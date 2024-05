Tin sáng 21/5: Miền Bắc chỉ nắng được 2 ngày trước khi bước vào hình thái thời tiết mới; Trường Đại học Luật Hà Nội lí giải điểm chuẩn học bạ lên đến 30 điểm

Miền Bắc hửng nắng

Miền Bắc hửng nắng sau đợt mưa dông rải rác. Ảnh minh hoạ

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết từ đêm 20/5 đến ngày 21/5, mưa dông tiếp diễn ở khu vực Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ. Lượng mưa dao động 20-40mm, có nơi mưa lớn trên 80mm, tập trung vào chiều và tối.

Chiều tối 21/5, mưa cũng nhiều khả năng xuất hiện ở các tỉnh Bắc Trung Bộ nhưng lượng không quá lớn, phổ biến 10-20mm. Chỉ một số nơi mưa trên 40mm.

Trong khi đó, miền Bắc hửng nắng sau đợt mưa dông rải rác. Ngày 21/5, thời tiết khu vực tạnh ráo, có nắng, nền nhiệt tăng lên ngưỡng cao nhất 31-33 độ C. Tình trạng trên kéo dài hai ngày, sau đó khu vực có thể bước vào đợt mưa diện rộng mới kể từ ngày 23/5.

Dự báo thời tiết ngày 21/5 tại các vùng trên cả nước:

- Hà Nội: Đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 31-33 độ C.

- Phía Tây Bắc Bộ: Đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 29-32 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ: Đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 30-33 độ C.

- Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Chiều tối 21/5 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Phía nam mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 29-32 độ C.

- Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Đêm 20 và chiều 21/5 có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 30-33 độ C.

- Tây Nguyên: Đêm 20 và chiều 21/5 có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Đề phòng mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

- Nam Bộ: Đêm 20 và chiều 21/5 có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Đề phòng mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Trường Đại học Luật Hà Nội lí giải điểm chuẩn học bạ lên đến 30 điểm

Trường Đại học Luật Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển sớm theo phương thức xét kết quả học tập THPT (xét học bạ).

Theo đó, mức điểm chuẩn phương thức xét tuyển học bạ cao nhất 30/30 điểm vào ngành Luật Kinh tế, tổ hợp A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh).

Ngoài ra, một số ngành khác điểm chuẩn cũng khá cao như: ngành Luật, tổ hợp A01 điểm chuẩn là 28,1; tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa) điểm chuẩn là 28,6; tổ hợp D01 (Toán, Văn, Anh) điểm chuẩn là 27,64. Ngành Luật thương mại quốc tế, điểm chuẩn tổ hợp A01 là 29,08 điểm.

Điểm chuẩn học bạ Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2024.

Với phương thức xét học bạ, thí sinh phải đạt học lực Giỏi cả năm lớp 10, 11 và kỳ I lớp 12. Kết quả học tập kỳ I lớp 12 của mỗi môn thuộc tổ hợp từ 7,5 điểm trở lên.

Ông Phạm Hoài Điệp – Phó Trưởng phòng Phòng đạo tạo đại học, Trường Đại học Luật Hà Nội chia sẻ trên Lao Động, năm 2024, thí sinh có thể đăng kí xét tuyển sớm vào trường theo phương thức xét kết quả học tập bậc THPT (xét học bạ). Các em có thể đăng ký nhiều nguyện vọng với nhiều ngành, nhiều tổ hợp xét tuyển khác nhau.

Lý giải về việc điểm chuẩn năm nay lên đến 30 điểm, ông Điệp cho biết, nhà trường đã chủ động đối với việc xét tuyển theo phương thức xét kết quả học tập bậc THPT và số lượng hồ sơ đăng ký xét tuyển sớm tăng cao nên số thí sinh có kết quả học tập bậc THPT tốt. Các thí sinh có nhiều thành tích học tập cao đã đăng ký xét tuyển vào trường. Đây cũng là lý do điểm xét tuyển của các ngành/các tổ hợp xét tuyển vào trường rất cao.

Hào quang đẹp mắt xuất hiện trên bầu trời Đồng Nai

Hào quang xuất hiện ở Đồng Nai. Ảnh: Vietnamnet

Thông tin từ Vietnamnet, ngày 20/5, người dân tại một số khu vực ở Đồng Nai được chiêm ngưỡng hiện tượng hào quang rực rỡ xuất hiện trên bầu trời.

Theo những hình ảnh ghi lại, mặt trời được bao quanh bởi một quầng sáng nhiều màu sắc, tạo nên khung cảnh vô cùng đẹp mắt và kỳ ảo. Màu sắc của hào quang thay đổi tùy theo vị trí quan sát và góc độ ánh sáng.

Hiện tượng này được thấy rõ nhất tại huyện Tân Phú, Định Quán, Xuân Lộc... Nhiều người dân đã nhanh chóng chụp ảnh và quay phim khoảnh khắc độc đáo này.

Theo Đài khí tượng Thủy văn Đồng Nai, hào quang là một hiện tượng quang học thường gặp trong tự nhiên, được hình thành do sự khúc xạ ánh sáng mặt trời qua các tinh thể băng trong mây. Khi có sự thay đổi về nhiệt độ và độ ẩm trong khí quyển, các tinh thể băng này sẽ hình thành và tập trung tại một số khu vực nhất định, tạo nên hiệu ứng quang học này.

Hào quang là một hiện tượng tương đối phổ biến, tuy nhiên không phải lúc nào cũng dễ dàng quan sát được. Để có thể nhìn thấy hào quang rõ ràng cần có điều kiện thời tiết thuận lợi và vị trí quan sát phù hợp.

Xử phạt doanh nghiệp lắp đặt cặp linh vật rồng dài hơn 100m ở Đà Lạt

Cặp rồng linh vật "Lưỡng long triều liên" được lắp đặt tại khu đất số 1, đường Quang Trung, phường 9, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng. Ảnh: Đ. Bảo

Ngày 20/5, UBND thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết cơ quan này đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần đầu tư thương mại đường sắt Đông Dương vì lắp mô hình rồng khi chưa xin phép.

Theo đó, doanh nghiệp bị xử phạt số tiền 90 triệu đồng và buộc tháo dỡ công trình.

Được biết, mô hình cặp rồng "Lưỡng long triều liên" được Công ty Cổ phần đầu tư thương mại đường sắt Đông Dương tiến hành lắp đặt tại khu đất ở số 1, đường Quang Trung (phường 9, thành phố Đà Lạt). Cặp rồng có chiều dài trên 100m, hai đầu rồng có đường kính hơn 2m.

Đây là linh vật được xây dựng tại đường hoa Nguyễn Huệ (TPHCM) trong dịp Tết Nguyên đán 2024 vừa qua.

Đầu tháng 4 vừa qua, cặp rồng này được tháo rời và Công ty Cổ phần đầu tư thương mại đường sắt Đông Dương dùng xe tải vận chuyển từ TPHCM lên Đà Lạt để lắp đặt, trưng bày.

Ngày 10/4, khi doanh nghiệp tiến hành dựng các khung sắt dài 114m, cao 9,7m và rộng 18,7m tại khu vực trên thì bị UBND phường 9 lập biên bản về việc xây dựng không phép.

Xác minh vụ người đàn ông cầm dao xông vào nhà chém người ở Bình Định

Người đàn ông áo đen cầm dao xông vào nhà khiến người bên trong chạy tán loạn. Ảnh chụp màn hình

Tối 20/5, lãnh đạo UBND phường Thị Nại (TP Quy Nhơn) cho biết trên Lao Động, công an đã vào cuộc xác minh, làm rõ đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội Facebook ghi lại cảnh một người đàn ông cầm dao xông vào nhà tấn công một gia đình ở hẻm Bạch Đằng thuộc địa bàn phường.

"Về danh tính của các cá nhân liên quan đến vụ việc, mức độ thương tích, nguyên nhân vụ việc đang được Công an phường vào cuộc điều tra, xác minh", vị này nói.

Theo nội dung đoạn clip, khoảng 19h ngày 19.5, một người đàn ông mặc áo đen cầm dao xông vào một căn nhà ở hẻm 542 Bạch Đằng (phường Thị Nại) đuổi chém người ở trong nhà.

Lúc này, có một số người bên ngoài chạy vào nhà để can ngăn và kéo người đàn ông áo đen ra ngoài. Thấy vậy, 2 người đàn ông trong nhà cũng cầm dao quay ra chống trả người mặc áo đen.

Sau một lúc hỗn loạn, một người phụ nữ phía trong nhà chạy ra kéo 2 người đàn ông trở vào bên trong và đóng cửa kính lại.

Thấy người phụ nữ đứng sau cánh cửa, người đàn ông mặc áo đen đã vung dao chém qua cửa kính, gây thương tích trên vùng mặt của người phụ nữ.

Chỉ trong vài giờ, đoạn clip đã được lan truyền khắp trên các trang mạng xã hội, thu hút hàng trăm lượt bình luận và chia sẻ, khiến dư luận xôn xao.

Tìm thấy thi thể nam thanh niên vụ 9 người bị sóng biển cuốn ở Đà Nẵng

Nạn nhân L. được tìm thấy cách vị trí gặp nạn gần 3km. Ảnh: Long Anh

Ngày 20/5, lực lượng chức năng quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) đã tìm thấy thi thể anh T.V.L (SN 2000, quê Hưng Yên) – người mất tích khi cùng 8 thanh thiếu niên khác tắm tại bãi biển cuối đường Hồ Xuân Hương bị sóng cuốn.

Sau khi mở rộng phạm vi tìm kiếm, các lực lượng chức năng đã tìm thấy nạn nhân L. cách vị trí gặp nạn gần 3km.

Trước đó, khoảng 17h15 ngày 18/5, nhóm 9 thanh thiếu niên đến bãi biển thuộc lối xuống biển cuối đường Hồ Xuân Hương (phường Khuê Mỹ, Ngũ Hành Sơn) tắm và bị sóng cuốn trôi. Khu vực các nạn nhân gặp nạn đã cắm bảng hiệu cấm tắm.

Phát hiện sự việc, đội cứu hộ của Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển Đà Nẵng, cùng với nhân viên khu du lịch gần đó tổ chức ứng cứu, đưa được 8 người vào bờ.

Trong số này có 2 nạn nhân đã tử vong là H.V.T (SN 2012, trú quận Ngũ Hành Sơn) và T.Đ.Q (SN 1997, trú Duy Xuyên, Quảng Nam).

Quảng Trị: Một doanh nghiệp bị xử phạt vì san ủi rừng tự nhiên GĐXH - Công ty Cổ phần Trường Danh (Quảng Trị) cùng ông N.V.T. bị xử phạt vi phạm hành chính, phải nộp tổng số tiền 66 triệu đồng liên quan đến vụ việc rừng tự nhiên bị san ủi.