Tin sáng 27/1: Xôn xao nhóm khách đi ăn buffet 'đút túi' 10kg hải sản mang về; Miền Bắc rét hại đến 28/1

Hà Nội: Nhóm khách đi ăn buffet "đút túi" 10kg hải sản mang về

Vụ việc liên quan tới chuyện khách tới ăn buffet (hình thức ăn tự chọn) rồi tự ý bỏ vào túi xách, balo 10 kg hải sản mang về, thu hút sự chú ý của dư luận. Dân Trí, Phụ nữ mới cùng đưa tin về vụ việc.

Theo nội dung bài viết chia sẻ, nhóm khách gồm 7 người tới dùng bữa tại nhà hàng với giá 409.000 đồng/suất. Đây là suất ăn dạng buffet hải sản có cua, tôm, ghẹ dưới hình thức nướng và lẩu.

Các món hải sản trong suất buffet tại một nhà hàng ở Hà Nội (Ảnh: Nhà hàng cung cấp).

Lúc ra về, các nhân viên kiểm tra balo, túi xách của khách và phát hiện bên trong đựng rất nhiều cua, ghẹ, tôm, sashimi và bánh bao kim sa.

"Theo các nhân viên, họ thấy nhóm khách liên tục tới quầy đồ ăn để lấy hải sản, nhưng lúc dọn bàn lại không thấy có vỏ tôm, cua, ghẹ nên nghi ngờ. Khi nhờ bộ phận an ninh kiểm tra camera giám sát, những hình ảnh từ máy quay cho thấy khách vừa ăn vừa lén nhét hải sản vào túi để dưới bàn", người quản lý nói.



Lúc nhóm khách ra về, các nhân viên đã giữ lại, nhắc nhở khách được kiểm tra túi đồ. Ban đầu, nhóm khách nhất định không đồng ý và nói rằng bên trong chỉ có quần áo.

Nhưng sau khi xem hình ảnh từ camera ghi lại, các thực khách chấp nhận để nhân viên kiểm tra. Mọi việc không nằm ngoài dự đoán khi bên trong chất đầy hải sản cùng một số đồ ăn khác. Tổng số hải sản lên tới 10kg.

Ban đầu, phía nhà hàng yêu cầu thanh toán phí đồ ăn thừa nhưng nhóm khách nhất quyết không đồng ý với lý do "không có tiền". Sau gần 2 tiếng, hai bên không tìm được tiếng nói chung nên nhà hàng đã nhờ công an phường tới hỗ trợ.

Nhân viên nhà hàng kiểm tra và phát hiện trong túi khách chứa rất nhiều đồ ăn, hải sản. Ảnh: Cắt từ clip

Ngày 26/1, đại diện Công an phường Láng Hạ (quận Đống Đa, TP Hà Nội) xác nhận thông tin một quán buffet trên địa bàn vừa phát hiện nhóm khách 7 người đi ăn buffet nhưng lại lén nhét tới 10kg hải sản vào túi mang về.

"Chúng tôi đã làm việc với cả khách đến ăn và chủ nhà hàng. Nhóm khách này đến ăn, lấy nhiều đồ chế biến sẵn nhưng ăn không hết nên họ mang về. Nếu khách lấy đồ hải sản chưa chế biến mới là hành vi trộm cắp. Vì vậy trường hợp này xử lý theo quy định của nhà hàng", đại diện Công an phường Láng Hạ cho biết.

Miền Bắc rét hại đến 28/1

Ngày 27-28/1, nhiệt độ miền Bắc tăng, băng ở các điểm cao tan dần nhưng vẫn trong ngưỡng rét hại, trung bình ngày từ 13 độ C trở xuống, thông tin trên VnExpress, Tiền Phong và một số trang báo khác.

Bước sang ngày thứ năm của đợt rét hại, nhiệt độ miền Bắc đã tăng 1-2 độ so với ngày rét nhất 23/1. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia ghi nhận còn 11/25 tỉnh thành rét dưới 10 độ C, tập trung ở vùng núi.

Băng chỉ còn ở Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Xín Cái (Hà Giang) nhưng diện thu hẹp do nhiệt độ trên 0 độ C. Các điểm cao khác như Sa Pa (Lào Cai) gần 3 độ; Đồng Văn (Hà Giang) hơn 3 độ; Tam Đảo (Vĩnh Phúc), Chợ Rã (Bắc Kạn) 5-6 độ C.

Cơ quan khí tượng giải thích nhiệt độ tăng do khối không khí lạnh đã ở giai đoạn ổn định và có dấu hiệu suy yếu. Tuy nhiên, quá trình suy yếu diễn ra chậm hơn dự đoán trước đó nên ngày 27-28/1 miền Bắc vẫn rét hại; ngày 29/1 rét đậm, trung bình từ 15 trở xuống đến 13 độ C.1 Trời có lúc mưa nhỏ.

Từ ngày 30/1 đến 4/2 (23 tháng chạp), miền Bắc sẽ ấm dần, thuận lợi cho các hoạt động mua sắm dịp Tết Giáp Thìn.

Người dân chụp ảnh với băng ở Mẫu Sơn, ngày 25/1. Ảnh:

Trang Accuweather của Mỹ dự báo Hà Nội ngày 27-28/1 dao động 10-14 độ; ngày 29/1 là 14-15 độ C, sau đó tăng mỗi ngày 2-3 độ C. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa duy trì rét hại đến hết ngày 29/1, nhiệt độ ban ngày nhích dần 8-15 độ, ban đêm 6-9 độ C.

Miền Trung rét hại ở Thanh Hóa, Nghệ An sẽ ấm lên, chỉ còn lạnh về đêm và sáng.

Đợt rét hại ở miền Bắc bắt đầu từ ngày 23/1, hàng loạt đỉnh núi cao trên 1.000 m xuất hiện băng giá như Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Thượng Phù, Xín Cái (Hà Giang), Cao Ly (Quảng Ninh), Ô Quy Hồ (Lào Cai). Tại trung tâm Hà Nội, nhiệt độ trạm Hà Đông xuống thấp nhất còn 8,7 độ hôm 23/1.

Rét hại khiến hàng trăm nghìn học sinh ở miền Bắc phải nghỉ học. Nhiều người già, trẻ nhỏ nhập viện do các bệnh hô hấp, đột quỵ, tim mạch.

Cảnh giác với vé xem 'Táo Quân 2024' giả mạo rao bán trên mạng xã hội

Công an Hà Nội cho biết hiện chưa có bất kỳ thông tin nào về lịch diễn, địa điểm, vé xem biểu diễn, mọi thông tin về vé xem "Táo Quân 2024" được rao bán trên mạng xã hội đều không chính xác. Thông tin cảnh báo trên Thông tấn xã Việt Nam.

Theo đó, ngày 26/1, Công an thành phố Hà Nội cho biết, hiện nay trên các nhóm, diễn đàn trao đổi, mua bán vé các sự kiện tại thành phố Hà Nội, vé xem "Táo Quân 2024" (chương trình ghi hình) luôn nằm trong danh sách đứng đầu vé được tìm kiếm nhiều nhất.

Tuy nhiên, đã xảy ra trường hợp người dân bị lừa tiền khi giao dịch mua vé "Táo Quân 2024" trên mạng xã hội.

Thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo là yêu cầu chuyển khoản toàn bộ hoặc một phần tiền đặt cọc để giữ vé. Khi chưa thấy khách chuyển khoản, các đối tượng bán vé sẽ hối thúc rằng vé sắp hết và cần chuyển khoản ngay để lấy vé.

Sau khi chuyển khoản thành công, người mua bị chặn và không thể liên lạc với đối tượng bán để lấy vé.

Theo Công an thành phố Hà Nội, qua tìm hiểu được biết hiện chưa có bất kỳ thông tin nào về lịch diễn, địa điểm hay vé buổi biểu diễn. Mọi thông tin về vé xem "Táo Quân 2024" được rao bán trên mạng xã hội đều không chính xác.

Để phòng ngừa với thủ đoạn trên, Phòng An ninh mạng và Phòng, Chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân nâng cao cảnh giác với thủ đoạn trên.

Trường hợp phát hiện có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần liên hệ ngay với cơ quan công an để kịp thời giải quyết theo quy định pháp luật.

Tài xế xe tải cố thủ trong cabin hơn 2 giờ khi bị dừng kiểm tra nồng độ cồn

Ngày 26/1, lãnh đạo Trạm CSGT Tuy Phước (Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định) cho biết trên VietnamNet, đơn vị vừa cưỡng chế tài xế, dán niêm phong xe tải biển kiểm soát 29H-596.xx để làm rõ việc lái xe không chấp hành hiệu lệnh dừng kiểm tra nồng độ cồn.

Khoảng 10h30 cùng ngày, lực lượng Trạm CSGT Tuy Phước tiến hành dừng kiểm tra xe tải biển kiểm soát 29H-596.xx theo chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn, ma túy các tài xế điều khiển phương tiện lưu thông trên quốc lộ 1, qua địa bàn huyện Tuy Phước.

Tuy nhiên, khi dừng kiểm tra, tài xế không chấp hành, kiên quyết không thổi kiểm tra nồng độ cồn, không xuất trình giấy tờ và cố thủ trong cabin xe tải.

Theo Trung tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng trạm CSGT Tuy Phước, không chỉ chống đối, tài xế còn lấy điện thoại quay, chụp ảnh, thách thức lực lượng chức năng.

"Sau hơn 2 giờ thuyết phục nhưng tài xế không hợp tác, chúng tôi đã tiến hành cưỡng chế tài xế và niêm phong, tạm giữ phương tiện xe tải, đưa về trạm kiểm tra", Trung tá Bình cho hay.

Tại Trạm CSGT Tuy Phước, tài xế khai tên Đinh Thế Dũng (32 tuổi, trú thị trấn Đông Hưng, tỉnh Thái Bình).

Tài xế Dũng khai không phải chủ nhân của phương tiện trên mà thuê lại của một người ở Hà Nội để làm dịch vụ cứu nạn, cứu hộ xe hư hỏng nhằm kiếm thêm thu nhập.

Lực lượng chức năng phải tiến hành cưỡng chế để xử lý (Ảnh: Bình Định).

Qua kiểm tra sơ bộ của lực lượng chức năng, không phát hiện tài xế Dũng có nồng độ cồn và ma túy.

Với hành vi trên, lái xe bị phạt tiền 16-18 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ 22-24 tháng.

Nghi phạm nổ súng bắn người tại Vĩnh Long tử vong bất thường ở Đồng Nai

Chiều 26/1, nguồn tin của VietNamNet cho biết, thi thể Phạm Quốc Huy (50 tuổi, quê Đồng Nai, nghi phạm nổ súng bắn chết người phụ nữ ở tỉnh Vĩnh Long) được phát hiện trong nghĩa trang tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Trên thi thể Huy có nhiều vết thương, tay cầm khẩu súng ngắn.

Hình ảnh nghi phạm Phạm Quốc Huy xuất hiện trong bãi giữ xe bệnh viện.

Theo điều tra ban đầu, Huy có mâu thuẫn tiền bạc với ông H.B.Đ. (40 tuổi, ở ấp Phước Trinh, xã Bình Phước, huyện Mang Thít, Vĩnh Long) nên tới nhà tìm gặp vào trưa 25/1. Đến nơi, hai bên lớn tiếng cãi vã, Huy nổ súng bắn ông Đ. và hai người thân của ông Đ. trong đó có bà N.T.K.H. (60 tuổi).

Sau khi gây án, nghi phạm lái xe máy rời đi. 3 nạn nhân được đưa đi cấp cứu, trong đó bà H. do thương tích nặng nên đã tử vong.

Công an tỉnh Vĩnh Long cùng Phòng Trọng án Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phối hợp với nhiều đơn vị chức năng tại Đồng Nai, TP.HCM, các tỉnh miền Tây… truy lùng nghi phạm.

Cơ quan điều tra nhận định, Huy biết không thể trốn thoát được nên đã tự sát. Xe máy của Huy được tìm thấy trong bãi giữ xe của một bệnh viện ở Vĩnh Long.