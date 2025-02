Tin sáng 27/2: Miền Bắc chấm dứt không khí lạnh, thời tiết trở lại nắng ráo; Xác minh thông tin nhiều học sinh bị cô giáo hành hạ

Miền Bắc sắp nắng ráo, chấm dứt không khí lạnh gây mưa

Từ trưa 27/2, không khí lạnh suy yếu dần, trưa chiều trời hửng nắng và nhiệt độ có xu hướng tăng. Nhiệt độ trong ngày 27/2 ở Bắc Bộ tăng khoảng 3 - 4 độ C so với ngày 26/2. Ảnh minh hoạ



Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ trưa 27/2, không khí lạnh suy yếu dần, trưa chiều trời hửng nắng và nhiệt độ có xu hướng tăng. Nhiệt độ trong ngày 27/2 ở Bắc Bộ tăng khoảng 3 - 4 độ C so với ngày 26/2.

Cũng theo cơ quan khí tượng, từ ngày 28/2 đến ngày 3/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì hình thế thời tiết có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét.

Về thời tiết biển, đêm 26/2, vùng biển ngoài khơi từ Khánh Hòa đến Cà Mau có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8; biển động. Từ ngày mai 27.2, gió giảm dần; sóng biển cao từ 2 - 3,5m.

Vùng biển phía tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8; biển động. Từ ngày mai gió giảm dần; sóng biển cao từ 2 - 3,5m.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển là cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.

Xác minh thông tin nhiều học sinh bị cô giáo hành hạ

Hình ảnh đăng tải cùng bài viết cho rằng cô giáo đánh học sinh.

Theo Người lao động, chiều 26/2, một lãnh đạo UBND TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đã nắm thông tin đăng tải trên mạng xã hội về việc một giáo viên đánh, hành hạ nhiều học sinh trong lớp.

"Lãnh đạo thành phố đã yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh thực hư, xử lý nghiêm nếu sai phạm và báo cáo UBND thành phố" - vị này thông tin.

Còn theo một lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Buôn Ma Thuột, sự việc xảy ra tại Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (phường Tân Tiến).

Chiều cùng ngày, lãnh đạo phòng đã yêu cầu hiệu trưởng nhà trường mời giáo viên, phụ huynh học sinh lên làm việc và báo cáo cụ thể.

Dự kiến, sáng nay, 27/2, nhà trường sẽ có báo cáo và đơn vị sẽ thông tin cho báo chí.

"Bước đầu xác định cô giáo có đánh học sinh nhưng mức độ thế nào thì nhà trường đang làm rõ" - lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Buôn Ma Thuột nói.

Trước đó, trên 1 tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin, hình ảnh cho rằng một giáo viên dạy lớp 5 đã đánh, hành hạ nhiều em học sinh trong lớp.

Theo nội dung đăng tải, chị rất đau lòng, không thể nghĩ rằng ở xã hội hiện tại mà cô giáo lại có thể sử dụng dây điện đánh con của mình.

Chưa dừng lại đó, cô giáo còn dùng khăn lau nhét vào họng các cháu học sinh, bắt các con chui qua lỗ để đi vệ sinh, ngậm giấy vụn từ đầu tiết học đến khi kết thúc tiết học, cho các con ngậm nước truyền từ miệng bạn này qua bạn khác, nắm tóc lôi ngược ra sau nhét khăn lau bảng vào miệng...

Cũng theo thông tin đăng tải, sự việc xảy ra từ rất lâu nhưng các cháu không dám nói vì cô giáo hăm dọa nếu nói ra thì sẽ cho ở lại lớp.

Phụ huynh này đã lên gặp ban giám hiệu nhà trường và nhà trường nói sẽ đình chỉ đứng lớp và hạ 1 bậc thi đua đối với cô giáo.

Hà Nội công bố môn thi thứ 3 vào lớp 10

Chiều 26/2, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông báo môn thi thứ 3, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2025-2026.

Theo thông báo của Sở, môn thi thứ 3 được chọn là Ngoại ngữ. Thí sinh đăng ký dự thi một trong các thứ tiếng: Anh, Pháp, Đức, Nhật, Hàn. Thí sinh được đăng ký thi thứ tiếng khác với ngoại ngữ đang học tại trường THCS.

Bài thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan, thời gian 60 phút, có nhiều mã đề trong một phòng thi đảm bảo nguyên tắc: 2 thí sinh liền kề không trùng mã đề; thí sinh làm bài thi trên Phiếu trả lời trắc nghiệm; kết quả bài thi của thí sinh trên Phiếu trả lời trắc nghiệm được chấm bằng phần mềm máy tính.

Lịch thi lớp 10 THPT năm 2025 của Hà Nội.

Đề thi gồm các câu hỏi phù hợp với yêu cầu cần đạt của môn học và mục tiêu cấp THCS thuộc Chương trình giáo dục phổ thông 2018, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9 THCS.

Trước đó, ngày 8/1, Bộ GD&ĐT công bố quy chế thi tuyển vào lớp 10 THPT, trong đó nhấn mạnh, kỳ thi sẽ gồm Toán, Văn và môn thứ ba (hoặc bài thi tổ hợp). Môn thứ ba do Sở GD&ĐT lựa chọn từ các môn được đánh giá bằng điểm số, gồm: Ngoại ngữ 1, Giáo dục công dân, Khoa học Tự nhiên, Lịch sử và Địa lý, Công nghệ, Tin học. Tuy nhiên, các tỉnh, thành không chọn một môn quá ba năm liên tiếp.

Thời gian làm bài của môn Ngữ văn là 120 phút, Toán 90, môn thứ ba 60 hoặc 90 phút, bài thi tổ hợp 90 hoặc 120 phút.

Khu tịnh thất của vợ chồng lừa đảo 'tu thành tiên' từng bị yêu cầu dừng thi công

Khu tịnh thất của vợ chồng Nguyễn Anh Tuấn. Ảnh: Hải Dương

Chiều 26/2, trao đổi trên Vietnamnet, ông Nguyễn Văn Hà, Chủ tịch UBND huyện Ea H'leo cho biết, địa phương đã chỉ đạo rà soát, kiểm tra các thông tin về khu tịnh thất xây dựng trên đất nông nghiệp có liên quan vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồng xảy ra trên địa bàn xã Ea Khăl.

Theo ông Hà, điểm tu tập của vợ chồng Nguyễn Anh Tuấn (1986) và vợ là Nguyễn Thị Nhớ (1988), cùng trú tại khu phố 8, phường Tân An, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương không phải cơ sở tôn giáo. Chính quyền xã Ea Khăl bước đầu có báo cáo các tịnh thất được lén lút lắp ráp bằng vật liệu tiền chế.

"Năm 2022, UBND xã Ea Khăl đã lập biên bản và đình chỉ việc xây nhà trái phép trên đất nông nghiệp nhưng họ vẫn lén lút lắp nhà tiền chế. Việc này một phần do địa hình xa, khó đi lại nên anh em không bao quát hết. Tới đây chúng tôi sẽ họp để có hướng xử lý vụ việc, đồng thời tăng cường công tác quản lý địa bàn sát sao, không để xảy ra vụ việc tương tự", ông Hà nói.

Trước đó, vợ chồng Tuấn mua hơn 6 ha đất nông nghiệp tại thôn 3, xã Ea Khăl rồi dẫn dụ các bị hại nộp tiền xây dựng nhà thờ tổ và 6 tịnh thất để tu tập.

Sau đó, vợ chồng Tuấn giới thiệu tới các bị hại nhiều vật phẩm nói là có tác dụng hỗ trợ cho việc tu tập nhanh được đắc đạo, sớm "thành tiên".

Những vật phẩm này được bán nhiều trên thị trường với giá rất rẻ, tuy nhiên vợ chồng Tuấn lại thổi phồng là rất hiếm do niên đại lâu đời, được nhiều sư tăng trên thế giới làm phép, từ đó bán cho các bị hại với giá cắt cổ.

Đến thời điểm hiện tại, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã làm rõ, vợ chồng Tuấn - Nhớ dùng thủ đoạn tu tập đắc đạo lừa đảo chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồng của vợ chồng anh H.V.G. (trước đây trú ở quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội; sau đó chuyển về thôn 3, xã Ea Khăl, huyện Ea H'leo) và ông N.T.L. (trú ở quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội).

Hiện Nguyễn Anh Tuấn và vợ là Nguyễn Thị Nhớ đã bị Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng để điều tra về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Nguyên nhân xe đầu kéo lao xuống vực làm 2 người tử vong ở Sơn La

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân vụ tai nạn ở huyện Bắc Yên chiều 24/2. (Ảnh: CACC)

Theo VTC News, công an tỉnh Sơn La đã bước đầu xác định, vụ tai nạn khiến 2 người tử vong ở đèo Chẹn (xã Mường Khoa, huyện Bắc Yên) hôm 24/2 xảy ra là do đường đèo hẹp, dốc cao, cua gấp; trong khi đó đường trơn do trời mưa, sương mù hạn chế khả năng quan sát, người điều khiển xe không làm chủ tốc độ, đi không đúng phần đường, tự gây tai nạn.

Lúc 16h20 ngày 24/2, Công an tỉnh Sơn La nhận được tin báo, người dân phát hiện chiếc ô tô đầu kéo cán đứt phòng vệ mềm tại Km445+400, Quốc lộ 37 thuộc địa phận đèo Chẹn và rơi xuống vực.

Ngay sau đó, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng, huy động 60 cán bộ, chiến sỹ và các phương tiện, phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm, cứu nạn.

Đến 16h45 cùng ngày, cảnh sát phát hiện chiếc xe đầu kéo bị lật úp dưới ta luy âm cách mặt đường Quốc lộ 37 khoảng 200m, rơ-moóc không có hàng hóa, bị tách rời khỏi xe đầu kéo.

Mở rộng tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện một thi thể bị vùi lấp cạnh đầu kéo, được xác định là tài xế lái xe đầu kéo Đàm Xuân T. (sinh năm 1966, trú tại phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐắkLắk).

Đến 1h28 ngày 25/2, cảnh sát tìm thấy thi thể nạn nhân thứ hai bị kẹt và vùi lấp bên dưới xe đầu kéo. Đó là anh T.Đ. (sinh năm 1973, quê Đắk Lắk), là chủ phương tiện.

Trưa 25/2, lực lượng cứu nạn kéo được chiếc xe và rơ-moóc lên mặt đường Quốc lộ 37, sau đó chuyển về bến xe tĩnh thuộc địa bàn huyện Mai Sơn.

Theo Công an tỉnh Sơn La, vụ tai nạn gây thiệt hại về tài sản khoảng 280 triệu đồng. Cảnh sát đã kiểm tra nồng độ cồn và ma túy với nạn nhân, kết quả không phát hiện vi phạm.

Cả hai nạn nhân đã được cấp giấy phép lái xe hạng FC. Chiếc xe đầu kéo và rơ-moóc cùng được kiểm định gần nhất ngày 6/4/2024 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giớ 4701D, hạn đăng kiểm lần tới là ngày 5/4/2025.

Hiện trường vụ sạt lở đá sập nhà ở Thanh Hóa Tại huyện Bá Thước, Thanh Hóa, chính quyền địa phương và người dân đang nỗ lực khắc phục hậu quả vụ sạt lở đá làm sập nhà ông Bùi Văn Hanh (SN 1972) ở thôn Cả.