, vị du khách hỏi người bán: "How much?" (Giá bao nhiêu?).

Vì không hiểu tiếng Anh, nên người bán hoa quả chỉ gật đầu, gói túi táo nhỏ đưa cho du khách, đồng thời, cầm tờ 200.000 đồng từ tay nữ du khách người nước ngoài. Vì thấy số lượng táo ít, nên hai du khách trên không đồng ý với số tiền 200.000 đồng và yêu cầu người bán hàng rong trả lại tiền thừa, nhưng người này không đồng ý trả lại.

Sau đó, người bán hàng rong định rời đi thì nữ du khách trả lại túi táo và liên tục nói: No, no (không được, không được). Người bán hàng rong lập tức đưa thêm xoài, ổi cho vị khách nhưng nữ du khách lắc đầu từ chối và nói muốn nhận lại số tiền ban đầu.

Tuy nhiên, người bán hàng rong vẫn quyết giữ 200.000 đồng, khiến hai bên giằng co nhau. Chứng kiến câu chuyện, một nam bảo vệ gần đó đã khuyên người bán hàng trả lại tiền cho vị du khách.

Sau khi clip lan truyền trên mạng đã gây xôn xao dư luận, nhiều người đã lên án hành động của người phụ nữ bán hoa quả, gây ra hình ảnh không đẹp cho du lịch Hà Nội.

Người bán hàng rong có ý định lấy của khách nước ngoài 200.000 đồng cho một túi táo nhỏ (ảnh cắt từ clip).

Theo ông Nguyễn Minh Hoài, Quyền Chủ tịch UBND phường Bưởi, ngay sau khi vụ việc người bán hàng rong có ý định bán túi táo với mức giá 200.000 đồng cho hai người khách nước ngoài gây nên hình ảnh không đẹp cho du lịch Hà Nội, ngày 18/3, UBND phường đã mời người bán hàng rong này đến làm việc để làm rõ hành vi, cũng như nhắc nhở, tuyên truyền về văn hóa ứng xử.

Tại buổi làm việc, người phụ nữ bán hàng tên là B.T.L (thường trú ở xã Yên Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, hiện tạm trú tại phường Phúc Xá, quận Ba Đình) đã thừa nhận hành vi ứng xử của mình là không đúng, đồng thời, bày tỏ sự hối hận và xin lỗi vì đã vô tình tạo hình ảnh không đẹp về Hà Nội đối với du khách nước ngoài. Chị L cho biết, ngay tại thời điểm bán hàng, sau khi nhận thấy việc bán cho khách với mức giá 200.000 đồng là không đúng, chị đã trả lại tiền cho hai vị khách. Chị L cam kết sẽ không tái phạm.

Tại buổi làm việc, sau khi xác định rõ các lỗi vi phạm, UBND phường Bưởi đã xử phạt hành chính đối với chị B.T.L về lỗi bán hàng rong và không niêm yết giá. "Qua vụ việc này, chúng tôi cũng nhắc nhở, tuyên truyền người lao động cần tuân thủ đúng quy định trong kinh doanh, bán hàng, không được bán hàng rong tại nơi không đúng quy định. Mỗi người bán hàng cần có thái độ, ứng xử văn minh, thanh lịch để góp phần làm đẹp hình ảnh Thủ đô Hà Nội", ông Nguyễn Minh Hoài cho biết.

Ma túy núp bóng bánh quy, kẹo dẻo... len lỏi vào giới trẻ

Đối tượng cầm đầu (26 tuổi), với khối lượng ma túy thu giữ trên 10 kg. Thuốc lá điện tử có tinh dầu chứa ma túy, giá bán trên 1 triệu đồng/cây. Những gói kẹo dẻo, bánh quy tẩm chất gây nghiện, có giá trên 400.000 đồng/gói. Những gói bột pha với nước thành "nước vui" có giá 2 triệu đồng/gói. Nấm cũng được tẩm ma túy. Những sản phẩm này đang len lỏi ngoài thị trường. Thông tin trên VTV.

"Mới đây có 2 loại, kẹo và bánh", đối tượng Lâm Thành Hữu, phường 10, quận 3, TP Hồ Chí Minh, cho biết.

Hình ảnh được đăng tải trên các nhóm kín của nhóm đối tượng, nhìn bề ngoài không thể phân biệt những sản phẩm này có ma túy. Kết quả kiểm định của lực lượng chức năng cho thấy những sản phẩm này đều được tẩm hoặc chứa ma túy bên trong. Bên ngoài được trang trí bắt mắt, có hình trái cây, màu sắc rực rỡ hướng tới nhóm người sử dụng là nhóm thanh thiếu niên, nhóm người trẻ tuổi.

Các hội nhóm mua bán ma túy trên mạng xã hội cho phép người mua chỉ nhắn tin, đặt tiền trước. Các tài khoản đều ẩn danh.

Một đơn đặt hàng với nhiều từ viết tắt ký hiệu của các loại ma túy. Ví dụ như đơn mua cocain, kim tuyến thực chất là ma túy ketamin và ma túy dạng kẹo.

Đa phần khách hàng là người trẻ từ 20 tuổi. Nhóm đối tượng bị bắt giữ có 9 người, người bán cũng còn rất trẻ.

"Tác hại giống các loại là ma túy khác. Tuy nhiên nó dưới vỏ bọc khác để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng", Thiếu tá Vũ Thanh Xuân, Phó Trưởng Công an TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, cho biết.

Lực lượng công an cũng cho biết vì lợi nhuận các đối tượng tội phạm sẽ không từ các thủ đoạn để đưa ma túy xâm nhập vào đời sống. Ở lứa tuổi tò mò, thích khám phá, thể hiện bản thân, nhiều em đã dễ dàng bị lôi kéo, dụ dỗ sử dụng các loại ma túy này mà nhiều phụ huynh không hay biết.

Bà lão 75 tuổi mang súng giống K54 và 22 viên đạn đến trụ sở công an nộp

Tối 19/3, lãnh đạo Công an phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang cho biết đã làm thủ tục tiếp nhận vũ khí là một khẩu súng do người dân trên địa bàn tự nguyện đến trụ sở giao nộp. Dân Trí đưa tin.

Bà Nồng mang súng và đạn đến giao nộp cho công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Người giao nộp số vũ khí trên là bà Nguyễn Thị Nồng (75 tuổi, trú phường Vĩnh Hòa).

Theo Công an phường Vĩnh Hòa, khẩu súng vừa được tiếp nhận có kiểu dáng giống súng K54. Ngoài súng, bà Nồng còn giao nộp 22 viên đạn và 1 hộp tiếp đạn.

Làm việc với cơ quan chức năng bà Nồng cho biết, chồng bà trước đây công tác trong ngành Lâm nghiệp, khẩu súng và đạn được cơ quan cấp cho chồng bà (đã mất) để làm nhiệm vụ.

Theo bà Nồng, khẩu súng và đạn được cơ quan cấp cho chồng bà khi ông còn công tác trong ngành Lâm nghiệp (Ảnh: Công an cung cấp).

Vừa qua, khi dọn nhà, bà Nồng phát hiện khẩu súng trên và tiến hành giao nộp cho cơ quan công an.

Trước đó, Công an Khánh Hòa đã nhiều lần thực hiện các đợt tuyên truyền, vận động người dân về việc giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Sau đợt không khí lạnh là nắng nóng gay gắt ở miền Bắc và miền Trung

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Đêm 19/3, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và khu vực Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Sau đợt không khí lạnh, miền Bắc và miền Trung xuất hiện nắng nóng.

Dự báo chi tiết được đăng tải trên Sức khỏe & Đời sống:



Thời điểm dự báo Khu vực ảnh hưởng Nhiệt độ thấp nhất ( o C) Nhiệt độ trung bình ( o C) Đêm 19 và ngày 20/3 Vùng núi Bắc Bộ 12-15, có nơi dưới 10 16-18 Các nơi khác ở Bắc Bộ 15-18 18-20 Bắc Trung Bộ 16-19 19-21 Đêm 20 và ngày 21/3 Vùng núi Bắc Bộ 13-15, có nơi dưới 11 17-19 Các nơi khác ở Bắc Bộ 15-18 19-21 Bắc Trung Bộ 17-20 20-22

Cơ quan khí tượng đưa ra nhận định thời tiết từ đêm 21/3 đến ngày 29/3. Theo đó, Bắc Bộ từ ngày 22/3 sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; riêng vùng núi từ ngày 22-23/3 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông (tập trung vào đêm và sáng); đêm và sáng sớm trời lạnh. Từ ngày 24-26/3 khu Tây Bắc có nơi nắng nóng.



Vùng núi phía Tây khu vực Bắc Trung Bộ từ ngày 23-25/3 có nơi nắng nóng. Khu vực Trung Trung Bộ ngày 21/3 có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Từ ngày 23-25/3 có nơi nắng nóng. - Miền Đông Nam Bộ từ ngày 23/3 có nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai cho biết, sau đợt không khí lạnh này, khả năng cao Bắc Trung Bộ sẽ đón đợt nắng nóng gay gắt từ 31/3 - 4/4. Nóng nhất từ Nghệ An tới Thừa Thiên Huế. Nền nhiệt trong giai đoạn 31/3-4/4 ở khu vực Bắc Trung Bộ được dự báo lên tới 38-39 độ C. Nam Trung Bộ cũng bị ảnh hưởng của đợt nóng này với nền nhiệt từ 35-37 độ C. Khu vực Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Sông Hồng sẽ có nền nhiệt từ 34-36 độ C.