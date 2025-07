Tin sáng 27/7: Bắc Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng; đề xuất tăng chế độ, phụ cấp cho sĩ quan quân đội tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Bắc Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng

Dự báo thời tiết ngày 28/7: Có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng. Khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng: có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (mưa tập trung vào chiều và đêm).

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định thời tiết từ đêm 28/7 đến ngày 04/8: Khu vực Bắc Bộ từ 29/7 - 01/8 có khả năng xảy ra nắng nóng trên diện rộng. Từ khoảng ngày 31/7, chiều tối và đêm khu vực vùng núi khả năng có mưa rào và dông rải rác. Khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa: từ khoảng ngày 29/7 khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng.

Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, từ ngày 29 - 30/7 cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 28/7, Bắc Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng. Ảnh TL

Đề xuất tăng chế độ, phụ cấp cho sĩ quan quân đội tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Theo báo Tiền phong, Bộ Tư pháp đang thẩm định dự thảo nghị định quy định chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ do Bộ Quốc phòng xây dựng.

Dự thảo được Bộ Quốc phòng xây dựng, đề xuất một số chính sách mới so với hiện hành. Trong đó đề xuất tăng phụ cấp trách nhiệm hằng tháng bằng 0,5 so với mức lương cơ sở theo quy định của Chính phủ tại thời điểm thực hiện chế độ đối với người hưởng lương và so với mức phụ cấp quân hàm binh nhì đối với hạ sĩ quan, binh sĩ.

Mức phụ cấp tăng thêm bằng 20% mức tiền lương cấp bậc quân hàm hoặc ngạch, bậc hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) đối với người hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm hiện hưởng đối với hạ sĩ quan, binh sĩ khi làm nhiệm vụ trong nước.

Phụ cấp tăng thêm bằng 100% mức tiền lương cấp bậc quân hàm hoặc ngạch, bậc hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) với người hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm hiện hưởng đối với hạ sĩ quan, binh sĩ khi làm nhiệm vụ ở ngoài nước.

Theo dự thảo, phụ cấp nêu trên được tính hưởng theo tháng, trường hợp không đủ tháng thì từ đủ 15 ngày trở lên được tính hưởng bằng 1 tháng, dưới 15 ngày được tính hưởng bằng 1/2 tháng.

Lễ viếng, lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc. Ảnh: VGP

Nhiều nạn nhân bị thương trong vụ lật xe khách ở Hà Tĩnh xuất viện



Theo báo Sức khoẻ và Đời sống, ngày 26/7, bác sĩ Nguyễn Thị Kim Oanh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Kỳ Anh cho biết, nhiều nạn nhân bị thương trong vụ lật xe khách điều trị tại đây đã xuất viện. Ngày hôm qua có 7 người xin về cơ sở y tế ở quê. "Hiện những người đang điều trị tại bệnh viện sức khỏe ổn định, dự kiến sẽ xuất viện trong ngày hôm nay", Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Kỳ Anh thông tin.

Một nạn nhân khác là Souliphone TLK (SN 1996, là nam giới, quốc tịch Lào) được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Do chấn thương nặng người này được chuyển tuyến vào Bệnh viện Trung ương Huế chữa trị.

Như đã đưa tin, khoảng 2h10 ngày 25/7, xe khách mang biển kiểm soát 43F-00776 do tài xế Lê Ngọc Thành (SN 1989, trú tại phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển, lưu thông theo hướng Bắc - Nam trên Quốc lộ 1, khi đến tổ dân phố Đông Trinh, phường Sông Trí (thị xã Kỳ Anh cũ) mất lái, đâm vào cột mốc rồi lật bên đường, khiến 10 người tử vong và 15 người bị thương.

Các bệnh nhân được chăm sóc, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Kỳ Anh sức khỏe cơ bản ổn định.

Ngăn chặn vụ "bắt cóc online" nam sinh để tống tiền ở Hà Nội



Theo VOV, Công an phường Bạch Mai - TP Hà Nội vừa ngăn chặn thành công một vụ lừa đảo "bắt cóc online". Cụ thể, em Q. (SN 2007, Hà Nội) lên mạng tìm công việc và được "nhà tuyển dụng" dụ dỗ, thao túng tâm lý yêu cầu rời khỏi nhà, cắt liên lạc với người thân.

Sau đó, các đối tượng gọi cho phụ huynh của Q., gửi hình ảnh của nam sinh này và yêu cầu chuyển 150 triệu đồng nếu không Q. sẽ bị bán sang Campuchia. Nhờ sự vào cuộc kịp thời của cơ quan công an, Q. đã được giải cứu kịp thời khi đang trong một nhà nghỉ.

Công an phường Bạch Mai nhấn mạnh, qua sự việc này và rất nhiều thủ đoạn lừa đảo trên mạng, người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, đồng thời chủ động tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức, thủ đoạn tội phạm.

Để làm việc với người dân, cơ quan công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua công an địa phương. Lực lượng chức năng tuyệt đối không gọi điện yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng hoặc cài đặt phần mềm để phục vụ điều tra.

Lực lượng chức năng và các nạn nhân trong vụ việc. (Ảnh: Công an cung cấp)

Bắt tài xế taxi cướp giật tài sản của du khách người nước ngoài



Theo báo CAND, ngày 26/7, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối tượng Hà Quang Hoàn (SN 2003, trú tại: Minh Đài, Phú Thọ) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, vào tối 23/7, Công an phường Tương Mai nhận được tin báo của anh Adam Faldus (là người nước ngoài) về việc anh bị một lái xe taxi chiếm đoạt điện thoại di động iPhone 15 Pro tại trước số 152 Trần Đại Nghĩa. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Tương Mai khẩn trương xác minh sự việc. Đến tối 24/7, Công an phường Tương Mai đã làm rõ đối tượng gây án là Hà Quang Hoàn.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận, tối 23/7, Hoàn điều khiển xe taxi đón một nhóm khách du lịch trong đó có anh Adam Faldus tại khu vực gần Đền Ngọc Sơn, hồ Hoàn Kiếm. Khi đi đường, Hoàn có bảo khách đưa điện thoại để định vị đến khách sạn nơi anh Adam Faldus thuê. Khi đến trước địa chỉ 152 Trần Đại Nghĩa, nhóm khách xuống xe, trả tiền xong thì Hoàn phóng xe ô tô đi thẳng và không trả lại điện thoại cho anh Adam Faldus.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội, đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định. Nhận lại tài sản, anh Adam Faldus rất vui mừng và gửi lời cảm ơn đến CBCS Công an phường Tương Mai đã nhanh chóng tìm lại tài sản cho anh.