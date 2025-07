Tin sáng 30/9: Miền Bắc nắng nóng vượt 39 độ; Nữ cán bộ phường ở TP HCM bị kiểm điểm vì xô ngã xe của nam shipper

Miền Bắc vượt 39 độ, nắng nóng tiếp tục 'đổ lửa'

Ảnh minh hoạ: Sức khoẻ và Đời sống

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 29/7, ở Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 38 độ như: trạm Yên Châu (Sơn La) 39.1 độ, trạm Lào Cai 38.2 độ, trạm Bắc Mê (Tuyên Quang) 39.6 độ, trạm Chợ Rã (Thái Nguyên) 38.3 độ, trạm Láng (Hà Nội) 38.2 độ, trạm Hồi Xuân (Thanh Hóa) 38.1 độ, trạm Cam Ranh (Khánh Hòa) 38.5 độ,…; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.

Dự báo, ngày 30/7, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa tiếp tục nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.

Ngày 31/7, nắng nóng đến gay gắt còn duy trì ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa với nhiệt độ cao nhất giảm 1 độ, còn phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất 55-60%. Các nơi khác ở Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ.

Từ 1/8, nắng nóng kết thúc ở khu vực Bắc Bộ; Trung Bộ có khả năng kéo dài nhiều ngày tới.

Riêng thời tiết Hà Nội 30/7, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và giông vài nơi; nền nhiệt có nơi trên 38 độ.

Trong khi đó, từ chiều tối 29 đến ngày 30/7, khu vực phía Tây tỉnh Quảng Trị, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm (mưa tập trung vào chiều và tối). Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Ngoài ra, nắng nóng kéo dài, người dân cần đề phòng khả năng xuất hiện các trận mưa giông vào cuối ngày; thường xuyên kiểm tra dự báo thời tiết để chủ động hơn trong sinh hoạt và đi lại.

Nữ cán bộ phường ở TP HCM bị kiểm điểm vì xô ngã xe của nam shipper

Theo Người lao động, ngày 29/7, lãnh đạo phường Bình Hòa, TP HCM cho biết đã yêu cầu một nữ cán bộ phường làm tường trình liên quan đến việc xô ngã xe của nam shipper, đồng thời phường cũng tiến hành kiểm điểm người này, yêu cầu rút kinh nghiệm.

Phường Bình Hòa cũng quán triệt đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giữ đúng tác phong, hình ảnh khi làm việc và khi sinh hoạt bên ngoài.

Trước đó, ngày 24/7, người dùng mạng xã hội lan truyền video ghi lại cảnh một chiếc ô tô chạy lùi trong hẻm. Sau khi lùi, một phụ nữ từ ô tô bước xuống, đẩy đổ chiếc xe máy đang đậu trong hẻm.

Một nam thanh niên mặc đồ shipper thấy vậy đã chạy từ trong nhà ra đuổi theo cự cãi với đôi nam nữ trên ô tô.

Vụ việc xảy ra lúc 13 giờ 52 phút, ngày 23/7 trên đường Lái Thiêu 59, phường Lái Thiêu. Lúc này, nam shipper đi giao hàng trên đường Lái Thiêu 59 và gặp trời mưa. Anh này đậu xe rồi chạy vào nhà dân tránh mưa. Sau khi chiếc ô tô lùi ra, người phụ nữ đi tới xô đổ xe của người này.

Phát hiện vụ việc, nam shipper đuổi theo, dùng điện thoại quay video lại thì người đàn ông và người phụ nữ (được xác định là nữ cán bộ phường nói trên - PV) lớn tiếng rồi lên xe rời đi.

Chiều cùng ngày, ngay khi nắm được thông tin, Công an phường Lái Thiêu đã mời tài xế ô tô và nam shipper đến trụ ở làm việc. Tại đây, nam tài xế đã nhận sai và xin lỗi nam shipper, đồng thời đền bù số tiền 500.000 đồng để sửa xe.

Nghi phạm sát hại người phụ nữ trong nhà nghỉ ở Đắk Lắk đã tử vong

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường nhà nghỉ nơi người phụ nữ tử vong ở Đắk Lắk. Ảnh: Công an cung cấp

Tối 29/7, một lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận trên Lao Động, nghi phạm sát hại người phụ nữ trong nhà nghỉ đã tử vong.

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, cơ quan công an tìm thấy ông N.T.P (SN 1979, trú xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk) - nghi phạm sát hại chị P.T.M.H (trú phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk) tại một rẫy cà phê.

Tại thời điểm phát hiện, ông P đang thở thoi thóp, bên cạnh có vỏ chai thuốc độc nên lực lượng chức năng đưa ông P tới bệnh viện cấp cứu.

Tuy nhiên, ông P đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Như Lao Động đã thông tin, tối 28/7, chị P.T.M.H (sinh năm 1987, trú tại phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk) đi chơi với bạn bè.

Đến 21 giờ cùng ngày, một mình chị H về thuê phòng tại nhà nghỉ K.T (phường Thành Nhất) để nghỉ ngơi.

Đến sáng cùng ngày, nhân viên nhà nghỉ lên dọn phòng thì tá hỏa phát hiện chị H đã tử vong.

Thời gian gần đây, chị H bị một người đàn ông đánh đập, hăm dọa và ép buộc phải hàn gắn tình cảm.

Triệu tập thủ nhang đền Am Tiên ở Thanh Hóa vì liên quan đường dây đánh bạc

Cơ quan công an đọc lệnh khám nhà các đối tượng. Ảnh: CACC

Ngày 29/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đồng loạt tiến hành triệu tập, khám xét khẩn cấp nơi ở của 4 đối tượng có liên quan đến đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề, thông tin trên Vietnamnet.

Các đối tượng bị triệu tập, khám xét khẩn cấp gồm: Lê Bật Sơn (tức Sơn chùa, SN 1972); Lê Khắc Tam (SN 1987); Lê Nguyên Nam (SN 1987), đều ở xã Tân Ninh và Lê Đình Vinh (SN 1988), trú ở xã Trung Chính, tỉnh Thanh Hóa.

Qua khám xét, cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu quan trọng liên quan đến hoạt động ghi số lô, số đề.

Đáng chú ý, ông Lê Bật Sơn được biết đến là thủ nhang của đền Am Tiên - ngôi đền nổi tiếng nằm trên đỉnh núi Nưa, thuộc xã Tân Ninh, tỉnh Thanh Hóa. Địa điểm này được cho là một trong ba huyệt đạo thiêng của cả nước.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nghệ An thiệt hại 3.450 tỷ đồng sau mưa lũ lịch sử

Hơn 7.000 ngôi nhà bị hư hỏng. Ảnh: VTC News

Theo VTC News, ngày 29/7, Cơ quan chức năng Nghệ An đã thống kê tình hình thiệt hại trên địa bàn do ảnh hưởng bão số 3 và mưa, lũ do hoàn lưu bão gây ra.

Theo đó, tính đến 17h ngày 28/7, toàn tỉnh Nghệ An có 7.088 nhà bị sập, vùi lấp, cuốn trôi hoàn toàn, bị hư hỏng. Trong đó, 418 nhà bị sập, vùi lấp hoặc cuốn trôi hoàn toàn - chủ yếu tại các xã Mỹ Lý (214 nhà), xã Nhôn Mai (67 nhà), xã Tương Dương (51 nhà)...

Ngoài ra, 5.430 căn nhà bị ngập sâu, tài sản trôi nổi, hư hỏng nặng sau khi nước rút; 1.240 nhà bị tốc mái, hư hỏng, trong đó có 97 căn thiệt hại trên 70%.

Mưa lũ do bão số 3 gây ra khiến các ngành giáo dục, y tế, nông nghiệp chịu tổn thất nặng với 38 điểm trường tại 18 xã bị thiệt hại, nhiều điểm bị ngập sâu, cuốn trôi trang thiết bị, 7 trung tâm y tế bị ngập, ảnh hưởng hoạt động khám chữa bệnh.

Gần 3.500 ha lúa, hơn 3.200 ha rau màu, 2.500 ha cây trồng hằng năm và 940 ha rừng bị thiệt hại. Hơn 60.000 gia súc, gia cầm chết hoặc bị cuốn trôi, chuồng trại hư hỏng 125 cái. Ngành thủy sản mất trắng hơn 569 ha ao hồ nhỏ, 216 lồng bè; trong khi hệ thống thủy lợi chịu thiệt hại lớn với gần 10 km kênh mương bị sạt lở, 10 đập hỏng, hơn 17 km đường ống dẫn nước hư hỏng.

Mưa lũ đã gây ra 532 điểm sạt lở ta-luy trên quốc lộ, tỉnh lộ; 305 điểm sạt lở đường địa phương với gần 72.000 m³ đất đá. Nhiều vị trí đường bị chia cắt, 14 cầu bị hỏng, 6 cầu treo bị cuốn trôi. Cùng với đó là 172 cột điện đổ gãy, 2 trạm biến áp cháy, hàng chục km dây dẫn hỏng, hơn 2.600 công tơ điện hư hỏng phải thay thế.

Hệ thống thông tin liên lạc cũng bị gián đoạn với 151 cột cáp đổ gãy, 5 tuyến cáp bị hỏng, 1 cụm loa phát thanh ngừng hoạt động. Mưa lũ đã khiến 4 người thiệt mạng.

Tổng thiệt hại trên địa bàn tỉnh Nghệ An lên tới 3.390 tỷ đồng, trong đó thiệt hại nặng nề nhất là nhà cửa, tài sản dân sinh (1.471 tỷ đồng) và hạ tầng giao thông (1.390 tỷ đồng).

Trước thiệt hại lớn do mưa lũ gây ra, Ủy ban MTTQVN tỉnh Nghệ An đã có "Lời kêu gọi ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do ảnh hưởng bởi mưa lũ hoàn lưu bão số 3" trên địa bàn Nghệ An. Tính đến 10h ngày 29/7, Ban vận động quỹ cứu trợ tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận được hơn 50 tỷ đồng.

Tìm thấy thi thể bé gái 2 tuổi mất tích ở Lâm Đồng

Cơ quan chức năng tìm thấy thi thể bé gái 2 tuổi mất tích cách nhà bà ngoại khoảng 2km. Ảnh: Lam Hồng

Theo Lao Động, ngày 29/7, lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng Công an xã Hiệp Thạnh, Lâm Đồng và các cơ quan chức năng đang tổ chức điều tra làm rõ vụ phát hiện thi thể bé gái 2 tuổi ở khu vực bìa rừng.

Theo đó, vào khoảng 13h cùng ngày, một người dân đến khu vực rừng ở xã Hiệp Thạnh hái nấm thì phát hiện thi thể bé gái đang trong quá trình phân hủy. Người này sau đó đã trình báo vụ việc lên cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, lực lượng Công an xã Hiệp Thạnh, Công an tỉnh Lâm Đồng có mặt phong toả hiện trường, tổ chức điều tra, làm rõ vụ việc. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, nạn nhân là bé Trần Phạm Nhật Hân (2 tuổi), người mất tích từ ngày 5.7. Khu vực phát hiện thi thể cách nhà bà ngoại của nạn nhân khoảng 2km.

Trước đó, bé Trần Phạm Nhật Hân là con gái của chị Phạm Thị Thảo Vi (24 tuổi). Chị Vi và chồng làm việc ở Đà Lạt, Lâm Đồng nên gửi con cho bà ngoại ở thôn Phi Nôm, xã Hiệp Thạnh trực tiếp chăm sóc.

Sáng 5.7, trong lúc bé Hân chơi ở nhà, bà ngoại của bé ra khu vực vườn để làm việc. Đến 11h cùng ngày, bà của Hân vào nhà thì không thấy cháu gái nên hô hoán, tìm kiếm.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng xã Hiệp Thạnh vào cuộc xác minh, bố trí lực lượng tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả.