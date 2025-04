Tin sáng 27/4: Người dân đi xem tổng duyệt diễu binh 30/4 cần lưu ý gì? Dự kiến các trường hợp công chức bị đề xuất cho thôi việc

Người dân đi xem tổng duyệt diễu binh 30/4 cần lưu ý gì?

Tổng duyệt diễu binh, diễu hành cấp nhà nước trên đường Lê Duẩn.

Thanh Niên online đưa tin, ngày tổng duyệt diễu binh 27/4, TP.HCM cấm các phương tiện lưu thông, dừng đỗ từ 3 giờ - 12 giờ trên một số tuyến đường cụ thể.

Đối với ngày lễ kỷ niệm chính thức (thứ tư, ngày 30/4), cấm các phương tiện lưu thông, dừng đỗ từ 3 giờ - 12 giờ ngày 30/4 ở một số tuyến đường.

Qua đó, căn cứ vào tình hình thực tế, Phòng CSGT sẽ tổ chức lực lượng điều chỉnh công tác phân luồng giao thông phù hợp, hạn chế đến mức thấp nhất việc ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân lưu thông qua khu vực này.

Ngày tổng duyệt dự kiến lượng người đổ về trung tâm TP.HCM rất đông mà các điểm trông giữ xe rất hạn chế và phần lớn đều nằm trong khu vực phân luồng, cô lập giao thông.

Phòng CSGT khuyến cáo người dân hạn chế dùng phương tiện cá nhân khi di chuyển đến các khu vực tổ chức lễ kỷ niệm. Người dân nên ưu tiên đi bộ, hoặc di chuyển bằng phương tiện giao thông công cộng như xe buýt, metro (đến các ga Ba Son, Nhà hát thành phố, Bến Thành…).

CSGT TP.HCM bố trí lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát 24/24 để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy.

Khi thấy kẹt xe, tai nạn giao thông, người dân có thể thông tin cho CSGT TP.HCM qua số điện thoại trực ban Phòng CSGT: 0693187521 hoặc số điện thoại đường dây nóng: 0326080808.

Hà Nội: Phân luồng giao thông phục vụ Chương trình "Vang mãi khúc khải hoàn"

Công an Thành phố Hà Nội vừa ra thông báo về việc phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện để bảo đảm an ninh, an toàn, giao thông thông suốt phục vụ công tác bảo vệ Chương trình nghệ thuật “Vang mãi khúc khải hoàn” nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025). TTXVN/Vietnam+ đưa tin.

Theo đó, từ 18 giờ 30 phút đến 22 giờ 30 phút ngày 27/4, Công an Thành phố Hà Nội hạn chế các phương tiện di chuyển qua khu vực Công viên Thống Nhất, đặc biệt trên tuyến Trần Nhân Tông đoạn từ Lê Duẩn - Trần Nhân Tông đến Trần Nhân Tông - Nguyễn Đình Chiểu, Lê Duẩn đoạn từ Lê Duẩn - Khâm Thiên đến Lê Duẩn - Đại Cồ Việt, Quang Trung đoạn từ Quang Trung - Nguyễn Du đến Quang Trung - Trần Nhân Tông và Trần Bình Trọng đoạn từ Trần Bình Trọng - Trần Nhân Tông đến Trần Bình Trọng - Nguyễn Du; tổ chức hướng đi cho các phương tiện trong diện hạn chế như sau:

Các phương tiện từ đường Giải Phóng rẽ phải Đại Cồ Việt - Trần Khát Chân hoặc Đại Cồ Việt - Phố Huế - Hàng Bài di chuyển về Trung tâm quận Hoàn Kiếm hoặc đến đường Giải Phóng rẽ trái Xã Đàn - Tôn Đức Thắng về quận Đống Đa, Ba Đình và ngược lại; Riêng tuyến Đại Cồ Việt - qua hầm chui Kim Liên đi Xã Đàn và ngược lại lưu thông bình thường.

Các phương tiện từ khu vực quận Ba Đình, Hoàn Kiếm theo tuyến Điện Biên Phủ, Nguyễn Thái Học, Hai Bà Trưng - Lê Duẩn đến ngã tư Hai Bà Trưng - Lê Duẩn chủ động di chuyển theo tuyến Nguyễn Khuyến - Văn Miếu - Quốc Tử Giám về khu vực quận Đống Đa hoặc đến ngã tư Lê Duẩn - Khâm Thiên rẽ phải Khâm Thiên - Ô Chợ Dừa về quận Đống Đa.

Các phương tiện từ quận Đống Đa đi quận Ba Đình, Hoàn Kiếm chủ yếu di chuyển theo tuyến Tôn Đức Thắng - Chu Văn An về quận Ba Đình và ngược lại; hoặc Tôn Đức Thắng - Nguyễn Thái Học về quận Hoàn Kiếm.

Sau thời gian trên, các phương tiện lưu thông bình thường.

Cảnh giác thủ đoạn cắt ghép hình ảnh, video nhạy cảm nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của cán bộ công chức, doanh nhân

Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an phát hiện gần đây nổi lên tình trạng một số doanh nhân, cán bộ công chức nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ kèm hình ảnh "nhạy cảm" và nội dung đe dọa, yêu cầu chuyển tiền, nếu không sẽ bị phát tán những hình ảnh này tại nơi công tác hoặc trên mạng xã hội. Báo An Ninh Thủ Đô đưa tin

Đây là một trong số hình ảnh cắt ghép và nội dung tin nhắn lừa đảo của các đối tượng: “Xin chào tôi là thám tử tư được người khác ủy thác điều tra về anh, căn cứ vào những chứng cứ có liên quan do người khác ủy thác (khách hàng) cung cấp, tôi đã bí mật theo dõi và điều tra anh trong một thời gian dài và phát hiện ra anh có những hành vi hủ bại, sa đọa ở trên chức vụ của mình, đồng thời tôi đã quay được một đoạn video clip không đứng đắn của anh… Sau khi nhận được thư này, nếu anh không muốn mất chức vụ danh dự và giải quyết vấn đề một cách an toàn trong vòng 3 ngày, gửi ngay 80.000 USDT cho tôi… nếu anh không chịu giao số tiền nêu trên thì tôi đành phải chuyển tất cả các hình ảnh và clip video đã thu thập được về anh đưa lên các trang mạng internet lớn, dán hình ảnh tại xung quanh nơi ở và cơ quan của anh, đồng thời tố cáo trên cấp của anh và cơ quan liên quan, để cho anh thân bại danh liệt…”.

Khi phát hiện dấu hiệu tội phạm lừa đảo cần bình tĩnh và nhanh chóng thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc thông báo qua số điện thoại đường dây nóng của Cục Cảnh sát hình sự: 0692.345.860

Dự kiến các trường hợp công chức bị đề xuất cho thôi việc

Bộ Tư pháp mới đây đã công bố hồ sơ thẩm định dự án Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi). Dự án này do Bộ Nội vụ chủ trì soạn thảo. Thông tin trên Báo Sức khỏe & Đời sống.

Theo đó, công chức sẽ bị đề xuất cho thôi việc trong trường hợp dưới đây:

Hà Nội: Triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng, chống dịch sởi đợt 3

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 188/KH-UBND ngày 26/4/2025 về việc triển khai Chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng, chống dịch sởi năm 2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội (đợt 3) với mục tiêu từ 95% trẻ thuộc đối tượng tiêm chủng chưa tiêm hoặc chưa được tiêm sẽ được tiêm 1 mũi vaccnie chứa thành phần sởi. Báo Tin tức của TTXVN đưa tin.

Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng sởi - rubella cho trẻ tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Đối tượng trong chiến dịch gồm trẻ đủ 6 tháng tuổi, bao gồm cả trẻ vãng lai, chưa đến độ tuổi tiêm chủng trong chiến dịch tiêm chủng trước; trẻ từ 6 tháng đến dưới 9 tháng tuổi, bao gồm cả trẻ vãng lai, chưa được tiêm trong chiến dịch tiêm chủng trước. Đối tượng tiêm chủng đợt 3 còn áp dụng với trẻ từ 11 - 15 tuổi, bao gồm cả trẻ vãng lai tại xã, phường, thị trấn nguy cơ cao, rất cao chưa được tiêm chủng hoặc chưa tiêm đủ mũi vaccine chứa thành phần sởi; trẻ chưa rõ tiền sử tiêm chủng, không rõ tiền sử mắc sởi, có nguyện vọng tiêm vaccine chứa thành phần sởi.

Miền Bắc đón không khí lạnh ngay trước kỳ nghỉ lễ 30/4, cục bộ mưa to đến rất to

Ngay trước kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, miền Bắc đón không khí lạnh, nhiệt độ giảm nhanh kèm mưa lớn cục bộ, có nơi trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất dưới 18°C. Thông tin trên VTC News.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hiện nay, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, cục bộ mưa to đến rất to. (Ảnh minh họa: Ngô Nhung)

Gần sáng hôm nay và sáng 28/4, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó đến Bắc Trung Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió trong đất liền chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3.

Ngày 28/4, Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển mát, vùng núi Bắc Bộ có nơi trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20–23°C, vùng núi cao dưới 18°C.

Thủ đô Hà Nội ngày 28/4 trời chuyển mát, nhiệt độ thấp nhất 21–23°C.

Ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, từ chiều tối 27/4 đến ngày 28/4, Đông Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào, rải rác dông, cục bộ mưa to.